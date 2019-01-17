"Хочемо побажати, щоб Труханов сів за ґрати": активісти заколядували на суді у справі мера Одеси

В Одесі із сутичками та колядками пройшов суд у справі про придбання будівель одеського заводу "Краян", у якій міського голову Геннадія Труханова та інших посадових осіб обвинувачують у створенні схеми для продажу приміщень за завищеною ціною – 185 мільйонів гривень.

Саме 17 січня на день розгляду справи припав і День народження мера Одеси Геннадія Труханова.

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Тому декілька активістів, які виступають проти нього, вирішили заспівати міському голові колядки і привітати його таким чином зі святом.

Колядую, колядую, ваші гроші добре чую. Смак цукерок, пирога, що приніс до вас Труха. Зараз треба привітати вас усіх з веселим святом, також хочем побажати, щоб Труханов сів за ґрати... Ми колядували, ми вас віншували, вироку немає, Труханов відпочиває,

– співали активісти.

Дивіться відео: як колядувати противники Труханова

Сам Геннадій Труханов разом із охоронцями залишив будівлю, але на його противників налетіли прихильники – здебільшого жінки похилого віку, які супроводжують політика на усіх судових засіданнях.



Фан-клуб Геннадія Труханова

Варто додати, що судове засідання продовжиться 18 січня, після чого в розгляді справи буде зроблено тижневу перерву. Наразі суд продовжує досліджувати докази, вже заслухано 28 з більш ніж 60 томів кримінальної справи.

Цього ж дня прокурори зачитали документи, які знайшли під час обшуку в офісі колишнього народного депутата Олександра Дубового. Його дії були виділені в окреме кримінальне провадження, але коментувати адвокат Кравченко його не став.

За що в Одесі судять Геннадія Труханова?В лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова.