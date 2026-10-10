Хоче створити проблему для світу, – Трамп звинуватив Зеленського у небажанні закінчити війну

Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні закінчувати війну. Президент США вважає, що український глава "хоче створити проблему для всього світу".

Про це Трамп заявив 10 жовтня журналістам.

Що сказав президент США

Трамп вважає, що Зеленський "міг би завершити цю війну вже багато разів".

Але він сам цього не хоче. Зеленський хоче створити проблеми для всього світу. Він хоче створити проблеми для наших фермерів, завдаючи ударів по російських НПЗ,

– заявив американський президент.

Він також додав, що Україні "потрібен новий президент".

"Я пропоную Україні обзавестися новим президентом, який зможе укласти угоду", – сказав Трамп.

Нагадаємо, що він 9 жовтня уклав з Путіним нафтову угоду. Як повідомив американський президент, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн. Також він заявив про плани на постачання ще 3 мільйонів тонн, якщо це дозволятиме стан російських НПЗ.

Володимир Зеленський різко розкритикував це рішення, назвавши його інвестицією у війну. Київ не планує відмовлятися від своїх планів і продовжить бити по російській нафтовій інфраструктурі.

Натомість США уже почали погрожувати припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ Росії.