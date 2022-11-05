"Поверніть захисників Маріуполя": у Львові відбулася акція на підтримку полонених

Акція на підтримку полонених захисників Маріуполя розпочалась біля Оперного театру. Учасники розгорнули плакати, де просили повернути захисників Маріуполя.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка зі Львова Зоряна Казмірук. Вона такожа зазначила, що учасники акції скандували: "Поверніть захисників живими".

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Зібралось доволі багато людей – це акція-хода, тож далі учасники вирушили центром міста і зупинились біля пам’ятника Королю Данилу та виконали Гімн України.

Мета цієї акції у тому, аби привернути увагу влади та суспільства до захисників Маріуполя, які перебувають у полоні росіян.

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Мама полоненого, Надія Хай, розповіла, що усіх полонених вивезли із Оленівки. Ще раніше, коли військові були у колонії Оленівки, то могли вночі надіслати смс.

За словами іншої родички полоненої, головний меседж таких акцій – звільнення полонених "Азовсталі", звільнити тих, хто виграв час для всієї України.

Великий обмін полоненими пройшов 3 листопада – що відомо

Україна продовжує звільняти з ворожого полону наших захисників. Так, 3 листопада додому повернули 107 воїнів. Зокрема, 6 офіцерів та 101 рядового і сержанта. Уповноважений з прав людини повідомив, що серед врятованих і 74 захисники "Азовсталі".

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Україна повернула:

важкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі";

хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, а також з вогнепальними пораненнями різних частин тіла;

захисників з ампутованими кінцівками та опіками;

бійців, які не відчувають частину обличчя та мають інфіковані рани;

навіть пораненого військового внаслідок вибуху в колишній колонії Оленівки.

Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що серед звільнених є бійці ЗСУ, ВМС, поліції, Нацгвардії, територіальної оборони, ДПСУ та Державної спеціально служби транспорту. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.