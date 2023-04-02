Храм УПЦ МП, де побили військового, перейде до ПЦУ: там провели першу молитву українською мовою
Джерело:Суспільне
Храм УПЦ МП у Хмельницькому, де 2 квітня священнослужителі побили військового, перейде під контроль ПЦУ. За перехід храму проголосували понад тисяча людей.
Після побиття військового священнослужителями УПЦ МП у Свято-Покровському кафедральному соборі, активісти провели збори на території приміщення. Вони більшістю голосів проголосували за перехід церкви в ПЦУ.
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Церква перейде під контроль ПЦУ
На зборах біля церкви зареєструвалося 1 235 людей. Більшість із них проголосували за те, що приміщення повинну перейти до ПЦУ.
Депутат Юрій Смаль, голова зборів з переходу церкви, заявив, що митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський Антоній (Василь Фіалко) передав ключі від собору.
Комісія зайшла в середину храму й описує майно. 3 квітня представники комісії віднесуть документи про перереєстрацію в ОВА.
Пізно ввечері, після випровадження прокремлівських попів із собору, там вперше за останні десятиріччя відбулася молитва українською мовою. Також люди співали пісні, зокрема Гімн України.
Люди співають українську молитву у Свято-покровському кафедральному соборі: відео
У соборі співають Гімн України: дивіться відео
Надалі церкву поки що закриють. До Великодня за східним обрядом там не проводитимуть Богослужінь.
Представники УПЦ МП вийшли через задній вихід
Hromadske повідомляє, що представники УПЦ МП покинули територію через задній вихід. Приміщення храму та адмінбудівель, які є на його території, опечатують.
Що передувало
- Зранку 2 квітня священнослужителі храму УПЦ МП в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Внаслідок бойових дій чоловік має контузію та черепно-мозкову травму.
- На відео видно, як на нього з кулаками напали священнослужителі. Повідомляється, що напередодні військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату.
- В УПЦ МП самі викликали поліцію й перші звинуватили військового у хуліганстві. Тож місці правоохоронці склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 КУ. Але коли у мережі вже з'явилося відео з побиттям, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 КУ.
- Військовий заяву у поліції не писав. Ветерани, які служили з ним, повідомили, що він перебуває у місцевій лікарні.