Хотіли приготувати їжу: в Умані паломники розвели багаття на балконі

В Умані хасиди-паломники вирішили розвести на балконі багаття, щоб приготувати їжу. Вогонь гасити довелося рятувальникам.

Барбекю на балконі

Інцидент трапився 7 вересня у будинку на вулиці Софії Перовської, 6. Рятувальники помітили дим з балкона під час пішого дозору.

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Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю,

– розповіли у ДСНС.

Вони провели з хасидами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі.



В Умані хасиди розвели вогонь на балконі

Хасиди в Умані: що відомо

На святкування Рош га-Шана в Умань приїхали 23 тисячі паломників. Загалом очікують на прибування 50 тисяч іноземців.

Попри посиленні протиепідеміологічні заходи, серед хасидів вже виявили перші випадки коронавірусу.

Крім того, правоохоронці повідомили про перші порушення. Одного чоловіка вже депортували з України.

Забезпечують порядок в області 600 правоохоронців. На допомогу їм прибули 11 поліцейських з Ізраїля.

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