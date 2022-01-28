Хочеться грудьми закрити рідну землю, – Кравчук звернувся до українців через загрозу вторгнення

Леонід Кравчук заявив, що з тривогою стежить за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Перший президент запевнив, що хочеться "грудьми закрити рідну землю".

Відповідного листа політик написав Дмитру Гордону та його дружині Олесі Бацман. Також у ньому Леонід Кравчук звернувся до українського народу.

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Кравчук звернувся до українців

З тривогою та щемливим серцем я стежу за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю,

– написав перший президент.

Леонід Кравчук також заявив: "Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, хай знають: ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ. Ніхто ніколи!".

До речі, політик перебуває на реабілітації в Німеччині. Адже йому зробили операцію на серці.

Новини про Леоніда Кравчука: коротко

10 січня 2022 року першому президенту виповнилось 88 років. У честь свята його привітав Володимир Зеленський. Президент України побажав Леоніду Кравчуку здоров'я і швидкого відновлення.

Відомо, що у червні 2021 року Кравчуку зробив операцію на серці відомий кардіохірург Борис Тодуров у Київському центрі серця. Про це повідомив художник Сергій Поярков.

У вересні 2021 року повідомили, що політик на реабілітації в Німеччині.

Перед цим, влітку 2021 року, Леонід Кравчук перебував у реанімації та під апаратом штучної вентиляції легень.

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