Хочеться грудьми закрити рідну землю, – Кравчук звернувся до українців через загрозу вторгнення
Джерело:"Гордон"
Леонід Кравчук заявив, що з тривогою стежить за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Перший президент запевнив, що хочеться "грудьми закрити рідну землю".
Відповідного листа політик написав Дмитру Гордону та його дружині Олесі Бацман. Також у ньому Леонід Кравчук звернувся до українського народу.
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Кравчук звернувся до українців
З тривогою та щемливим серцем я стежу за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю,
– написав перший президент.
Леонід Кравчук також заявив: "Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, хай знають: ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ. Ніхто ніколи!".
До речі, політик перебуває на реабілітації в Німеччині. Адже йому зробили операцію на серці.
Новини про Леоніда Кравчука: коротко
- 10 січня 2022 року першому президенту виповнилось 88 років. У честь свята його привітав Володимир Зеленський. Президент України побажав Леоніду Кравчуку здоров'я і швидкого відновлення.
- Відомо, що у червні 2021 року Кравчуку зробив операцію на серці відомий кардіохірург Борис Тодуров у Київському центрі серця. Про це повідомив художник Сергій Поярков.
- У вересні 2021 року повідомили, що політик на реабілітації в Німеччині.
- Перед цим, влітку 2021 року, Леонід Кравчук перебував у реанімації та під апаратом штучної вентиляції легень.
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