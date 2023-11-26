Рекордна атака "Шахедами", роковини Голодомору: хронологія 640 дня війни
Росія не припиняє своїх атак по мирних містах України. Зокрема, 25 листопада під прицілом ворога опинився Київ.
Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 640 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські окупанти продовжують скоювати моторошні злочини. Зокрема, в одній з рохзмов росіянин розповів, як зґвалтували жінку, а також – проломили череп чоловікові. Російські окупанти станом на вечір 25 листопада знову запустили "Шахеди". Зокрема, вони рухаються у бік Запорізької та Дніпропетровської областей. Також про загрозу попереджують жителів Черкащини. Джо Байден у День пам'яті вшанував жертв Голодомору. Президент США наголосив, що ці роковини Україна знову зустріла, виборюючи свій суверенітет та свою незалежність. Байден зауважив: ми – єдині з Україною. Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті. Українські герої утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Ворогу продовжують завдавати втрат. Тим часом знавіснілі окупанти гатять по українських містах та селах. Єврокомісія виділить 50 мільйонів євро на ремонт українських портів. Це зроблять, аби сприяти подальшому експорту агропродукції. Володимир Зеленський заявив, що Одесу прикриють дуже потужними системами ППО. Український лідер анонсував, що це станеться вже невдовзі. Частину території України на вихідних накрила негода, через що можуть бути проблеми з електроенергією. Тому українські енергетики переходять в посилений режим роботи. Давид Арахамія очолював українську делегацію під час зустрічей з російськими окупантами, що проводилися у Білорусі та Туреччині у 2022 році. Він назвав головну мету Росії на цих перемовинах. Загарбники хотіли, щоб Україна відмовилася від курсу у НАТО та стала нейтральною позаблоковою державою. Якби Київ тоді погодився, потрібно було б вносити зміни до Конституції. Але не факт, що окупанти б завершили війну. Військовослужбовець був родом із села Кути, що на Івано-Франківщині, але разом із сім'єю проживав у Львівській області. Михайло Угринюк виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. Загинув 23 листопада біля Авдіївки. Український лідер наголосив, що російського диктатора необхідно зупинити. Якби він (Путін – 24 Канал) міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив, Володимир Зеленський висловив впевненість, що Україні обов'язково вдасться зупинити Путіна. Окупанти використовують ідеологічне виховання, аби "зламати" ідентичність українських дітей, яких вони викрали. Усе, аби вони не відчували себе українцями. Про це 24 Каналу заявив правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що нині над поверненням малечі працюють. Внаслідок російської атаки у Києві пошкоджено дитячий садочок. Директорка дошкільного закладу розповіла, що уламки дрона впали на дах. На щастя, минулося без постраждалих. Також жінка поділилася реакцією українських захисників. "Прийшли військові, сказали: "Вибачте, що не вберегли ваш дитячий садок". Це настільки було зворушливо, настільки зачепило за душу, навіть хотілося плакати", – додала директорка. У Києві 24 листопада водій наїхав на поліцейського, який оформлював ДТП. Далі – намагався втекти з місця подій. Володимир Зеленський застеріг Росію від атак по енергетичній інфраструктурі України. Глава держави попередив, що агресор може отримати небезпечну відповідь. Вони повинні це розуміти. Ці меседжі повинні йти не з України, а повинні йти з усього світу, Володимир Зеленський виступив на конференції Grain from Ukraine. Він пояснив, як саме Україна забезпечуватиме безпеку "зернового коридору". Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього, Президент наголосив, що найбільші проблеми в регіонах, які межують з Росією та Білоруссю, у прифронтових містах поблизу тимчасово окупованих територій. Йдеться про Запоріжжя, Херсон, Дніпро, а також Донецький напрямок. Також Зеленський заявив про загрозу для Сум, Чернігова та Черкас. Він наголосив, що на цих напрямках дуже складно, тому що Росія використовує всю зброю, що має. Глава держави запалив свічку пам'яті про тих, чиє життя було забране в час Голодомору-геноциду. Також Зеленський закликав зробити це усіх, хто може, усіх, хто солідарний з Україною. Хай наша єдність сьогодні й завжди береже правду про все те, через що довелося пройти Україні, і завжди захищає наших людей і нашу державу від російського зла, Фінський спікер виступив перед Верховною Радою. Зробив це українською мовою, що надзвичайно вразило депутатів. Після останнього слова Юссі Галла-аго нардепи аплодували стоячи. Нардеп Роман Грищук показав кадри пошкодженого внаслідок російської атаки дитячого садочка в Солом'янському районі Києва. "В роковини Голодомору Москва продовжує свою політику знищення українців. Прямо. Не приховуючи. Регулярно", – підкреслив депутат. ДБР викрило депутата Рівненської облради, керівника лісової галузі регіону, у володінні незаконними статками на мільйони доларів. За даними ЗМІ, йдеться про Віталія Суховича. Україні поступово вдалося відновити експорт з морських портів. Для цього довелося витіснити Чорноморський флот Росії. Саме вигнання ворожого флоту президент Володимир Зеленський вважає одним з найбільших здобутків України. Сьогодні до Києва прибули спікери та представники парламентів іноземних держав. Зокрема, Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі, Естонії. Володимир Зеленський наголосив, що для нас велика честь – розділити з ними цей особливий історичний день. Президент розповів, що під час зустрічі докладно обговорили можливі шляхи посилення міжнародної підтримки України, ефективність започаткованої нашою державою гуманітарної ініціативи "Зерно з України". "Дякую за підтримку цієї програми та участь у її другому саміті", – підкреслив глава держави. Повітряні сили повідомили про відбій загрози по областях. Наразі Україна має достатньо електроенергії для покриття потреб громадян. Дефіциту не було зафіксовано. Обмеження тимчасово можливі у Києві та на Київщині у зв'язку з пошкодженнями внаслідок ворожого обстрілу ліній Укренерго та відповідно ремонтними роботами, а також внаслідок негоди та бойових дій в інших областях, Під час візиту до Києва президент Швейцарії заявив, що його держава ухвалила рішення про додатковий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів швейцарських франків на наступні кілька років. Це дозволить підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування й продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України, Додав, що дуже важливо, щоб зерно і добрива потрапляли на європейські ринки. Речник командування Повітряних сил заявив, що "Шахеди", якими вночі окупанти атакували Україну, не реактивні. Юрій Ігнат зауважив, що окупанти використали карбон, який є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу. Чернігівська область – ракетна небезпека. У Повітряних силах повідомили: "Київська область – загроза застосування балістичного озброєння". Речник командування Повітряних сил зазначив, російські дрони не дарма кружляють по областях, вивчаючи слабкі місця ППО. Водночас Ігнат вкотре наголосив, що прикрити всю територію України складно, оскільки площа держави складає понад 603 тисяч "квадратів". Мобільна вогнева група може забезпечити радіус збиття цілі на 1 – 2 кілометри. Україні не вистачає засобів, щоб збивати "Шахеди" по їх маршруту. Звільнений з полону воїн Максим Колесніков прокоментував закиди щодо того, що нібито йому варто "пройти реабілітацію та вилікуватися від ненависті до Росії, росіян і їхньої мови". Захисник наголосив, що ми боремося проти геноциду українського народу на його власній землі, один з проявів якого – знищення української мови. "Змушений вам відмовити – я не збираюся вчитися пробаченню, прийняттю, толеруванню російськості в будь яких проявах. Я не бачу жодної причини так робити і пристосовуватися до вас. Я буду продовжувати так ставитися до Росії", – підкреслив Колесніков. Під час атаки на Кримський міст 17 липня 2023 року Служба безпеки України намагалася вразити не лише його, але й фрегат "Адмірал Ессен", який опинився на шляху морських дронів Sea Baby. Втім, уразити ворожий фрегат не вдалося, тож команда вирішила запустити процес самознищення дронів, аби Sea Baby не потрапили до рук ворога. Про це ідеться у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс". Ракетоносії Чорноморського флоту Росії традиційно поповнювали запаси крилатих ракет на базі в Севастополі, однак тепер там небезпечно. Ймовірно, ворог захоче використати Новоросійськ для цього, однак це вплине на логістику. Українські захисники продовжують наступальні операції для деокупації всіх наших територій. Тим часом загарбники здаються в полон на Донеччині. Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Водночас зауважив, що активність російської піхоти досі висока. У п'ятницю, 25 листопада, ще троє окупантів вибрали життя. Загарбники здавалися в полон і вночі, в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. Є інформація, що ще до десятка окупантів також здалися в полон, Після чергової тривожної ночі росіяни не планують зупинятися – на значній частині правобережжя України знову лунали сирени. На Дніпропетровщині чули звуки вибухів. Станом на 12:58 тривога лунала у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Повітряні Сили заявили, що сирени пов'язані з загрозою застосування ракетного озброєння. На тимчасово окупованій території Запорізької області ліквідували ще одного колаборанта. Цікаво, що зрадника переїхав ворожий БТР. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також міський голова додав, що в цілому цей тиждень для ворога є некомфортним, тому що після вибухів, які відбувалися 2 дні тому в Джанкої, досі закритий пункт переходу на Чонгарі. Ворог вирішив накопичити більше безпілотників для одночасного удару по столиці, тому певний час групи БпЛА просто кружляли над Україною. Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Юрій Ігнат розповів, що вночі дрони на Київ летіли з двох напрямків. Це був Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, а також Курська область. З Курської області безпілотники одразу полетіли на Київ. А "Шахеди" з південно-східного напрямку намагалися "дочекатися" інших груп, кружляли своїми класичними напрямками. Віталій Кличко повідомив, що кількість поранених у столиці зросла. Серед поранених є діти. Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усім їм надана необхідна медична допомога. Він вкотре нагадав, що стоїть за цим днем та чому важливо зберігати пам'ять замордованих у 20 столітті. Володимир Зеленський наголосив, що щороку в кінці листопада українці відчувають холод і мороз незалежно від умов перебування – він всередині. Четверта субота листопада – День пам'яті жертв Голодоморів. Народ відчуває біль та гнів внаслідок несправедливості, яку йому довелося пережити. Володимир Зеленський ще раз акцентував, що 25 листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів. Рівно о 16:00 на їх честь по всій країні громадяни запалять свічки. Зі своїми родинами, дітьми та онуками. Володимир Зеленський вказав на те, що країна-агресорка зробила це у ніч на день пам'яті жертв Голодомору, а саме на 90 роковини трагедії. Український лідер переконаний, що Росія обрала таку дату не випадково. Свідомий терор. Саме в цей час, Начальник Черкаської ОВА повідомив, що субота в області розпочалась із тривоги в 5 із половиною годин. Він розповів, що на світанку наші оборонці знищили в небі над Черкаським районом ворожий "Шахед". Уламки впали на відкриту територію. На щастя, обійшлося без постраждалих. Запущено близько 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 71 – знищено протиповітряною обороною. Про це повідомили в Повітряних силах. Сили протиповітряної оборони збили понад 60 повітряних цілей, які летіли на Київ уночі. Ворог атакував у кілька хвиль. Речник КМВА Михайло Шаманов спершу повідомив про 4 десятки ворожих цілей. Згодом у телеграм-каналі відомства уточнили кількість збитих дронів. Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний напрямок удару – Київ, повідомили в Повітряних силах. Сили оборони Півдня повідомили, що ворожі безпілотники атакували Миколаївську та Кіровоградську області. Загалом, там збили три БпЛА. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вороги атакували область вночі. Наші військові збили 5 дронів та ракету ворога. У Голосіївському районі уламок БпЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Надзвичайники вже прямують на місце. Україна у ніч проти 17 липня атакувала Кримський міст в районі 145-ї опори. Українські спецслужби повідомили, що вони могли атакувати й носія крилатих ракет ворога типу "Калібр". Проте голова Служби безпеки Василь Малюк та командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповіли у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги", чому цього не трапилось. Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що для знищення необхідно було "підрізати" логістику окупантів, а вже тоді повернутися до флагмана. У столиці уламки збитих дронів впали у Солом'янському, Печерському, Подільському та Дніпровському районах. У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщення дитячого садочка. Відомо про щонайменше двох постраждалих, одна із них – дитина. У Дніпровському районі Києва невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Віталій Кличко повідомив, що загоряння немає. Також, на щастя, обійшлося без потерпілих. Перші повідомлення про звуки вибухів з'явилися у мережі перед 5:00. Місцева влада розповіла, що у столиці працює протиповітряна оборона. Після 4:00 у Київській міській військовій адміністрації попередили про велику кількість ворожих БпЛА, що заходять на Київ з різних напрямків. Наполегливо просимо перебувати в укриттях до відбою тривоги, Повітряні сили повідомили, що станом на 03:30 на Київ летіла ракета з Півночі. На території української столиці була оголошена повітряна тривога. Російська ракета припинила своє існування, однак деталей наразі не розкривають. У ніч на 25 листопада російські окупанти запустили "Шахеди" по території України. У передмісті Києва працювала ППО. Наразі невідомо, скільки ворожих дронів збили захисники українського неба.
Загарбники продовжують скоювати злочини
Росіяни знову запустили "Шахеди"
Байден вшанував жертв Голодомору
Що відбувається на фронті
Єврокомісія виділить гроші на ремонт портів
Одесу прикриють "дуже потужними" системами ППО
Енергетики переходять в посилений режим роботи
Арахамія пояснив, чому Україна відмовилася від переговорів
На Сході загинув воїн Михайло Угринюк
Якби Путін міг влаштувати ще один Голодомор, він би це зробив , – Зеленський
– підкреслив президент.
– підкреслив президент.
Україна конвоюватиме кораблі, які йтимуть "зерновим коридором"
– підкреслив президент.
Зеленський розповів, де в Україні "реальні проблеми" з ППО
Президент запалив свічку пам'яті
– підкреслив президент.
Фінський спікер виступив українською у Раді
Депутат Рівненської облради незаконно збагатився
Зеленський назвав один із найбільших здобутків України у війні
Чи будуть планові відключення світла після масованої атаки
– підкреслили в Міненерго.
Швейцарія надасть Україні допомогу на 100 мільйонів
– підкреслив Ален Берсе.
Чорні "Шахеди": чи використовував ворог реактивні дрони
На Київщині оголосили тривогу через загрозу балістики
В СБУ розкрили деталі атаки на Кримський міст
Росія припинила обстріли крилатими ракетами через проблеми з логістикою
На Донеччині окупанти масово здаються в полон
– підкреслив Олександр Штупун.
У низці областей України лунала тривога
В Енергодарі ліквідували колаборанта
Група БпЛА кружляла і чекала на іншу, щоб масовано атакувати
Кількість постраждалих зросла
Президент звернувся до українців у день вшанування пам'яті жертв Голодомору
Зеленський відреагував на масовану атаку дронами
– написав Зеленський.
На Черкащині збили ворожий "Шахед"
Скільки повітряних цілей збила ППО
Скільки цілей знищили над Києвом
Вночі ворог випустив по Україні рекордну кількість "Шахедів"
Дрони збивали й у інших регіонах
У ніч підриву Кримського мосту могли атакувати флагман Чорноморського флоту
Уламки дронів впали у кількох районах Києва
У Києві працювала ППО
Велика кількість "Шахедів" летіла на Київ
– написав Сергій Попко, начальник КМВА.
На Київ летіла ракета
Російські окупанти продовжують скоювати моторошні злочини. Зокрема, в одній з рохзмов росіянин розповів, як зґвалтували жінку, а також – проломили череп чоловікові.
Російські окупанти станом на вечір 25 листопада знову запустили "Шахеди". Зокрема, вони рухаються у бік Запорізької та Дніпропетровської областей. Також про загрозу попереджують жителів Черкащини.
Джо Байден у День пам'яті вшанував жертв Голодомору. Президент США наголосив, що ці роковини Україна знову зустріла, виборюючи свій суверенітет та свою незалежність. Байден зауважив: ми – єдині з Україною.
Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті. Українські герої утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Ворогу продовжують завдавати втрат. Тим часом знавіснілі окупанти гатять по українських містах та селах.
Єврокомісія виділить 50 мільйонів євро на ремонт українських портів. Це зроблять, аби сприяти подальшому експорту агропродукції.
Володимир Зеленський заявив, що Одесу прикриють дуже потужними системами ППО. Український лідер анонсував, що це станеться вже невдовзі.
Частину території України на вихідних накрила негода, через що можуть бути проблеми з електроенергією. Тому українські енергетики переходять в посилений режим роботи.
Давид Арахамія очолював українську делегацію під час зустрічей з російськими окупантами, що проводилися у Білорусі та Туреччині у 2022 році. Він назвав головну мету Росії на цих перемовинах.
Загарбники хотіли, щоб Україна відмовилася від курсу у НАТО та стала нейтральною позаблоковою державою. Якби Київ тоді погодився, потрібно було б вносити зміни до Конституції. Але не факт, що окупанти б завершили війну.
Військовослужбовець був родом із села Кути, що на Івано-Франківщині, але разом із сім'єю проживав у Львівській області. Михайло Угринюк виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. Загинув 23 листопада біля Авдіївки.
Український лідер наголосив, що російського диктатора необхідно зупинити.
Якби він (Путін – 24 Канал) міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив,
Володимир Зеленський висловив впевненість, що Україні обов'язково вдасться зупинити Путіна.
Окупанти використовують ідеологічне виховання, аби "зламати" ідентичність українських дітей, яких вони викрали. Усе, аби вони не відчували себе українцями. Про це 24 Каналу заявив правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що нині над поверненням малечі працюють.
Внаслідок російської атаки у Києві пошкоджено дитячий садочок. Директорка дошкільного закладу розповіла, що уламки дрона впали на дах. На щастя, минулося без постраждалих.
Також жінка поділилася реакцією українських захисників.
"Прийшли військові, сказали: "Вибачте, що не вберегли ваш дитячий садок". Це настільки було зворушливо, настільки зачепило за душу, навіть хотілося плакати", – додала директорка.
У Києві 24 листопада водій наїхав на поліцейського, який оформлював ДТП. Далі – намагався втекти з місця подій.
Володимир Зеленський застеріг Росію від атак по енергетичній інфраструктурі України. Глава держави попередив, що агресор може отримати небезпечну відповідь.
Вони повинні це розуміти. Ці меседжі повинні йти не з України, а повинні йти з усього світу,
Володимир Зеленський виступив на конференції Grain from Ukraine. Він пояснив, як саме Україна забезпечуватиме безпеку "зернового коридору".
Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього,
Президент наголосив, що найбільші проблеми в регіонах, які межують з Росією та Білоруссю, у прифронтових містах поблизу тимчасово окупованих територій. Йдеться про Запоріжжя, Херсон, Дніпро, а також Донецький напрямок.
Також Зеленський заявив про загрозу для Сум, Чернігова та Черкас. Він наголосив, що на цих напрямках дуже складно, тому що Росія використовує всю зброю, що має.
Глава держави запалив свічку пам'яті про тих, чиє життя було забране в час Голодомору-геноциду. Також Зеленський закликав зробити це усіх, хто може, усіх, хто солідарний з Україною.
Хай наша єдність сьогодні й завжди береже правду про все те, через що довелося пройти Україні, і завжди захищає наших людей і нашу державу від російського зла,
Фінський спікер виступив перед Верховною Радою. Зробив це українською мовою, що надзвичайно вразило депутатів. Після останнього слова Юссі Галла-аго нардепи аплодували стоячи.
Нардеп Роман Грищук показав кадри пошкодженого внаслідок російської атаки дитячого садочка в Солом'янському районі Києва.
"В роковини Голодомору Москва продовжує свою політику знищення українців. Прямо. Не приховуючи. Регулярно", – підкреслив депутат.
ДБР викрило депутата Рівненської облради, керівника лісової галузі регіону, у володінні незаконними статками на мільйони доларів. За даними ЗМІ, йдеться про Віталія Суховича.
Україні поступово вдалося відновити експорт з морських портів. Для цього довелося витіснити Чорноморський флот Росії.
Саме вигнання ворожого флоту президент Володимир Зеленський вважає одним з найбільших здобутків України.
Сьогодні до Києва прибули спікери та представники парламентів іноземних держав. Зокрема, Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі, Естонії. Володимир Зеленський наголосив, що для нас велика честь – розділити з ними цей особливий історичний день.
Президент розповів, що під час зустрічі докладно обговорили можливі шляхи посилення міжнародної підтримки України, ефективність започаткованої нашою державою гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
"Дякую за підтримку цієї програми та участь у її другому саміті", – підкреслив глава держави.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози по областях.
Наразі Україна має достатньо електроенергії для покриття потреб громадян. Дефіциту не було зафіксовано.
Обмеження тимчасово можливі у Києві та на Київщині у зв'язку з пошкодженнями внаслідок ворожого обстрілу ліній Укренерго та відповідно ремонтними роботами, а також внаслідок негоди та бойових дій в інших областях,
Під час візиту до Києва президент Швейцарії заявив, що його держава ухвалила рішення про додатковий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів швейцарських франків на наступні кілька років.
Це дозволить підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування й продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України,
Додав, що дуже важливо, щоб зерно і добрива потрапляли на європейські ринки.
Речник командування Повітряних сил заявив, що "Шахеди", якими вночі окупанти атакували Україну, не реактивні. Юрій Ігнат зауважив, що окупанти використали карбон, який є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу.
Чернігівська область – ракетна небезпека.
У Повітряних силах повідомили: "Київська область – загроза застосування балістичного озброєння".
Речник командування Повітряних сил зазначив, російські дрони не дарма кружляють по областях, вивчаючи слабкі місця ППО. Водночас Ігнат вкотре наголосив, що прикрити всю територію України складно, оскільки площа держави складає понад 603 тисяч "квадратів".
Мобільна вогнева група може забезпечити радіус збиття цілі на 1 – 2 кілометри. Україні не вистачає засобів, щоб збивати "Шахеди" по їх маршруту.
Звільнений з полону воїн Максим Колесніков прокоментував закиди щодо того, що нібито йому варто "пройти реабілітацію та вилікуватися від ненависті до Росії, росіян і їхньої мови". Захисник наголосив, що ми боремося проти геноциду українського народу на його власній землі, один з проявів якого – знищення української мови.
"Змушений вам відмовити – я не збираюся вчитися пробаченню, прийняттю, толеруванню російськості в будь яких проявах. Я не бачу жодної причини так робити і пристосовуватися до вас. Я буду продовжувати так ставитися до Росії", – підкреслив Колесніков.
Під час атаки на Кримський міст 17 липня 2023 року Служба безпеки України намагалася вразити не лише його, але й фрегат "Адмірал Ессен", який опинився на шляху морських дронів Sea Baby.
Втім, уразити ворожий фрегат не вдалося, тож команда вирішила запустити процес самознищення дронів, аби Sea Baby не потрапили до рук ворога. Про це ідеться у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс".
Ракетоносії Чорноморського флоту Росії традиційно поповнювали запаси крилатих ракет на базі в Севастополі, однак тепер там небезпечно. Ймовірно, ворог захоче використати Новоросійськ для цього, однак це вплине на логістику.
Українські захисники продовжують наступальні операції для деокупації всіх наших територій. Тим часом загарбники здаються в полон на Донеччині.
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Водночас зауважив, що активність російської піхоти досі висока.
У п'ятницю, 25 листопада, ще троє окупантів вибрали життя. Загарбники здавалися в полон і вночі, в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Є інформація, що ще до десятка окупантів також здалися в полон,
Після чергової тривожної ночі росіяни не планують зупинятися – на значній частині правобережжя України знову лунали сирени. На Дніпропетровщині чули звуки вибухів.
Станом на 12:58 тривога лунала у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Повітряні Сили заявили, що сирени пов'язані з загрозою застосування ракетного озброєння.
На тимчасово окупованій території Запорізької області ліквідували ще одного колаборанта. Цікаво, що зрадника переїхав ворожий БТР. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Також міський голова додав, що в цілому цей тиждень для ворога є некомфортним, тому що після вибухів, які відбувалися 2 дні тому в Джанкої, досі закритий пункт переходу на Чонгарі.
Ворог вирішив накопичити більше безпілотників для одночасного удару по столиці, тому певний час групи БпЛА просто кружляли над Україною. Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.
Юрій Ігнат розповів, що вночі дрони на Київ летіли з двох напрямків. Це був Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, а також Курська область. З Курської області безпілотники одразу полетіли на Київ. А "Шахеди" з південно-східного напрямку намагалися "дочекатися" інших груп, кружляли своїми класичними напрямками.
Віталій Кличко повідомив, що кількість поранених у столиці зросла. Серед поранених є діти.
Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усім їм надана необхідна медична допомога.
Він вкотре нагадав, що стоїть за цим днем та чому важливо зберігати пам'ять замордованих у 20 столітті.
Володимир Зеленський наголосив, що щороку в кінці листопада українці відчувають холод і мороз незалежно від умов перебування – він всередині. Четверта субота листопада – День пам'яті жертв Голодоморів. Народ відчуває біль та гнів внаслідок несправедливості, яку йому довелося пережити.
Володимир Зеленський ще раз акцентував, що 25 листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів. Рівно о 16:00 на їх честь по всій країні громадяни запалять свічки. Зі своїми родинами, дітьми та онуками.
Володимир Зеленський вказав на те, що країна-агресорка зробила це у ніч на день пам'яті жертв Голодомору, а саме на 90 роковини трагедії.
Український лідер переконаний, що Росія обрала таку дату не випадково.
Свідомий терор. Саме в цей час,
Начальник Черкаської ОВА повідомив, що субота в області розпочалась із тривоги в 5 із половиною годин. Він розповів, що на світанку наші оборонці знищили в небі над Черкаським районом ворожий "Шахед".
Уламки впали на відкриту територію. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Запущено близько 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 71 – знищено протиповітряною обороною.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Сили протиповітряної оборони збили понад 60 повітряних цілей, які летіли на Київ уночі. Ворог атакував у кілька хвиль.
Речник КМВА Михайло Шаманов спершу повідомив про 4 десятки ворожих цілей. Згодом у телеграм-каналі відомства уточнили кількість збитих дронів.
Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний напрямок удару – Київ, повідомили в Повітряних силах.
Сили оборони Півдня повідомили, що ворожі безпілотники атакували Миколаївську та Кіровоградську області. Загалом, там збили три БпЛА.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вороги атакували область вночі. Наші військові збили 5 дронів та ракету ворога.
У Голосіївському районі уламок БпЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Надзвичайники вже прямують на місце.
Україна у ніч проти 17 липня атакувала Кримський міст в районі 145-ї опори. Українські спецслужби повідомили, що вони могли атакувати й носія крилатих ракет ворога типу "Калібр".
Проте голова Служби безпеки Василь Малюк та командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповіли у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги", чому цього не трапилось.
Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що для знищення необхідно було "підрізати" логістику окупантів, а вже тоді повернутися до флагмана.
У столиці уламки збитих дронів впали у Солом'янському, Печерському, Подільському та Дніпровському районах. У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщення дитячого садочка. Відомо про щонайменше двох постраждалих, одна із них – дитина.
У Дніпровському районі Києва невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Віталій Кличко повідомив, що загоряння немає. Також, на щастя, обійшлося без потерпілих.
Перші повідомлення про звуки вибухів з'явилися у мережі перед 5:00. Місцева влада розповіла, що у столиці працює протиповітряна оборона.
Після 4:00 у Київській міській військовій адміністрації попередили про велику кількість ворожих БпЛА, що заходять на Київ з різних напрямків.
Наполегливо просимо перебувати в укриттях до відбою тривоги,
Повітряні сили повідомили, що станом на 03:30 на Київ летіла ракета з Півночі. На території української столиці була оголошена повітряна тривога.
Російська ракета припинила своє існування, однак деталей наразі не розкривають.
У ніч на 25 листопада російські окупанти запустили "Шахеди" по території України. У передмісті Києва працювала ППО. Наразі невідомо, скільки ворожих дронів збили захисники українського неба.