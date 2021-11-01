Хотів привласнити 80 тисяч доларів: на Тернопільщині засудили голову сільради

1 листопада 2021 , 16:33
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Джерело:

Офіс генпрокурора

На Тернопільщині у Зборівському районі засудили сільського голову через намагання привласнити гроші незаконним способом. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом 8 500 гривень та конфіскацією майна.

Чоловіка визнали винним у спробі заволодіти грошима шляхом шахрайства та зловживанні службовим становищем. Також він обіцяв надати хабар службовій особі.

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Прокурори довели, що голова Мшанецької сільської ради намагався привласнити 80 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв розв'язати питання про виділення 2 гектарів землі поблизу автотраси Тернопіль – Залізці – Почаїв. Її планували використати для будівництва готельного комплексу.

Варто зауважити, що насправді чоловік не мав таких повноважень, адже ділянка розташована за межами населеного пункту.

Зверніть увагу! Сільського голову також позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування впродовж 2 років.

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Хабарі чиновників: останні новини

  • Працівники Служби безпеки України 20 жовтня оголосили про підозру у хабарництві депутату міської ради Полтави, а також місцевому посадовцю. Вони намагалися організувати корупційний механізм при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій.
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Автор: Тетяна Кійовська