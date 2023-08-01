"Не можу суміщати обов'язки": нардеп Холодов виправдав заяву на складання мандата
Джерело:Юлія Палійчук
Андрій Холодов після скандалу вирішив виправдати свою заяву про припинення депутатських повноважень. Він заявив, що нібито має хвору дружину та дитину, а тому не може "суміщати обов'язки".
Нардеп від "Слуги народу" вирішив подати заяву на припинення депутатських повноважень після публікації скандального розслідування. У Верховній Раді заяву Холодова зареєстрували 31 липня.
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"Ми не вічні"
Холодов заявив, що під війни у його родину прийшла хвороба. Він почав бідкатися, що про нього "писали неприємні речі", проте нардеп намагався бути "гідним членом команди, хорошим батьком та чоловіком". Проте суміщати усі обов'язки надалі Холодов не може, тому й вирішив скласти мандат.
Надалі я не можу суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради,
– заявив Холодов.
Нардеп заявив, що у майбутньому планує "продовжувати" допомагати ЗСУ "спільно із закордонними благодійними фондами і організаціями, з якими вдалося налагодити співпрацю".
Холодов виправдав складання повноважень / Фото Юлія Палійчук
Холодов не був у Раді з січня
- Журналісти "Схем" 29 липня опублікували розслідування щодо нардепа Андрія Холодова. Він востаннє відвідував Верховну Раду у січні 2023 року, проте 12 разів виїжджав за кордон.
- Холодов майже весь час проживав на Кіпрі, де розташований родинний маєток. Там він проживав разом зі своєю дружиною Катериною Шаховською. Варто зазначити, що вона – кума Оксани Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука.
- Згідно з даними джерел із доступом до бази перетину кордону, востаннє нардеп відвідував Україну 21 січня 2023 року. О 10:00 цього дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" Чернівецької області на автомобілі Mercedes GLS 450.
- Після публікації скандального розслідування Холодова виключили з фракції "Слуга народу".
- Також Холодов 31 липня подав заяву про складання депутатських повноважень. Її вже зареєстрували у Верховній Раді та мають розглянути на найближчому пленарному засіданні.