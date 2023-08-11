УПЦ МП заборонили провести хресну ходу до Почаєва на Преображення

На Тернопільщині заборонили хресну ходу УПЦ МП до Почаївської лаври на свято Преображення Господнього. Серед причин рішення – ймовірні провокації росіян.

Про це заявив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш за результатами засідання обласної Ради оборони.

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УПЦ МП заборонили провести хресну ходу до Почаєва

Труш зазначив, що 11 серпня на Раді оборони області він заслухав військових та правоохоронців щодо можливих провокацій під час ходи вірян до Свято-Успенської Почаївської лаври з 19 по 28 серпня.

За його словами, з'явилася інформація, що на Яблучний Спас віряни УПЦ МП планують здійснити хресну ходу з Хмельницької області до Свято-Успенської Почаївської лаври, що на Тернопільщині.

Ми проаналізували масові заходи, які проходили в області в минулих роках, і дійшли висновку, що в рамках цієї ходи можуть бути провокації ворога, порушення громадського правопорядку, які можуть бути використані пропагандистськими ЗМІ,

– заявив голова області.

На основі рекомендацій поліції, СБУ, начальника ТЦК та СП Рада прийняла рішення заборонити ходу вірян Української православної церкви до Почаївської лаври.

"Закликаю правоохоронців вжити необхідних заходів реагування для унеможливлення масових зібрань, які організовуються прихильниками УПЦ", – заявив Труш.

Заборона також пошириться на заходи 28 серпня, коли православні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

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Послушник з непогашеною судимістю за вбивство чекав на перемогу Росії

До цієї теми варто згадати, що слідчі СБУ нещодавно затримали 48-річного послушника Почаївської Успенської лаври, який використовував профілі у заборонених російських соцмережах, де:

активно поширював наративи кремлівської пропаганди;

вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії;

намагався дискредитувати українських захисників.

Чоловік проживав на території Почаївської лаври з 2017 року.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Послушник має непогашену судимість за вбивство. Досудове розслідування проводить СБУ,

– мовиться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за: