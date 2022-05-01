Хочемо зробити так, щоб Сумщина стала центром розвитку військових технологій, – Живицький

Сумщина продовжує "оживати" після навали російських окупантів. В області планують не лише подолати наслідки "русского міра", а й втілити унікальний задум.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, науковці та підприємці області мають на меті втілити унікальну ідею. Активне обговорення можливостей почати виконувати план вже розпочалися.

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Цент розвитку військових і оборонних технологій

За словами Живицького, мешканці Сумщини хочуть зробити свій регіон центром розвитку оборонних та військових технологій. Зокрема, йдеться про виготовлення новітньої зброї та розробок у сфері ІТ.

Технології, які розробляються у Сумах, на Сумщині нашими університетами, мають попит в усьому світі, – заявив Живицький.

Голова Сумської ОВА переконаний, що за підтримки місцевого бізнесу ідею вдасться втілити у життя.

Ситуація на Сумщині: коротко

Меру одному з міст оголосили про підозру у державній зраді. Він планував здати місто ворогу та усіляко співпрацював з окупантами. Під слідством також опинилися його заступник та один з місцевих депутатів.

Ворожий вертоліт здійснив атаку некерованими ракетами. Наші захисники внаслідок обстрілу не постраждали.

В області продовжується очищення від "русского міра", прибрали пам'ятники "гусара" та Пушкіна.

На кордон із Сумщиною росіяни перекинули додаткові підрозділи. Ознак відновлення наступу окупантів на Сіверському напрямку не виявлено.

Російські окупанти завдали потужного удару Есманській громаді. За пів години було зафіксовано 50 "прильотів" ворожих снарядів. Подібні обстріли ворог здійснює з території своєї країни. У нього немає наперед визначених цілей, окупанти в таких випадках завжди стріляють навмання.

Віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв, який народився та прожив 18 років на Сумщині, повернувся в Україну та вступив до лав Територіальної оборони. Він заявив, що не міг дивитися на те, як росіяни вбивають українців, тому вирішив повернутися додому. Разом з тим він заявляв, що також несе відповідальність за напад росіян та буде каятися за це до кінця життя.

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