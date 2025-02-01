Ворог атакував "Шахедами" та ракетами, в низці областей були вибухи: хронологія 1074 дня війни

07:11, 01 лютого

У Полтаві було чутно звуки вибухів. Зазначимо, що буквально декілька хвилин перед цим, а саме о 7:04, в Повітряних силах повідомляли про рух ракети у напрямку Полтави з півночі.

В ОВА невдовзі повідомили, що ворог атакував Полтавщину.

"За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі", – повідомили там.

Вказується, що без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

О 7:44 у Полтаві знову було чутно звук вибуху.