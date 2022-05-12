Хотіли посіяти хаос та паніку: СБУ запобігла теракту в Запоріжжі і спіймала диверсанта

Служба безпеки завадила мешканцю Дніпра скоїти теракт. Чоловік планував влаштувати вибух у центральній частині Запоріжжя.

Про затримання диверсанта повідомили у пресслужбі СБУ. Ним виявився 56-річний житель Дніпра.

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Чоловік спланував вибух у центральній частині міста

Він хотів посіяти хаос та паніку у Запоріжжі і для цього спланував злочин на об'єкті масового скупчення людей у центрі міста,

– зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Вибуховий пристрій диверсант виготовив самостійно та замаскував його під милицю. У її порожнину він вмонтував піропатрон – вибухівку, а також начинив її цвяхами та болтами.

Диверсант хотів збити з пантелику спецслужби

Затриманий намагався збити з пантелику українські спецслужби, аби вони не вийшли на його слід. За 2 дні до запланованого теракту він прибув у Запоріжжя з західних областей.

Чоловіка затримали у "підпільному" приміщенні, а вибухівку знешкодили сапери. Зараз тривають слідчі дії, потенційного терориста допитують.

В СБУ відпрацьовують версію щодо причетності до планування злочину російських спецслужб.

Тим часом На Запоріжжі українські захисники знешкодили 49 окупантів і майже 20 одиниць ворожої техніки

У Запоріжжі 12 травня був "приліт" ворожої ракети

Зазначимо, що вранці 12 травня у Запоріжжі пролунав потужний вибух. За інформацією влади, у місто ворог поцілив крилатою ракетою. Одразу після "прильоту" спалахнула пожежа.

Також в області вороги почали глушити мобільний зв'язок. Ймовірно, вони це роблять для того, аби ЗСУ не дізнались про переміщення російських військ.