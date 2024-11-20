Вибухи у Новгородській області Росії та робота ППО на Київщині: хронологія 1001 дня війни
Українські військові дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту. Натомість росіяни не залишають спроб просунутись та захопити нові території.
Україна протистоїть Росії вже 1001 день. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У селищі Котово Новгородської області уночі 20 листопада бідкалися на атаку дронів. Місцеві повідомляли, що БпЛА летіли у напрямку військової бази, а після вибухів – влада почала евакуацію. Відомо, що у селищі Котово розташований 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії. Наразі деталі атаки залишаються невідомими, про звуки детонації не повідомляли. Водночас місцева влада вже оголосила евакуацію з Котово до сусіднього селища Кулотіно. Над Сумщиною збили 10 БпЛА. США підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Допомога від них критично важлива для нашої держави. Володимир Зеленський боїться, що скорочення допомоги від США призведе до поразки України. Він також пояснив, що у нас є виробництво, але його недостатньо, щоб переважати і, ймовірно, недостатньо, щоб вижити. Це відбулось у рамках серії невідкладних дій, які адміністрація Байдена вживає, щоб допомогти Києву у військовій боротьбі перед тим, як у Білий дім прийде нова. Постачання протипіхотних мін в Україну є потенційно суперечливим. Відомо, що понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання, адже вони можуть завдати шкоди цивільному населенню. Адміністрація Байдена глибоко стурбована нападами Росії на лінію фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес агресорки. У Пентагоні вважають, що надання мін є одним з найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити просування Росії. О 05:45 ранку Київська міська та обласна військові адміністрації повідомили про роботу ППО у столиці та регіоні. Монітори нараховували щонайменше 3 дрони в області. Аналітики DeepState виклали традиційне оновлення карти фронту. Відповідно до їхнього повідомлення, є вороже просування на Курахівському, Покровському і Торецькому напрямках. Росія атакувала Полтавську область уночі 20 листопада. Ворог бив "Шахедами".
Дрони атакували арсенал в Новгородській області
Якщо США скоротять фінансування оборони, ми програємо, але боротьба продовжиться – Зеленський
Байден схвалив постачання протипіхотних мін Україні, – Washington Post
У Києві та області працювала ППО
Ворог окупував Нову Іллінку та просувається на 3 напрямках, – DeepState
На Полтавщині були вибухи
У селищі Котово Новгородської області уночі 20 листопада бідкалися на атаку дронів. Місцеві повідомляли, що БпЛА летіли у напрямку військової бази, а після вибухів – влада почала евакуацію.
Відомо, що у селищі Котово розташований 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії.
Наразі деталі атаки залишаються невідомими, про звуки детонації не повідомляли. Водночас місцева влада вже оголосила евакуацію з Котово до сусіднього селища Кулотіно.
Над Сумщиною збили 10 БпЛА.
США підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Допомога від них критично важлива для нашої держави.
Володимир Зеленський боїться, що скорочення допомоги від США призведе до поразки України.
Він також пояснив, що у нас є виробництво, але його недостатньо, щоб переважати і, ймовірно, недостатньо, щоб вижити.
Це відбулось у рамках серії невідкладних дій, які адміністрація Байдена вживає, щоб допомогти Києву у військовій боротьбі перед тим, як у Білий дім прийде нова.
Постачання протипіхотних мін в Україну є потенційно суперечливим. Відомо, що понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання, адже вони можуть завдати шкоди цивільному населенню.
Адміністрація Байдена глибоко стурбована нападами Росії на лінію фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес агресорки. У Пентагоні вважають, що надання мін є одним з найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити просування Росії.
О 05:45 ранку Київська міська та обласна військові адміністрації повідомили про роботу ППО у столиці та регіоні. Монітори нараховували щонайменше 3 дрони в області.
Аналітики DeepState виклали традиційне оновлення карти фронту. Відповідно до їхнього повідомлення, є вороже просування на Курахівському, Покровському і Торецькому напрямках.
Росія атакувала Полтавську область уночі 20 листопада. Ворог бив "Шахедами".