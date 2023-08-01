"Не можу суміщати обов'язки": нардеп Холодов виправдав заяву на складання мандата

Андрій Холодов після скандалу вирішив виправдати свою заяву про припинення депутатських повноважень. Він заявив, що нібито має хвору дружину та дитину, а тому не може "суміщати обов'язки".

Нардеп від "Слуги народу" вирішив подати заяву на припинення депутатських повноважень після публікації скандального розслідування. У Верховній Раді заяву Холодова зареєстрували 31 липня.

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"Ми не вічні"

Холодов заявив, що під війни у його родину прийшла хвороба. Він почав бідкатися, що про нього "писали неприємні речі", проте нардеп намагався бути "гідним членом команди, хорошим батьком та чоловіком". Проте суміщати усі обов'язки надалі Холодов не може, тому й вирішив скласти мандат.

Надалі я не можу суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради,

– заявив Холодов.

Нардеп заявив, що у майбутньому планує "продовжувати" допомагати ЗСУ "спільно із закордонними благодійними фондами і організаціями, з якими вдалося налагодити співпрацю".



Холодов виправдав складання повноважень / Фото Юлія Палійчук

Холодов не був у Раді з січня