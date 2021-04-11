Хрест не поставили, – Арестович про перемир'я на Донбасі

Олексій Арестович переконаний, що на режимі припинення вогню на Донбасі "хрест не поставили". Юридично перемир'я досі існує.
Джерело:"Радіо Свобода"
Росія хоче "покарати президента Зеленського і Україну" за кроки проти проросійських сил всередині держави. Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
До речі ТКГ засідала 6 годин, але не змогла узгодити повернення до режиму тиші
Арестович нагадав, що перших 3 місяці майже не було стрілянини, а потім – в 15 разів менше, жертв – 6 разів менше
Так, "кейс Медведчука". Тверда позиція. Ми бачимо по графіку, який є... Аналіз графіку показує, що всі загострення на фронті – грубе порушення режиму припинення вогню, численні обстріли, обстріли з трагічними наслідками – або безпосередньо перед засіданням ТКГ, або відразу після, або перед засіданням РНБО (України – ред.). Це ескалація. І тим не менше це також дуже специфічна ситуація,
– зауважив Арестович.
Однак речник ще раз наголосив, що "хрест на перемир'ї не поставили".
Що цьому передувало
- У березні – квітні 2021 року проросійські бойовики на Донбасі вщент зірвали режим припинення вогню, який діяв з липня 2020 року.
- Окупанти тепер майже щодня здійснюють прицільні постріли у бік українських позицій. Від початку 2021 року в ООС вже загинули щонайменше 32 українських захисники.
- 26 березня російські бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Шуми. Під час обстрілів загинули 4 українських військових, ще 2 – отримали поранення.
- До слова, Арестович розповів, що після цього Зеленський намагався поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Згодом Росія почала стягувати війська до кордону з Україною. Розвідка попередила, що агресор готує провокації на Донбасі та планує пробратись вглиб нашої країни.