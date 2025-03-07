Хмельницька область – чутно вибухи
Під час ракетної атаки ворог застосував "Калібри" та Х-101 з Ту-95МС. Частина ракет долетіла до Хмельницької області.
Про вибухи в регіоні повідомили місцеві телеграм-спільноти. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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"Калібри" на Хмельниччині: що відомо
У ніч на 7 березня російська армія запустила крилаті ракети типу "Калібр" по Україні. Повітряні сили о 03:06 повідомили, що зафіксували ці пуски в акваторії Чорного моря. Також прилетіли до нас і Х-101 з Ту-95МС.
В усій Україні оголосили повітряну тривогу. Як писали монітори, "Калібри" розділилися на кілька груп, і одна частина полетіла через Одеську область та Вінницьку на Хмельниччину.
О 04:19 місцеві спільноти Хмельницької області повідомили про вибухи в регіоні.
Про роботу сил ППО та ймовірні наслідки атаки очікуємо офіційного звіту від влади.Зауважте, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.