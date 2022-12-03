Хочуть розділити лаву підсудних, – Подоляк різко відреагував на зустріч Лукашенка й Шойгу

Михайло Подоляк заявив, що Александр Лукашенко та Сєргєй Шойгу хочуть розділити лаву підсудних. На це вони особливо претендують після зустрічі в Білорусі 3 грудня.

Цю інформацію повідомив радник глави Офісу Президента ввечері цього ж дня. Він пояснив, у чому їх будуть судити разом.

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Що сказав Подоляк про зустріч Лукашенка та Шойгу

Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня (3 грудня – 24 канал) зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей,

– заявив радник Андрія Єрмака.

Він також пояснив, що пом'якшити їхню відповідальність можуть:

явка з повинною;

та викривальні покази.

Що наговорили Лукашенко Шойгу

Александр Лукашенко та Сєргєй Шойгу зустрілись 3 грудня в Білорусі. Лукашенко лякав війною "до останнього чи то українця, чи то там поляка, чи ще найманців". Бо нібито Україна "хоче продовжити" війну.

Також він говори, що нібито армія Росії та Білорусі готова "відбити будь-яку агресію". Проте він не сказав, про "агресію" з якої саме країни мовиться.

Окрім того, самопроголошений диктатор пояснив, що нібито керівництво України "не готове" до переговорів із Росією.

Лукашенко також бідкався, що міноборони Білорусії та Росії "реалізовують домовленості президентів у військовій сфері". Мовляв, вони з Росією "не діляться". Детальніше про злочинні заяви Лукашенка читайте тут.