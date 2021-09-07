Хотіли приготувати їжу: в Умані паломники розвели багаття на балконі

7 вересня 2021 , 15:14
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Джерело:

ДСНС

В Умані хасиди-паломники вирішили розвести на балконі багаття, щоб приготувати їжу. Вогонь гасити довелося рятувальникам.

Барбекю на балконі

Інцидент трапився 7 вересня у будинку на вулиці Софії Перовської, 6. Рятувальники помітили дим з балкона під час пішого дозору.

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Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю,
– розповіли у ДСНС.

Вони провели з хасидами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі.


В Умані хасиди розвели вогонь на балконі

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Автор: Софія Мінджоса