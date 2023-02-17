Хотіли отримати преференції: як і чому "Ашан" у Росії постачав товари військовим

З початку повномасштабного вторгнення російський "Ашан" допомагав російським окупантам. Вони постачали товари для загарбників на окуповані території України.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання The Insider Роман Доброхотов. Він розповів деталі спільного розслідування з виданнями Le Monde та Bellingcat щодо допомоги від "Ашану" для російських окупантів.

Російський "Ашан" організував передачу товарів зі своїх складів для окупантів, які воюють проти України. Допомога йшла не для цивільних на окупованих територіях, а саме для загарбників. Передавали футболки, шкарпетки, бритви, сигарети, запальнички. Це все позиціонували як "гуманітарну допомогу".

За словами Доброхотова, йдеться про систематичну та масштабну співпрацю. До прикладу, лише з Санкт-Петербурга відомо про десятки тонн відправки різної продукції.

Це було постачання саме для російських військових, що не дуже приховували. Все оформлювали через маленьких посередників, щоб було схоже на закупівлі. Коли ми дзвонили компаніям, через які "Ашан" проводив угоди, то деякі з директорів відверто сказали, що це було для російських військових,

– зазначив Доброхотов.

Крім того, все відбувалося централізовано у взаємодії із російською владою. До прикладу, в Санкт-Петербурзі до цього долучився місцевий губернатор Алєксандр Бєглов.

Чи могло французьке керівництво "Ашану" не знати про цю допомогу

Як розповів Доброхотов, допомагали російським військовим й інші компанії з холдингу. Серед них – Leroy Merlin. Він припускає, що французьке керівництво не могло не знати про таку співпрацю.

Якщо це і "Ашан", і Leroy Merlin, то значить, що увесь холдинг брав участь в цих поставках. Про це не могло не знати французьке керівництво, яке працює на французьку сім'ю (сім'я Мюльє – 24 Канал),

– зауважив Доброхотов.

Цікаво, що російський "Ашан" почав співпрацювати з військовими ще до повномасштабного вторгнення. В січні керівництво почало збирати зі своїх співробітників інформацію про їх військові квитки. Згодом це все передали до військкоматів.

Як російський "Ашан" допомагає окупантам: дивіться відео

А вже після початку мобілізації вони робили все можливе, щоб співробітники отримали повістки та поїхали на фронт. Такого не фіксували в жодних інших рітейлінгових російських мережах. Ніхто не робив на базі своїх магазинів точки збору волонтерської допомоги для окупантів.

Це бачимо лише в "Ашані". Очевидно, що, як мінімум, російське керівництво проявило активну ініціативу та співпрацювала з міноборони та місцевими чиновниками, щоб допомогти російським військам,

– підкреслив Доброхотов.

На його думку, якщо після цього "Ашан" залишиться в Росії і не потрапить під санкції, то буде дуже дивно. Адже французька влада вважає себе союзником України, а тут паралельно російський "Ашан" допомагає окупантам.

Навіщо російський "Ашан" допомагає окупантам

Як припустив Доброхотов, логіка тут надзвичайно проста. Це – жадібність та цинізм. На його думку, французьке керівництво дало вказівку російському менеджменту бути максимально лояльними та співпрацювати з владою.

Відповідно ті дуже ретельно взяли за цю справу. Особливо обурливо, що конкуренти "Ашана" не брали в такому участь. Відповідно ніякої шкоди для компанії не було б, якби вони цим не займалися.

Вони вирішили вислужити, щоб, очевидно, отримати преференції від місцевих чиновників. Навіть співробітники не були в захваті від цього… Я майже не сумніваюся, що після розслідування "Ашану" в Росії не буде. Очікую, що на компанію накладуть серйозні грошові санкції – на французький "Ашан" від французької влади,

– стверджує Доброхотов.