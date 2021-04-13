Активіст пояснив, для чого приніс прапор Росії у міськраду Слов'янська

Активіст Василь Хоменко приніс на засідання мерії Слов'янська російський прапор. Він хотів позначити, хто з депутатів – проукраїнський, а хто підтримує державу-агресорку.

Інцидент трапився 12 квітня, у роковини окупації Слов'янська. Правоохоронці винесли із залу прапор, проте протокол на Хоменка не складали. Адже законодавство цього не передбачає.

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"У нас, на жаль, 7 років війни, а досі російська символіка не заборонена. Треба заборонити російську національну символіку під час війни", – підкреслив активіст.

Він пояснив, що приніс на засідання міської ради прапори, аби з їхньою допомогою продемонструвати, де сидять прихильники України, а де – Росії.

Хоменко додав, що не розуміє, чому з проросійськими депутатами треба про щось домовлятися та сперечатися під час війни, "коли Путін в танку сидить на кордоні".

Проблеми з міським бюджетом

Активіст пояснив, що у місті досі не ухвалили бюджет. За словами міського голови, через це виникає низка проблем, зокрема – з наданням медичної допомоги.

На думку Хоменка, конструктивна робота у міській раді під загрозою саме через представників ОПЗЖ, "Наш край" і "За мир і розвиток".

У поліції підтвердили, що винесли та провели огляд прапора, але протокол про порушення не складали. Водночас у мерії Слов'янська інцидент коментувати відмовилися.

Хоменко приніс російський прапор у мерію: що відомо

Василь Хоменко є ветераном російсько-української війни та проукраїнським громадським діячем.

12 квітня він посеред засідання встановив український та російський прапори на підлозі зали.

При цьому, частина депутатів відреагувала на появу російської державної символіки оплесками.

Міський голова, представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях, попросив викликати поліцію.

Сутичок та конфлікту вдалося уникнути. За лічені хвилини правоохоронці забрали прапор.

. 12 квітня 2014 року кадрові російські спецпризначенці захопили контроль над Слов'янськом. Місто було окупованим до 5 липня.