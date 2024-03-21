Посікли уламки ракет: у Києві пошкоджено Свято-Миколаївський храм на Татарці

Росія завдала масованого ракетного удару по Києву 21 березня. Унаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовані руйнування. Зокрема, пошкоджено Свято-Миколаївський храм на Татарці Православної Церкви України.

Про це повідомили представники храму на сторінці храму у фейсбук. Опубліковані також фото наслідків влучання.

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В приміщення храму влучили уламки російської балістичної ракети.



Храм на Татарці пошкоджено унаслідок падіння уламків ракет / Фото КМДА

Російські ракети пошкодили храм / Фото Свято-Миколаївського храму на Татарці

Російські ракети понищили храм

"Розп'яття посічене, ікони побиті склом, вікна і двері вибиті. Капличка поряд понищена, біля храму – вирва", – розповів вірянин храму і боєць ЗСУ Андрій Ковальов.

Богослужіння у храмі поки не будуть проводити.

"Зраненні, але незламні. Не гніваєтеся у Великий піст, а краще конвертуйте ваш гнів у донати на відбудову, ремонт храму та прилеглої території", – йдеться у повідомленні представників храму.

Храм зазнав серйозних пошкоджень / Фото Андрія Ковальова

Росія знову атакувала Київ: головне