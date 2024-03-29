У Хмельницькій і Львівській областях чули вибухи: там працює ППО по "Шахедах"

Російські загарбники ввечері 28 березня та вночі 29 березня атакували Україну "Шахедами". Вибухи чули й у Хмельницькій та Львівській областях, де фіксували ударні дрони-камікадзе.

Ворожі безпілотники долетіли цього разу аж до Львівської області. 24 Канал закликає жителів Хмельницької й Львівської областей не покидати укриттів до кінця відбою тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Хмельницькій області чули вибухи

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 0 годин 30 хвилин. Сирени лунали через загрозу російських ударних дронів-камікадзе.

Хмельниччина – загроза ударних БпЛА!

– написали повітряні сили.

Зрештою в області пролунали потужні вибухи. За даними кореспондентів Суспільного, гучні звуки чули близько 1 години 37 хвилин.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", – повідомила журналістка.

Варто зазначити, що наразі офіційна влада ніяк не коментувала вибухи в області. Але цілком імовірно, що це була робота української протиповітряної оборони по ворожих об'єктах.

"Шахеди" долетіли до Львівської області

Повітряна тривога у Львівській області пролунала о 2 годині 12 хвилин. Туди долетіли російсько-іранські безпілотні літальні апарати типу "Шахед".

Львівська, Івано-Франківська області – загроза ударних БпЛА!

– написали повітряні сили.

Уже о 2 годині 33 хвилини очільник Львівської ОВА Максим Козицький написав, що Ворожий безпілотник зайшов у повітряний простір області.

"Перебувайте в укриттях або за правилом "двох стін"", – наголосив він.

Повітряні сили також попередили, що ударний ворожий БпЛА рухається у напрямку Стрийського району Львівщини. Тому жителів цього району закликали негайно перейти в укриття цивільного захисту.

Уже о 2 годині 50 хвилин Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони у Львівській області. Очільник ОВА закликав зберігати інформаційну тишу щодо наслідків атаки в області.

Під час атаки "Шахедами" вибухи чули й в інших областях