Хмельниччину знову атакували "Шахеди": в ОВА розповіли деталі
30 грудня 2023, 10:00Читать новость на русском
Джерело:Хмельницька ОВА
Росія регулярно запускає "Шахеди" на Хмельницьку область. Не обійшлося без ворожих дронів і вночі проти 30 грудня.
У Хмельницькій ОВА розповіли деталі нічної атаки ударними дронами. Там повідомили про 2 безпілотники, які знешкодили сили ППО.
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Постраждалих немає
У обласній військовій адміністрації зазначили, що цивільне населення не постраждало.
Також не надходило повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури. Хмельницька область, зокрема населений пункт Старокостянтинів, перебуває під постійним прицілом окупантів.
Росія атакує Хмельниччину "Шахедами"
- Російські військові в ніч проти 23 грудня атакували низку областей України дронами-камікадзе. Міський голова Хмельницького подякував ППО за результативну роботу. Впродовж майже години наші оборонці неба збивали баражуючі боєприпаси ворога, які загрожували життю та здоров'ю мешканців Хмельниччини.
- У ніч на 20 грудня російські війська знову атакували Хмельниччину ударними БПЛА типу "Шахед". Працювали сили протиповітряної оборони. Тоді також знищили два ударних дрона. Обійшлось без постраждалих та руйнувань.
- Вночі 17 грудня росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". Частину знову запустили на Хмельницьку область, зокрема, Старокостянтинів. Це місто вже стало символом знищення "Шахедів", заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.