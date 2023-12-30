Хмельниччину знову атакували "Шахеди": в ОВА розповіли деталі

Росія регулярно запускає "Шахеди" на Хмельницьку область. Не обійшлося без ворожих дронів і вночі проти 30 грудня.

У Хмельницькій ОВА розповіли деталі нічної атаки ударними дронами. Там повідомили про 2 безпілотники, які знешкодили сили ППО.

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Постраждалих немає

У обласній військовій адміністрації зазначили, що цивільне населення не постраждало.

Також не надходило повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури. Хмельницька область, зокрема населений пункт Старокостянтинів, перебуває під постійним прицілом окупантів.

Росія атакує Хмельниччину "Шахедами"