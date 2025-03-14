Укр Рус
24 Канал Новини України Росію атакували БпЛА, ворог просувається на фронті: хронологія 1115 дня війни
14 березня, 07:17
9

Росію атакували БпЛА, ворог просувається на фронті: хронологія 1115 дня війни

Вікторія Кульженко

Українські військові продовжують тримати оборону на всіх напрямках фронту. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1115 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу

Дивіться також Ворог просунувся на Сумщині, ЗСУ розвивають успіхи під Покровськом: аналіз ISW та оновлені карти

07:15, 14 березня

Втрати ворога

ЗСУ ліквідували 1410 російських окупантів за добу, загальні втрати сягають 891 660 осіб.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 891 660 (+1 410) осіб;
  • танків – 10 313 (+6);
  • бойових броньованих машин – 21 443 (+11);
  • артилерійських систем – 24 455 (+46);
  • РСЗВ – 1 314 (+0);
  • засобів ППО – 1 103 (+0);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29 136 (+153);
  • крилатих ракет – 3 121 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 469 (+114);
  • спеціальної техніки – 3 777 (+0).
06:56, 14 березня

Путін пропонує свою версію перемир'я, яка суперечить пропозиції США та України, – ISW

Путін відхилив пропозицію про припинення вогню США та України, запропонувавши альтернативу, яка суперечить їм, і висловив сумніви щодо умов тимчасового перемир'я.

Путін хоче, щоб США і союзники призупинили військову допомогу Україні і щоб Україна припинила мобілізацію, що дозволило б Росії відновити бойові дії на вигідних умовах.

06:54, 14 березня

На Москву знову летіли БпЛА

Близько 06:00 жителі міста Балашиха у Московській області повідомили про вибух. Опісля вони плакалися через пожежу і дим, які виникли на місці падіння уламків.

06:53, 14 березня

У Туапсе атакували НПЗ

У Туапсе, Краснодарський край, в ніч на 14 березня було багато вибухів, ймовірно, був приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму.

Жителі повідомляють про близько 10 гучних вибухів, а також про спрацювання тривожної сирени. Росавіація ввела план "Килим" для аеропорту Сочі, що обмежило його роботу.