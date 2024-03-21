Посікли уламки ракет: у Києві пошкоджено Свято-Миколаївський храм на Татарці
Росія завдала масованого ракетного удару по Києву 21 березня. Унаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовані руйнування. Зокрема, пошкоджено Свято-Миколаївський храм на Татарці Православної Церкви України.
Про це повідомили представники храму на сторінці храму у фейсбук. Опубліковані також фото наслідків влучання.
Дивіться також Масований обстріл Києва: у Шевченківському районі вилучили бойову частину ракети
В приміщення храму влучили уламки російської балістичної ракети.
Храм на Татарці пошкоджено унаслідок падіння уламків ракет / Фото КМДА
Російські ракети пошкодили храм / Фото Свято-Миколаївського храму на Татарці
Російські ракети понищили храм
"Розп'яття посічене, ікони побиті склом, вікна і двері вибиті. Капличка поряд понищена, біля храму – вирва", – розповів вірянин храму і боєць ЗСУ Андрій Ковальов.
Богослужіння у храмі поки не будуть проводити.
"Зраненні, але незламні. Не гніваєтеся у Великий піст, а краще конвертуйте ваш гнів у донати на відбудову, ремонт храму та прилеглої території", – йдеться у повідомленні представників храму.
Храм зазнав серйозних пошкоджень / Фото Андрія Ковальова
Росія знову атакувала Київ: головне
- Повітряні сили відзвітували про збиття 31 ракети: з них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, які Росія запустила з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також дві балістичні ракети (Іскандер-М або його північнокорейський аналог KN-23 та Х-47М2 Кинджал).
- Внаслідок ракетного обстрілу у Києві постраждали 13 людей. Зокрема, 11-річна дівчинка. Її та 38-річного чоловіка госпіталізували.