Росія просунулась на фронті та знову запускала "Шахеди": хронологія 1011 дня війни

Росія не полишає спроб захопити українські території та відновити своє положення на вже втрачених позиціях. наші військові дають ворогу гідну відсіч.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1011 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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