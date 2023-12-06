Робота ППО на Хмельниччині та нова фінансова допомога від Британії: хронологія 651 дня війни

Українська армія продовжує давати ворогу відсіч на всіх напрямках фронту. Наші воїни також ведуть контрнаступальну операцію на Сході та Півдні.

Наша держава вже 6511 день протистоїть Росії у повномасштабній війні. Про головні події цієї доби – у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Масована атака на Крим та "Шахеди" над Україною: хронологія 650 дня війни