Хочете поваги до російської, то поважайте українську, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Кремль відтягує його зустріч з Володимиром Путіним. Під час цього пропагандисти використовують різні фейки, зокрема про "утиски російської мови".

Ніколи не чув, щоб Путін говорив українською, – Зеленський

У Росії поширюють інформацію про нібито закриття в Україні російських шкіл та заборону розмовляти цією мовою. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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У мене тут дуже відкрита позиція: якщо хочете поваги до російської мови – поважайте українську,

– сказав глава держави.

Далі Зеленський перейшов на російську мову і пояснив, що часто так спілкується, аби показати, що в Україні це не заборонено.

"Я, до речі, не чув, щоб президент Росії говорив російською мовою. Хоча це також не заборонено", – наголосив президент.

Зеленський про російські школи в Україні

Він додав, що для того, щоб вирішити питання шкіл, слід поважати один одного "і тоді все буде добре". В Україні можна відкривати приватні школи на будь-яких мовах. Однак держава фінансово підтримуватиме лише українські школи.

Хочете російську школу, то відкрийте українську в Москві, Санкт-Петербурзі, Тюмені, де багато українців живе. Це називається повага,

– пояснив Зеленський.