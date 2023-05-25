Відлік йшов на секунди: у Хмельницькому під час пожежі врятували маму з дитиною
25 травня 2023, 12:10Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Ввечері 24 травня у Хмельницькому сталась пожежа у квартирі на першому поверсі. У вогняній пастці поверхом вище опинились 21-річна жінка та її 3-річна дитина.
Інцидент стався на вулиці Соборній. Відлік йшов на секунди, але, на щастя, рятувальникам вдалося запобігти лиху.
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Надзвичайна історія порятунку
Вогнеборці оперативно прибули на місце виклику. Дитину врятували з другого поверху за допомогою триколінної драбини, а матір вивели сходовою кліткою. Займання ліквідували о 21:10.
Дитину та матір врятували з вогневої пастки: дивіться відео
Що стало причиною пожежі наразі не відомо. На щастя, постраждалих немає.
Пожежі в Україні: останні новини
- Додамо, що останнім часом масштабні пожежі фіксують в столиці України. Так, 20 травня у районі житлового масиву "Позняки" у Києві сталась пожежа. Густий стовп чорного диму було видно у різних районах міста.
- Крім того, у цей же день в районі Гідропарку сталася пожежа на відкритій території. У ДСНС повідомили, що загоряння сталося на площі 25 квадратних метрів з розповсюдженням на ресторан.
- Також 19 травня у Києві помітили густий стовп диму над торговим центром "Республіка" у Голосіївському районі. У ДСНС заявили, що інформація щодо пожежі не надходила. Разом з тим, анонімні джерела стверджують, що горіли побутові приміщення.