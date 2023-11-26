Рекордна атака "Шахедами", роковини Голодомору: хронологія 640 дня війни

26 листопада 2023, 00:00
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Росія не припиняє своїх атак по мирних містах України. Зокрема, 25 листопада під прицілом ворога опинився Київ.

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 640 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Нова загроза з неба: які балістичні ракети Росія отримає від Ірану, які міста України під ударом

 

01:33, 26 листопада

Загарбники продовжують скоювати злочини

Російські окупанти продовжують скоювати моторошні злочини. Зокрема, в одній з рохзмов росіянин розповів, як зґвалтували жінку, а також – проломили череп чоловікові.

01:31, 26 листопада

Росіяни знову запустили "Шахеди"

Російські окупанти станом на вечір 25 листопада знову запустили "Шахеди". Зокрема, вони рухаються у бік Запорізької та Дніпропетровської областей. Також про загрозу попереджують жителів Черкащини. 

01:29, 26 листопада

Байден вшанував жертв Голодомору

Джо Байден у День пам'яті вшанував жертв Голодомору. Президент США наголосив, що ці роковини Україна знову зустріла, виборюючи свій суверенітет та свою незалежність. Байден зауважив: ми – єдині з Україною.

20:37, 25 листопада

Що відбувається на фронті

Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті. Українські герої утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Ворогу продовжують завдавати втрат. Тим часом знавіснілі окупанти гатять по українських містах та селах. 

20:36, 25 листопада

Єврокомісія виділить гроші на ремонт портів

Єврокомісія виділить 50 мільйонів євро на ремонт українських портів. Це зроблять, аби сприяти подальшому експорту агропродукції.

18:35, 25 листопада

Одесу прикриють "дуже потужними" системами ППО

Володимир Зеленський заявив, що Одесу прикриють дуже потужними системами ППО. Український лідер анонсував, що це станеться вже невдовзі. 

17:48, 25 листопада

Енергетики переходять в посилений режим роботи

Частину території України на вихідних накрила негода, через що можуть бути проблеми з електроенергією. Тому українські енергетики переходять в посилений режим роботи.

 

17:43, 25 листопада

Арахамія пояснив, чому Україна відмовилася від переговорів

Давид Арахамія очолював українську делегацію під час зустрічей з російськими окупантами, що проводилися у Білорусі та Туреччині у 2022 році. Він назвав головну мету Росії на цих перемовинах.

Загарбники хотіли, щоб Україна відмовилася від курсу у НАТО та стала нейтральною позаблоковою державою. Якби Київ тоді погодився, потрібно було б вносити зміни до Конституції. Але не факт, що окупанти б завершили війну. 

17:38, 25 листопада

На Сході загинув воїн Михайло Угринюк

Військовослужбовець був родом із села Кути, що на Івано-Франківщині, але разом із сім'єю проживав у Львівській області. Михайло Угринюк виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. Загинув 23 листопада біля Авдіївки.

17:34, 25 листопада

Якби Путін міг влаштувати ще один Голодомор, він би це зробив , – Зеленський

Український лідер наголосив, що російського диктатора необхідно зупинити.

Якби він (Путін – 24 Канал) міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив,
– підкреслив президент.

Володимир Зеленський висловив впевненість, що Україні обов'язково вдасться зупинити Путіна.

17:29, 25 листопада

Окупанти використовують ідеологічне виховання, аби "зламати" ідентичність українських дітей, яких вони викрали. Усе, аби вони не відчували себе українцями. Про це 24 Каналу заявив правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що нині над поверненням малечі працюють. 

17:16, 25 листопада

Внаслідок російської атаки у Києві пошкоджено дитячий садочок. Директорка дошкільного закладу розповіла, що уламки дрона впали на дах. На щастя, минулося без постраждалих.

Також жінка поділилася реакцією українських захисників.

"Прийшли військові, сказали: "Вибачте, що не вберегли ваш дитячий садок". Це настільки було зворушливо, настільки зачепило за душу, навіть хотілося плакати", – додала директорка.

16:52, 25 листопада

У Києві 24 листопада водій наїхав на поліцейського, який оформлював ДТП. Далі – намагався втекти з місця подій.

16:49, 25 листопада

Володимир Зеленський застеріг Росію від атак по енергетичній інфраструктурі України. Глава держави попередив, що агресор може отримати небезпечну відповідь.

Вони повинні це розуміти. Ці меседжі повинні йти не з України, а повинні йти з усього світу,
– підкреслив президент.

16:33, 25 листопада

Україна конвоюватиме кораблі, які йтимуть "зерновим коридором"

Володимир Зеленський виступив на конференції Grain from Ukraine. Він пояснив, як саме Україна забезпечуватиме безпеку "зернового коридору".

Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього,
– підкреслив президент.

16:04, 25 листопада

Зеленський розповів, де в Україні "реальні проблеми" з ППО

Президент наголосив, що найбільші проблеми в регіонах, які межують з Росією та Білоруссю, у прифронтових містах поблизу тимчасово окупованих територій. Йдеться про Запоріжжя, Херсон, Дніпро, а також Донецький напрямок.

Також Зеленський заявив про загрозу для Сум, Чернігова та Черкас. Він наголосив, що на цих напрямках дуже складно, тому що Росія використовує всю зброю, що має.

16:00, 25 листопада

Президент запалив свічку пам'яті

Глава держави  запалив свічку пам'яті про тих, чиє життя було забране в час Голодомору-геноциду. Також Зеленський закликав зробити це усіх, хто може, усіх, хто солідарний з Україною.

Хай наша єдність сьогодні й завжди береже правду про все те, через що довелося пройти Україні, і завжди захищає наших людей і нашу державу від російського зла,
– підкреслив президент.

15:54, 25 листопада

Фінський спікер виступив українською у Раді

Фінський спікер виступив перед Верховною Радою. Зробив це українською мовою, що надзвичайно вразило депутатів. Після останнього слова Юссі Галла-аго нардепи аплодували стоячи.

15:51, 25 листопада

Нардеп Роман Грищук показав кадри пошкодженого внаслідок російської атаки дитячого садочка в Солом'янському районі Києва.

"В роковини Голодомору Москва продовжує свою політику знищення українців. Прямо. Не приховуючи. Регулярно", – підкреслив депутат.

Дитсадок в Солом'янському районі після атаки "Шахедів" / Фото з соцмереж Грищука

15:43, 25 листопада

Депутат Рівненської облради незаконно збагатився

​ДБР викрило депутата Рівненської облради, керівника лісової галузі регіону, у володінні незаконними статками на мільйони доларів. За даними ЗМІ, йдеться про Віталія Суховича.

15:34, 25 листопада

Зеленський назвав один із найбільших здобутків України у війні

Україні поступово вдалося відновити експорт з морських портів. Для цього довелося витіснити Чорноморський флот Росії. 

Саме вигнання ворожого флоту президент Володимир Зеленський вважає одним з найбільших здобутків України.

15:31, 25 листопада

Сьогодні до Києва прибули спікери та представники парламентів іноземних держав. Зокрема, Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі, Естонії.  Володимир Зеленський наголосив, що для нас велика честь – розділити з ними цей особливий історичний день.

Президент розповів, що під час зустрічі докладно обговорили можливі шляхи посилення міжнародної підтримки України, ефективність започаткованої нашою державою гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

"Дякую за підтримку цієї програми та участь у її другому саміті", – підкреслив глава держави.

15:13, 25 листопада

Повітряні сили повідомили про відбій загрози по областях.

15:08, 25 листопада

Чи будуть планові відключення світла після масованої атаки

Наразі Україна має достатньо електроенергії для покриття потреб громадян. Дефіциту не було зафіксовано.

Обмеження тимчасово можливі у Києві та на Київщині у зв'язку з пошкодженнями внаслідок ворожого обстрілу ліній Укренерго та відповідно ремонтними роботами, а також внаслідок негоди та бойових дій в інших областях,
– підкреслили в Міненерго.

15:02, 25 листопада

Швейцарія надасть Україні допомогу на 100 мільйонів

Під час візиту до Києва президент Швейцарії заявив, що його держава ухвалила рішення про додатковий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів швейцарських франків на наступні кілька років.

Це дозволить підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування й продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України,
– підкреслив Ален Берсе.

Додав, що дуже важливо, щоб зерно і добрива потрапляли на європейські ринки.

14:47, 25 листопада

Чорні "Шахеди": чи використовував ворог реактивні дрони

Речник командування Повітряних сил заявив, що "Шахеди", якими вночі окупанти атакували Україну, не реактивні. Юрій Ігнат зауважив, що окупанти використали карбон, який є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу. 

14:45, 25 листопада

Чернігівська область – ракетна небезпека.

14:39, 25 листопада

На Київщині оголосили тривогу через загрозу балістики

У Повітряних силах повідомили: "Київська область – загроза застосування балістичного озброєння".

14:32, 25 листопада

Речник командування Повітряних сил зазначив, російські дрони не дарма кружляють по областях, вивчаючи слабкі місця ППО. Водночас Ігнат вкотре наголосив, що прикрити всю територію України складно, оскільки площа держави складає понад 603 тисяч "квадратів".

Мобільна вогнева група може забезпечити радіус збиття цілі на 1 – 2 кілометри. Україні не вистачає засобів, щоб збивати "Шахеди" по їх маршруту.

14:11, 25 листопада

Звільнений з полону воїн Максим Колесніков прокоментував закиди щодо того, що нібито йому варто "пройти реабілітацію та вилікуватися від ненависті до Росії, росіян і їхньої мови". Захисник наголосив, що ми боремося проти геноциду українського народу на його власній землі, один з проявів якого – знищення української мови.

"Змушений вам відмовити – я не збираюся вчитися пробаченню, прийняттю, толеруванню російськості в будь яких проявах. Я не бачу жодної причини так робити і пристосовуватися до вас. Я буду продовжувати так ставитися до Росії", – підкреслив Колесніков.

13:43, 25 листопада

В СБУ розкрили деталі атаки на Кримський міст

Під час атаки на Кримський міст 17 липня 2023 року Служба безпеки України намагалася вразити не лише його, але й фрегат "Адмірал Ессен", який опинився на шляху морських дронів Sea Baby.

Втім, уразити ворожий фрегат не вдалося, тож команда вирішила запустити процес самознищення дронів, аби Sea Baby не потрапили до рук ворога. Про це ідеться у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс".

13:41, 25 листопада

Росія припинила обстріли крилатими ракетами через проблеми з логістикою

Ракетоносії Чорноморського флоту Росії традиційно поповнювали запаси крилатих ракет на базі в Севастополі, однак тепер там небезпечно. Ймовірно, ворог захоче використати Новоросійськ для цього, однак це вплине на логістику.

13:39, 25 листопада

На Донеччині окупанти масово здаються в полон

Українські захисники продовжують наступальні операції для деокупації всіх наших територій. Тим часом загарбники здаються в полон на Донеччині.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Водночас зауважив, що активність російської піхоти досі висока.

У п'ятницю, 25 листопада, ще троє окупантів вибрали життя. Загарбники здавалися в полон і вночі, в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Є інформація, що ще до десятка окупантів також здалися в полон,
– підкреслив Олександр Штупун.

13:31, 25 листопада

У низці областей України лунала тривога

Після чергової тривожної ночі росіяни не планують зупинятися – на значній частині правобережжя України знову лунали сирени. На Дніпропетровщині чули звуки вибухів.

Станом на 12:58 тривога лунала у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Повітряні Сили заявили, що сирени пов'язані з загрозою застосування ракетного озброєння.

13:28, 25 листопада

В Енергодарі ліквідували колаборанта

На тимчасово окупованій території Запорізької області ліквідували ще одного колаборанта. Цікаво, що зрадника переїхав ворожий БТР. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Також міський голова додав, що в цілому цей тиждень для ворога є некомфортним, тому що після вибухів, які відбувалися 2 дні тому в Джанкої, досі закритий пункт переходу на Чонгарі.

13:25, 25 листопада

Група БпЛА кружляла і чекала на іншу, щоб масовано атакувати

Ворог вирішив накопичити більше безпілотників для одночасного удару по столиці, тому певний час групи БпЛА просто кружляли над Україною. Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат розповів, що вночі дрони на Київ летіли з двох напрямків. Це був Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, а також Курська область. З Курської області безпілотники одразу полетіли на Київ. А "Шахеди" з південно-східного напрямку намагалися "дочекатися" інших груп, кружляли своїми класичними напрямками.

10:02, 25 листопада

Кількість постраждалих зросла

Віталій Кличко повідомив, що кількість поранених у столиці зросла. Серед поранених є діти.

Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усім їм надана необхідна медична допомога.

10:00, 25 листопада

Президент звернувся до українців у день вшанування пам'яті жертв Голодомору

Він вкотре нагадав, що стоїть за цим днем та чому важливо зберігати пам'ять замордованих у 20 столітті.

Володимир Зеленський наголосив, що щороку в кінці листопада українці відчувають холод і мороз незалежно від умов перебування – він всередині. Четверта субота листопада – День пам'яті жертв Голодоморів. Народ відчуває біль та гнів внаслідок несправедливості, яку йому довелося пережити.

Володимир Зеленський ще раз акцентував, що 25 листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів. Рівно о 16:00 на їх честь по всій країні громадяни запалять свічки. Зі своїми родинами, дітьми та онуками.

09:56, 25 листопада

Зеленський відреагував на масовану атаку дронами

Володимир Зеленський вказав на те, що країна-агресорка зробила це у ніч на день пам'яті жертв Голодомору, а саме на 90 роковини трагедії.

Український лідер переконаний, що Росія обрала таку дату не випадково.

Свідомий терор. Саме в цей час,
– написав Зеленський.

09:53, 25 листопада

На Черкащині збили ворожий "Шахед"

Начальник Черкаської ОВА повідомив, що субота в області розпочалась із тривоги в 5 із половиною годин. Він розповів, що на світанку наші оборонці знищили в небі над Черкаським районом ворожий "Шахед".

Уламки впали на відкриту територію. На щастя, обійшлося без постраждалих.

09:50, 25 листопада

Скільки повітряних цілей збила ППО

Запущено близько 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 71 – знищено протиповітряною обороною.

Про це повідомили в Повітряних силах.

09:48, 25 листопада

Скільки цілей знищили над Києвом

Сили протиповітряної оборони збили понад 60 повітряних цілей, які летіли на Київ уночі. Ворог атакував у кілька хвиль.

Речник КМВА Михайло Шаманов спершу повідомив про 4 десятки ворожих цілей. Згодом у телеграм-каналі відомства уточнили кількість збитих дронів.

09:47, 25 листопада

Вночі ворог випустив по Україні рекордну кількість "Шахедів"

Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний напрямок удару – Київ, повідомили в Повітряних силах.

09:43, 25 листопада

Дрони збивали й у інших регіонах

Сили оборони Півдня повідомили, що ворожі безпілотники атакували Миколаївську та Кіровоградську області. Загалом, там збили три БпЛА.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вороги атакували область вночі. Наші військові збили 5 дронів та ракету ворога.

07:35, 25 листопада

У Голосіївському районі уламок БпЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Надзвичайники вже прямують на місце.

07:30, 25 листопада

У ніч підриву Кримського мосту могли атакувати флагман Чорноморського флоту

Україна у ніч проти 17 липня атакувала Кримський міст в районі 145-ї опори. Українські спецслужби повідомили, що вони могли атакувати й носія крилатих ракет ворога типу "Калібр".

Проте голова Служби безпеки Василь Малюк та командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповіли у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги", чому цього не трапилось.

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що для знищення необхідно було "підрізати" логістику окупантів, а вже тоді повернутися до флагмана.

07:21, 25 листопада

Уламки дронів впали у кількох районах Києва

У столиці уламки збитих дронів впали у Солом'янському, Печерському, Подільському та Дніпровському районах. У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщення дитячого садочка. Відомо про щонайменше двох постраждалих, одна із них – дитина.

У Дніпровському районі Києва невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Віталій Кличко повідомив, що загоряння немає. Також, на щастя, обійшлося без потерпілих.

05:10, 25 листопада

У Києві працювала ППО

Перші повідомлення про звуки вибухів з'явилися у мережі перед 5:00. Місцева влада розповіла, що у столиці працює протиповітряна оборона.

04:54, 25 листопада

Велика кількість "Шахедів" летіла на Київ

Після 4:00 у Київській міській військовій адміністрації попередили про велику кількість ворожих БпЛА, що заходять на Київ з різних напрямків.

Наполегливо просимо перебувати в укриттях до відбою тривоги,
– написав Сергій Попко, начальник КМВА.

03:40, 25 листопада

На Київ летіла ракета

Повітряні сили повідомили, що станом на 03:30 на Київ летіла ракета з Півночі. На території української столиці була оголошена повітряна тривога.

Російська ракета припинила своє існування, однак деталей наразі не розкривають.

У ніч на 25 листопада російські окупанти запустили "Шахеди" по території України. У передмісті Києва працювала ППО. Наразі невідомо, скільки ворожих дронів збили захисники українського неба.

 

Автор: Юлія Муріна, Вікторія Кульженко