На Хмельниччині уламки "Шахеда" впали на критичну інфраструктуру

У Шепетівському районі Хмельницької області уламки дронів упали на території об'єкта критичної інфраструктури. На жаль, є поранені люди.

Вибухи в регіоні лунали орієнтовно о 3:22 25 жовтня. Окрім того, відомо, що у Славуті Шепетівського району вибухи пролунали після відбою повітряної тривоги.

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Що відомо про наслідки вибухів на Хмельниччині

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вже четверту добу поспіль ворог атакує Хмельницьку область.

Цієї ночі (проти 25 жовтня – 24 Канал) у Хмельницькому районі збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків. Разом з тим, на жаль, в Шепетівському районі внаслідок збиття ворожих повітряних цілей відбулось їх падіння на території об'єкта критичної інфраструктури,

– заявила місцева влада.

На жаль, вибухова хвиля пошкодила нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби.

Сергій Тюрін розповів, що тільки станом на 7:23 24 жовтня за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 мешканців з навколишніх будинків з різними пораненнями.

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