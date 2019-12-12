Хотіла покататися на машині: п'яна жінка розбила скло автосалону
В Одесі п'яна жінка розтрощила скло автосалону. Вона хотіла проїхатись вулицями міста на авто.
Жінка розгромила скло автосалону цеглою, повідомляє прес-служба місцевої поліції.
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Свої діти п'яна дебоширка пояснила тим, що хотіла потрапити в салон, вибрати машину і проїхатися вулицями міста. Правопорушницю затримали і доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.
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