Масована атака по Україні, ворог бив по енергетиці: хронологія 778 дня війни

Росія продовжує атакувати Україні з повітря. Цього разу ворог знову застосував ракети та "Шахеди" проти нашої держави та масовано атакував.

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії уже 778 днів. Про те, що сталося цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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