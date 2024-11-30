Росія просунулась на фронті та знову запускала "Шахеди": хронологія 1011 дня війни
Росія не полишає спроб захопити українські території та відновити своє положення на вже втрачених позиціях. наші військові дають ворогу гідну відсіч.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1011 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу було ліквідовано 1 740 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила: Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема на фронті полягає у недостатньому озброєнні, а не в кількості військових. Західні партнери укомплектували лише дві з половиною бригади з десяти тих, про які просили, що Зеленський пов'язує з бюрократією та рішеннями, які не пріоритизують озброєння. У КМВА інформували, що на підступах до Києва працює ППО. Також у Київській ОВА інформували про ворожий дрон у регіоні. Зауважимо, що повітряна тривога у Київській області пролунала після 2 ночі. Повітряна тривога у Києві тривала близько 10 хвилин. Вже о 03:52 у столиці оголосили відбій. Російська армія окупувала Жовте, Пустинку та Роздольне, а також просунулася біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому. Президент Зеленський заявив, що зробить "все", щоб у 2025 році закінчилася війна в Україні. За словами Зеленського, необхідно чинити "великий тиск" на Росію з боку обраного президента США Дональда Трампа та Європейського Союзу, а також потрібно зміцнювати Україну, і в такому випадку кінець війни "може бути швидким".
Оновлена статистика втрат ворога
Проблема не у кількості війська, а в озброєні, – Зеленський
Біля Києва працювала ППО
Ворог окупував кілька сіл і просунувся на фронті
Мир в Україні може настати у 2025 році
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу було ліквідовано 1 740 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема на фронті полягає у недостатньому озброєнні, а не в кількості військових.
Західні партнери укомплектували лише дві з половиною бригади з десяти тих, про які просили, що Зеленський пов'язує з бюрократією та рішеннями, які не пріоритизують озброєння.
У КМВА інформували, що на підступах до Києва працює ППО. Також у Київській ОВА інформували про ворожий дрон у регіоні.
Зауважимо, що повітряна тривога у Київській області пролунала після 2 ночі.
Повітряна тривога у Києві тривала близько 10 хвилин. Вже о 03:52 у столиці оголосили відбій.
Російська армія окупувала Жовте, Пустинку та Роздольне, а також просунулася біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому.
Президент Зеленський заявив, що зробить "все", щоб у 2025 році закінчилася війна в Україні.
За словами Зеленського, необхідно чинити "великий тиск" на Росію з боку обраного президента США Дональда Трампа та Європейського Союзу, а також потрібно зміцнювати Україну, і в такому випадку кінець війни "може бути швидким".