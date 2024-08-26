У Хмельницькому вчетверте чули вибухи
У Хмельницькому вранці 26 серпня пролунали вибухи. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.
Туди прямували ворожі "Шахеди". 24 Канал закликає жителів Хмельницького лишатися в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибухи у Хмельницькому
Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 05:27. Туди рухалися російські дрони-камікадзе типу "Шахед".
Про вибухи стало відомо вже через близько 3 години, о 08:14. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
У Хмельницькому чутно звуки вибухів,
– написали кореспонденти.
О 08:20 у місті також чули повторні вибухи. Наразі про наслідки атаки місцева влада поки що не повідомляла. Інформація про руйнування чи потерпілих наразі також відсутня.
Через 11 хвилин у Хмельницькому втретє пролунали вибухи, передали кореспонденти Суспільного. О 09:07 стало відомо про четвертий вибух у місті.
Варто зазначити, що Повітряні сили також попереджали й про пуски крилатих ракет у північно-західному напрямку.
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