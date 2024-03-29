Масована нічна атака, Львівщину обстріляли "Кинджалами": хронологія 765 дня війни
Росія продовжує вести кровопролитну війну проти України. Наші захисники гідно тримають оборону по всій лінії фронту, при цьому росіяни продовжують атакувати мирні міста ракетами та "Шахедами".
Триває 765 доба повномасштабного вторгнення Росії. Які події відбулися у цей день, що трапилося на фронті, у тилу та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Під час масованого удару по Україні 29 березня окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Вналслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання і енергетики почали ліквідацію наслідків. Загалом було зафіксовано 99 засобів повітряного нападу: В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі. У Вінницькій ОВА повідомили, що під час нічної масованої атаки постраждала й Вінниччина. Зокрема, ворог вдарив по приватному будинку. За попередньою інформацією, минулося без жертв. 67-річного чоловіка травмовано внаслідок падіння БПЛА в Пологівському районі. Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ворог перед атакою проводив аеророзвідку. Вона наголосила, що лише на Півдні України було зафіксовано 140 російських дронів-розвідників. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що окупанти вдарили по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. У Чернівецькій області збили ворожі ракети. Зокрема, це підтвердив голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк. Він повідомив, що усі служби виїхали на місце. Під час повітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків. Попередньо без жертв, У зв'язку із масованим ракетним обстрілом України, в Польщі підіймалися винищувачі. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України, Близько 5 ранку стало відомо, що російські ракети полетіли на Львівську область. Так, о 04:58 глава Львівської ОВА Максим Козицький сповістив про те, що летять "Кинджали" у напрямку регіону. Через три хвилини уточнив, що на Стрий. Російські загарбники ввечері 28 березня та вночі 29 березня атакували Україну "Шахедами". Вибухи чули й у Хмельницькій та Львівській областях, де фіксували ударні дрони-камікадзе.
Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК
Цієї ночі ворог запустив по Україні 99 засобів повітряного нападу
На Вінниччині росіяни влучили у приватний будинок
Внаслідок падіння БпЛА поранено чоловіка
Ворог перед атакою проводив потужну аеророзвідку
Внаслідок російської атаки є пошкодження ТЕС та ГЕС
Над Чернівецькою областю збили ворожі ракети
– повідомив Запаранюк.
Польща піднімала авіацію під час масованої атаки по Україні
– мовиться у повідомленні.
Стрийщина знову була під загрозою атаки
У Хмельницькій і Львівській областях чули вибухи
Під час масованого удару по Україні 29 березня окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Вналслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання і енергетики почали ліквідацію наслідків.
Загалом було зафіксовано 99 засобів повітряного нападу:
В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі.
У Вінницькій ОВА повідомили, що під час нічної масованої атаки постраждала й Вінниччина. Зокрема, ворог вдарив по приватному будинку. За попередньою інформацією, минулося без жертв.
67-річного чоловіка травмовано внаслідок падіння БПЛА в Пологівському районі.
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ворог перед атакою проводив аеророзвідку. Вона наголосила, що лише на Півдні України було зафіксовано 140 російських дронів-розвідників.
Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що окупанти вдарили по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.
У Чернівецькій області збили ворожі ракети. Зокрема, це підтвердив голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк. Він повідомив, що усі служби виїхали на місце.
Під час повітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків. Попередньо без жертв,
У зв'язку із масованим ракетним обстрілом України, в Польщі підіймалися винищувачі.
Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України,
Близько 5 ранку стало відомо, що російські ракети полетіли на Львівську область. Так, о 04:58 глава Львівської ОВА Максим Козицький сповістив про те, що летять "Кинджали" у напрямку регіону. Через три хвилини уточнив, що на Стрий.
Російські загарбники ввечері 28 березня та вночі 29 березня атакували Україну "Шахедами". Вибухи чули й у Хмельницькій та Львівській областях, де фіксували ударні дрони-камікадзе.