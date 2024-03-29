Масована нічна атака, Львівщину обстріляли "Кинджалами": хронологія 765 дня війни

Росія продовжує вести кровопролитну війну проти України. Наші захисники гідно тримають оборону по всій лінії фронту, при цьому росіяни продовжують атакувати мирні міста ракетами та "Шахедами".

Триває 765 доба повномасштабного вторгнення Росії. Які події відбулися у цей день, що трапилося на фронті, у тилу та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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