Рекордна атака "Шахедами", роковини Голодомору: хронологія 640 дня війни

Росія не припиняє своїх атак по мирних містах України. Зокрема, 25 листопада під прицілом ворога опинився Київ.

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 640 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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