Хотів би, щоб у Зеленського з'явився гідний конкурент, – Потураєв про другий термін президента

Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що може піти на другий термін, якщо цього забажає суспільство. Втім наразі у чинного президента немає потенційного достойного суперника на виборах.

Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв. І додав, якби вибори глави держави відбувалися зараз, Зеленський знову отримав би перемогу.

До теми Якби зараз були вибори, то Зеленський 100% став би президентом, – Потураєв

"Я б хотів, щоб у президента за 3 роки з'явився гідний конкурент. З яким було б дуже важко конкурувати", – підкреслив нардеп.

Він пригадав, що коли у 2019 році Зеленський з'явився, старі політичні еліти ледве не пішли в небуття. І припустив, результат першого туру був би інший, якби на президентські вибори пішов Святослав Вакарчук.

Якби тоді Вакарчук пішов на президентські вибори, я досі переконаний, у другому турі були б він і Зеленський. Хоча Зеленський і вигравав за соціологічними моделями,

– розповів Потураєв.

За словами депутата, це б радикально змінило політичний ландшафт. І це б зумовило інакшу якість української політики.

"Якщо Зеленський піде на другий термін, я б дуже хотів, щоб у нього з'явився справді потужний конкурент. Хоча б один", – наголосив він.

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Що Зеленський сказав про другий термін