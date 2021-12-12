Хотіли зупинити бійку: у Харкові 5 поліцейських потрапили в лікарню

У Харкові 11 грудня патрульні приїхали на виклик через бійку на вулиці. Зловмисники почали чинити опір, тому поліцейські отримали травми. Затримали сімох людей.

Інцидент трапився близько 22:30. Коли повідомили про бійку, на місце одразу відправили екіпаж поліції.

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Зазначили, що на місці події була група осіб, які чинили спротив поліцейським і не реагували на вимоги правоохоронців.

Поліцейських госпіталізували

П'ятеро поліцейських зазнали травм, тому їх забрали до лікарні. У поліції не уточнили, які саме травми отримали правоохоронці.

Порушників затримали

Вже відкрили кримінальну справу щодо погроз або насильства стосовно працівника правоохоронного органу, вчиненого групою осіб.

Правоохоронці затримали та оголосили підозру 7 людям віком від 19 до 50 років. Їм загрожує до 5 років ув'язнення.

Бійки з поліцейськими