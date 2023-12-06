Робота ППО на Хмельниччині та нова фінансова допомога від Британії: хронологія 651 дня війни
Українська армія продовжує давати ворогу відсіч на всіх напрямках фронту. Наші воїни також ведуть контрнаступальну операцію на Сході та Півдні.
Наша держава вже 6511 день протистоїть Росії у повномасштабній війні. Про головні події цієї доби – у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Масована атака на Крим та "Шахеди" над Україною: хронологія 650 дня війни
Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін близько 1 години ночі зазначив, що жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Він зазначив, що працюють сили ППО і закликав залишатися в укриттях до завершення тривоги. Повідомляли про "Шахеди", які рухались у напрямку до Одещини. Пізніше "почервоніли" також центральні, східні та південні регіони. Також сирена лунала і на Хмельниччині. Мовиться про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 мільйонів фунтів. Ці гроші є частиною загальної суми гуманітарної допомоги від Британії для України в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів на 2023 – 2024 роки. Наразі у Кринках воює 144 мотострілецька бригада збройних сил Росії. Саме це військове формування зазнало шалених втрат внаслідок дій українських військових. У телеграм-каналі "Досье Шпиона" опублікували список з "двохсотими" окупантами у 144 мотострілецькій бригаді за період з кінця серпня до середини листопада 2023 року. За попередніми даними, усього в цьому військовому формуванні загинули 76 окупантів за зазначений період. Згідно зі списком "двохсотих" 144 омсбр, більшість загиблих становлять солдати, серед втрат помітна присутність офіцерів. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що окупанти активували свої зусилля з листопада 2023 року. За його словами, фіксуються активності різного роду, а не лише інформаційні кампанії. Він наголосив, що всі інформаційні компанії росіян напряму пов'язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об’єднуються в спільну канву. Юсов зазначив, що ГУР МО буквально щодня бачить прояви такої пропаганди ворога.
У Хмельницькій області спрацювала ППО
У низці областей України лунали повітряні тривоги
Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги для України
Росіянам тяжко у Кринках в Херсонській області
Українська розвідка фіксує спалах ІПСО
Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін близько 1 години ночі зазначив, що жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів.
Він зазначив, що працюють сили ППО і закликав залишатися в укриттях до завершення тривоги.
Повідомляли про "Шахеди", які рухались у напрямку до Одещини.
Пізніше "почервоніли" також центральні, східні та південні регіони. Також сирена лунала і на Хмельниччині.
Мовиться про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 мільйонів фунтів.
Ці гроші є частиною загальної суми гуманітарної допомоги від Британії для України в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів на 2023 – 2024 роки.
Наразі у Кринках воює 144 мотострілецька бригада збройних сил Росії. Саме це військове формування зазнало шалених втрат внаслідок дій українських військових.
У телеграм-каналі "Досье Шпиона" опублікували список з "двохсотими" окупантами у 144 мотострілецькій бригаді за період з кінця серпня до середини листопада 2023 року. За попередніми даними, усього в цьому військовому формуванні загинули 76 окупантів за зазначений період.
Згідно зі списком "двохсотих" 144 омсбр, більшість загиблих становлять солдати, серед втрат помітна присутність офіцерів.
Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що окупанти активували свої зусилля з листопада 2023 року.
За його словами, фіксуються активності різного роду, а не лише інформаційні кампанії.
Він наголосив, що всі інформаційні компанії росіян напряму пов'язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об’єднуються в спільну канву. Юсов зазначив, що ГУР МО буквально щодня бачить прояви такої пропаганди ворога.