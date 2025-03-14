Росію атакували БпЛА, ворог просувається на фронті: хронологія 1115 дня війни
Українські військові продовжують тримати оборону на всіх напрямках фронту. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1115 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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ЗСУ ліквідували 1410 російських окупантів за добу, загальні втрати сягають 891 660 осіб. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила: Путін відхилив пропозицію про припинення вогню США та України, запропонувавши альтернативу, яка суперечить їм, і висловив сумніви щодо умов тимчасового перемир'я. Путін хоче, щоб США і союзники призупинили військову допомогу Україні і щоб Україна припинила мобілізацію, що дозволило б Росії відновити бойові дії на вигідних умовах. Близько 06:00 жителі міста Балашиха у Московській області повідомили про вибух. Опісля вони плакалися через пожежу і дим, які виникли на місці падіння уламків. У Туапсе, Краснодарський край, в ніч на 14 березня було багато вибухів, ймовірно, був приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму. Жителі повідомляють про близько 10 гучних вибухів, а також про спрацювання тривожної сирени. Росавіація ввела план "Килим" для аеропорту Сочі, що обмежило його роботу.
Втрати ворога
Путін пропонує свою версію перемир'я, яка суперечить пропозиції США та України, – ISW
На Москву знову летіли БпЛА
У Туапсе атакували НПЗ
ЗСУ ліквідували 1410 російських окупантів за добу, загальні втрати сягають 891 660 осіб.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
Путін відхилив пропозицію про припинення вогню США та України, запропонувавши альтернативу, яка суперечить їм, і висловив сумніви щодо умов тимчасового перемир'я.
Путін хоче, щоб США і союзники призупинили військову допомогу Україні і щоб Україна припинила мобілізацію, що дозволило б Росії відновити бойові дії на вигідних умовах.
Близько 06:00 жителі міста Балашиха у Московській області повідомили про вибух. Опісля вони плакалися через пожежу і дим, які виникли на місці падіння уламків.
У Туапсе, Краснодарський край, в ніч на 14 березня було багато вибухів, ймовірно, був приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму.
Жителі повідомляють про близько 10 гучних вибухів, а також про спрацювання тривожної сирени. Росавіація ввела план "Килим" для аеропорту Сочі, що обмежило його роботу.