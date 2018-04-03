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Хороші гроші за старі речі

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Ломбард
Ломбард "Благо"

Ви давно розмірковуєте про нову плазму? Чи про потужніший пилосос? Можливо, старий телефон вже не перший місяць "натякає", що було б добре його змінити?

У сучасному світі технологій, що стрімко розвиваються, електроніка та мобільні пристрої застарівають дуже швидко. Не проходить і пари років, як користувачі починають поглядати у бік сучасніших девайсів.

У той же час, виникає закономірне питання: "Що ж робити зі старим?". Подарувати комусь із родичів? Продати за оголошенням? Але скільки часу на це піде? Чи не впаде пристрій у ціні, доки знайдеться покупець? А скільки сил потрібно буде витратити, відповідаючи на питання потенційних нових власників?

Вихід є!

Правильне, оперативне і, головне, вигідне рішення – принести річ, якою ви більше не користуєтеся, до ломбарду. Наприклад, у мережі "Благо" все вищезгадане можна з легкістю перетворити на гроші.

"Такий варіант швидший, надійніший і зручніший, ніж продаж на онлайн-платформах чи реалізація через комісійний магазин. Не потрібно довго чекати й думати, придбають чи ні – процедура оцінки в ломбарді займає близько 10-15 хвилин і проводиться з урахуванням поточної ринкової вартості, фактичного стану пристрою. Ви миттєво отримуєте гроші на руки, – розповідає директор із маркетингу мережі "Благо" Віталій Соловйов. – Жодного торгу і негативу від майбутніх покупців. Приніс, здав і забув".

Приймаємо майже все!

Техніка в оселі вас повністю влаштовує, а ось візочок, в якому катався ваш малюк, із задоволенням би продали? Або ж у вас є чудова шуба з натурального хутра, яка, на жаль, вже не подобається? Непотрібна котушка до спінінга? Велосипед, що ось вже декілька років не бачив асфальту? Асортимент речей, що приймаються, дуже широкий – у кожного вдома знайдеться предмет, за який можна виручити необхідну суму. Але і це ще не все! На місці відразу ж можна обзавестися новинкою, адже у всіх відділеннях "Благо" представлений величезний вибір техніки й інших товарів за привабливими цінами.

Як бачимо, ломбард "Благо" приготував рішення для всіх, хто стикається з необхідністю оновлення техніки чи інших предметів побуту. Ломбарди сьогодні – це солідні фінансові заклади, а значить, і фінансові питання розумніше і надійніше вирішувати саме з їх допомогою. До того ж, вам не доведеться далеко йти – ломбарди "Благо" працюють у 110 містах України. Близько, безпечно і вигідно!

Ліцензія видана Нацкомфінпослуг 21 січня 2016 року, розпорядження №195

Джерело: 24 Канал
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