Окупанти завдали удару по Хмельниччині: є приліт по критичному об'єкту

Цієї ночі російські загарбники атакували Хмельниччину. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури.

Мешканці Хмельницької області чули низку вибухів. Влада повідомила, що під час повітряної тривоги окупанти атакували регіон.

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Наслідки російської атаки на Хмельниччину

Місцевих жителів закликали зберігати спокій. На місці влучання вже працюють відповідні служби.

На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт розташований за межами населених пунктів,

– зазначили в ОВА.

Міський голова розповів, що у Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Водночас Симчишин додав, що в результаті терористичної атаки Росії є влучання в об'єкт на території однієї з громад району. Пожежа станом на 07:30 триває.

Окрім того, внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється,

– повідомив міський голова.

Також додав, у випадку пошкоджень житла звертайтеся за телефоном 1580, а також в УМК "Центральна".За словами Симчишина, евакуація, наразі не проводиться. Проблем з комунальними послугами у місті немає.

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Про вибухи у Хмельницькому стало відомо о 04:17 суботи. У проміжку між 4:48 та 4:58 прогриміли ще 3 вибухи.Пізніше ЗМІ повідомили, що 05:28 в регіоні пролунав вже восьмий вибух. Знову відповідні звуки чули вже о 06:16 та 06:19.