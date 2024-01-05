У Хмельницькій області вдруге пролунали вибухи: ворог атакує "Шахедами"
Російська армія під ранок 5 січня запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Зрештою у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи.
До цього у регіоні звучали сигнали повітряної тривоги. 24 Канал закликає жителів Хмельницької області перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя й полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибухи у Хмельницькій областіЗверніть увагу! Кореспонденти Суспільного о 9 годині 36 хвилин повідомили, що у Хмельницькій області вдруге за ранок лунають вибухи.
Повітряні сили оголосили тривогу у Хмельницькій області близько 6 години 58 хвилин. Там була загроза атаки російсько-іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".
"Група ударних БпЛА на Вінниччині вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельниччини", – заявили військові.
Уже о 7 годині 47 хвилин Повітряні сили повідомили, що група ударних БпЛА наближається до Калинівки у Вінницькій області зі сходу з вектором руху на Хмельницький.
Ще через годину Повітряні сили зазначили, що групи ударних БпЛА рухаються на Старокостянтинів із півдня та заходу. Кореспонденти Суспільного о 9 годині 2 хвилини повідомили про вибух у Хмельницькій області.
На Хмельниччині лунали вибухи,
– наголосили журналісти.
Станом на 9 годину 14 хвилин повітряна тривога у Хмельницькій області ще триває. Там досі є загроза застосування ворожих ударних безпілотників типу "Шахед".
Росіяни знову пустили по Україні "Шахеди"
- Повітряні сили повідомили, що близько 3 години 54 хвилини 5 січня ворог запустив кілька груп "Шахедів" з окупованої Херсонської області. Ці безпілотники прямували на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.
- Згодом дрони-камікадзе почали рухатися на північ та захід. Повітряна тривога почала лунати у Київській та Вінницькій областях.
- Далі тривога дісталася до Хмельницької та Тернопільської областей. До того ж Повітряні сили оголошували тривогу на Півдні через загрозу балістичного озброєння.
- Варто зазначити, що впродовж однієї доби ворог двічі запускав "Шахеди" по Україні. Внаслідок атаки окупантів у Черкаській області є пошкодження ліній електропередач.