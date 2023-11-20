Українські воїни контратакували біля Авдіївки: хронологія 635 дня війни

Росія не залишає спроб захопити українські території та продовжує завдавати ударів по мирних містах. Однак наші воїни дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 635 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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