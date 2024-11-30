Росія просунулась на фронті та знову запускала "Шахеди": хронологія 1011 дня війни

30 листопада 2024, 07:15
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Автор: Вікторія Кульженко

Росія не полишає спроб захопити українські території та відновити своє положення на вже втрачених позиціях. наші військові дають ворогу гідну відсіч.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1011 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:46, 30 листопада

Оновлена статистика втрат ворога

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу було ліквідовано 1 740 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 740 400 (+1 740) осіб;
  • танків – 9 463 (+5);
  • бойових броньованих машин – 19 355 (+12);
  • артилерійських систем – 20 909 (+23);
  • РСЗВ – 1 253 (+2);
  • засобів ППО – 1 019 (+1);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 792 (+42);
  • крилатих ракет – 2 851 (+0);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 431 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 617 (+2).
06:57, 30 листопада

Проблема не у кількості війська, а в озброєні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема на фронті полягає у недостатньому озброєнні, а не в кількості військових.

Західні партнери укомплектували лише дві з половиною бригади з десяти тих, про які просили, що Зеленський пов'язує з бюрократією та рішеннями, які не пріоритизують озброєння.

06:56, 30 листопада

Біля Києва працювала ППО

У КМВА інформували, що на підступах до Києва працює ППО. Також у Київській ОВА інформували про ворожий дрон у регіоні.

Зауважимо, що повітряна тривога у Київській області пролунала після 2 ночі.

Повітряна тривога у Києві тривала близько 10 хвилин. Вже о 03:52 у столиці оголосили відбій.

06:55, 30 листопада

Ворог окупував кілька сіл і просунувся на фронті

Російська армія окупувала Жовте, Пустинку та Роздольне, а також просунулася біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому.

06:53, 30 листопада

Мир в Україні може настати у 2025 році

Президент Зеленський заявив, що зробить "все", щоб у 2025 році закінчилася війна в Україні.

За словами Зеленського, необхідно чинити "великий тиск" на Росію з боку обраного президента США Дональда Трампа та Європейського Союзу, а також потрібно зміцнювати Україну, і в такому випадку кінець війни "може бути швидким".