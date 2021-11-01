Хотів привласнити 80 тисяч доларів: на Тернопільщині засудили голову сільради
Джерело:Офіс генпрокурора
На Тернопільщині у Зборівському районі засудили сільського голову через намагання привласнити гроші незаконним способом. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом 8 500 гривень та конфіскацією майна.
Чоловіка визнали винним у спробі заволодіти грошима шляхом шахрайства та зловживанні службовим становищем. Також він обіцяв надати хабар службовій особі.
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Прокурори довели, що голова Мшанецької сільської ради намагався привласнити 80 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв розв'язати питання про виділення 2 гектарів землі поблизу автотраси Тернопіль – Залізці – Почаїв. Її планували використати для будівництва готельного комплексу.
Варто зауважити, що насправді чоловік не мав таких повноважень, адже ділянка розташована за межами населеного пункту.Зверніть увагу! Сільського голову також позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування впродовж 2 років.
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Хабарі чиновників: останні новини
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