Не було такої "корпоративної культури": HR-ка вибачилася перед українськомовною дівчиною

Нещодавно працівниця відділу кадрів компанії Columb Trade потрапила у гучний скандал через відмову дівчині у працевлаштуванні через мову. За декілька днів, як це вже стає традицією, вона попросила вибачення і зізналася, що винна.

Жінка запросила дівчину, яка претендувала на вакансію, на зустріч. Відповідне відео їхнього спілкування оприлюднили у соцмережі.

Як це було "Корпоративна культура": компанія не взяла дівчину на роботу, бо та розмовляє українською

"Компанія не виставляла вимог щодо мови"

Діалог HR-ка весь час вела російською. Вона визнала, що ніякої "корпоративної культури", про яку вона спершу говорила, не було.

Це повністю моя провина. Тобто компанія до цього нічого не має і не виставляла вимог щодо російськомовних,

– зізналася працівниця.

Жінка зазначила: не хоче собі шукати виправдань, проте "майже не була включена у процес розмови і відволікалася". Наостанок вона попросила вибачення.

Вибачення HR-ки Columb Trade: дивіться відео

Відзначимо, що спершу як причину відмови – відсутність комфорту у російськомовному середовищі. Дослівно вона сказала про "корпоративну культуру, за якою всі спілкуються російською.

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