Заміна командувача ССО: Зеленський розповів, що буде з Віктором Хоренком

3 листопада Зеленський звільнив генерал-майора Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Глава держави розповів про подальшу долю військового.

Під час вечірнього звернення до українців Володимир Зеленський прокоментував рішення про заміну командувача Сил спеціальних операцій.

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Що буде з Хоренком

Указом від 3 листопада глава держави звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. Зауважимо, що генерал-майор обіймав цю посаду від 25 липня 2022 року.

Зеленський розповів, що відтепер Хоренко виконуватиме спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Правильний командир і людина

Новим командувачем Сил спеціальних операцій став полковник Сергій Лупанчук.

Це довідчений бойовий офер. Правильний командир і людина, яка додасть більшої потужності Силам спеціальних операцій. Чекаємо нових результатів,

– наголосив Зеленський.

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