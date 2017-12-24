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Ходімо каву пити: ветерани АТО запросили українців на акцію, щоб відпочити від політики

14:13, сьогодні 296 Читать новость на русском

Просто випити кави. На таку акцію у неділю, 24 грудня, о 12-й запросили вийти українців по всій країні ветерани АТО.

У Києві місцем зустрічі вибрали Майдан Незалежності. Організатори запевнили, що акція не політична – без прапорів і гасел.

Випити кави на Хрещатику зібралось кілька сотень людей, і тут дійсно немає жодного політичного прапору. Головний атрибут тих, хто прийшов на акцію, – горня кави, передає кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

Ми дожилися до того, що з цукерок ми вже зробили якийсь політичний меседж. Головна мета тут – щоб люди поспілкувались без політики. Тому що у всіх нас ця політика вже у печінках сидить,
– зазначив військовий АТО Олексій Петров.

Люди говорять, що прийшли на Майдан не в підтримку чи проти когось з політичних діячів. Мовляв, сюди прийшли Facebook-друзі, аби познайомитися вживу.

"Я за спокій в державі і за те, щоб відбитися від Росії. Це моя проблема. Також я хочу побачити вживу тих, на кого я підписана у Facebook", – сказала киянка Леся Лисенко.

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Проте зовсім без політики не обійшлось. На акцію прийшла група з близько десяти людей, яка намагалася нав'язати свою політичну позицію. Вони гучно виступали із закликами "Банду геть!". Проте кого саме вони відправляли у відставку, не зазначили.

Також група людей у чорному видерлася з величезним банером на торговельний центр "Глобус" і запалила фаєри.

Люди на провокації не звертають уваги і продовжують обговорювати свої справи, намагаючись максимально відсторонитись від політичних тем.

Самі ж анонси "Приносьте з собою Roshen", кажуть люди, вони самі розповсюдили, аби трохи "протролити" тих, хто дуже заполітизований у своєму буденному житті.

А от журналіст Олексій Мацука у своєму Twitter пише, що церки на Майдані таки роздавали.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва АТО
Джерело: 24 Канал
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