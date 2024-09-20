На Хмельниччині – звуки вибухів: триває атака "Шахедами"

Ворожі дрони-камікадзе атакували Україну всю ніч 20 вересня. Однією з цілей була Хмельницька область.

У кілька хвиль "Шахеди" намагалися пробитися туди. Тож місцевим час від часу доводилося чути звуки вибухів, про що повідомляло Суспільне.

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Вибухи на Хмельниччині 20 вересня: що відомо

Загалом ворог почав атаку "Шахедами" ще раннього вечора 19 вересня. До Хмельницької області дрони-камікадзе долетіли приблизно о 1 ночі. Там повітряна тривога триває від 01:04 20 вересня.

Від місцевих почали надходити повідомлення про звуки вибухів близько 3 ранку. При цьому Повітряні сили пишуть, що є ще дрони, які рухаються у бік Хмельницької області.

Про роботу сил Протиповітряної оборони повідомляли впродовж ночі у Київській ОВА. Також Суспільне писало про вибухи та звуки роботи ППО в Черкаській області. Вибухи чули й у Запоріжжі, там була атака КАБами.