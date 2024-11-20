Вибухи у Новгородській області Росії та робота ППО на Київщині: хронологія 1001 дня війни

Українські військові дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту. Натомість росіяни не залишають спроб просунутись та захопити нові території.

Україна протистоїть Росії вже 1001 день. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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