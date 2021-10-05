Спочатку жінка вимагала 6 тисяч, але згодом сума зросла до 30 тисяч. Тоді чоловік вирішив звернутися до поліції. Про це повідомили 5 жовтня.

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Погрожувала відвертими фото

Чоловік познайомився з жінкою онлайн. Під час спілкування він надіслав їй свої відверті фото. Згодом віртуальна знайома почала погрожувати чоловікові, що викладе ці світлини в мережу.

Інакше вона вимагала в знайомого 4 тисячі гривень. Побоюючись за репутацію, чоловік надіслав їй суму. Натомість зловмисниця продовжила його шантажувати, підвищуючи ціну.

Спочатку 6 тисяч, а потім – 30 тисяч