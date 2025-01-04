У Росії бідкались на атаку БпЛА, на Донеччині тривають бої: хронологія 1046 дня війни
Росія продовжує атакувати Україну та не полишає спроб захопити наші території. Українські захисники дають ворогу гідну відсіч.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1046 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські війська намагаються наступати на багатьох напрямках, але не можуть перехопити ініціативу, зокрема в Курській області та Харківській області. На півдні та в Запорізькій області росіяни продовжують наступ, але успіхів не досягнуто. У Луганській та Донецькій областях тривають атаки, але візуальних підтверджень успіхів росіян немає, попри повідомлення про підступ до деяких населених пунктів. В Росії заявили про фіксацію руху БпЛА в ніч на 4 січня. Зокрема, рух дрона нібито було виявлено у районі Лузької губи Фінської затоки. Також попередньо в російських телеграм-каналах писали, що вводилися обмеження в петербурзькому аеропорту "Пулково". І кілька літаків кружляли неподалік повітряної гавані.
ISW про зміни ситуації на фронті
У Росії бідкалися на БпЛА
Російські війська намагаються наступати на багатьох напрямках, але не можуть перехопити ініціативу, зокрема в Курській області та Харківській області.
На півдні та в Запорізькій області росіяни продовжують наступ, але успіхів не досягнуто.
У Луганській та Донецькій областях тривають атаки, але візуальних підтверджень успіхів росіян немає, попри повідомлення про підступ до деяких населених пунктів.
В Росії заявили про фіксацію руху БпЛА в ніч на 4 січня. Зокрема, рух дрона нібито було виявлено у районі Лузької губи Фінської затоки.
Також попередньо в російських телеграм-каналах писали, що вводилися обмеження в петербурзькому аеропорту "Пулково". І кілька літаків кружляли неподалік повітряної гавані.