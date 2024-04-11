Масована атака по Україні, ворог бив по енергетиці: хронологія 778 дня війни
Росія продовжує атакувати Україні з повітря. Цього разу ворог знову застосував ракети та "Шахеди" проти нашої держави та масовано атакував.
Україна протистоїть повномасштабній російській агресії уже 778 днів. Про те, що сталося цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Він подякував усім службам, які нині ліквідовують наслідки масованих обстрілів, а також силам ППО, які майже всю ніч відбивали російську атаку. Президент наголосив, що збити вдалося лише частину ракет, тому закликав партнерів посилити підтримку. Зеленський уточнив, що загалом росіяни запустили понад 40 ракет та ще близько 40 дронів-камікадзе. На жаль, збити вдалося лише частину ворожих засобів повітряного нападу, тому глава держави звернувся до партнерів. Відомо, що є пошкодження критичної інфраструктури у кількох областях. Спалахнула пожежа на енергооб'єкті й в Одеській області. Так, в Одеській області уламки "Шахедів" спричинили пожежу на енергетичному об'єкті. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав. Скільки окупантів ліквідовано Ворог запустив по Україні 40 "Шахедів". Оборонці неба відпрацювали майже відмінно. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено.Водночас інформацію щодо збитих ракет уточнюють. Міністр енергетики розповів, що під ударом ворога опинились об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. На Київщині, за попередньою інформацією, є перебої з електропостачанням. Наразі вже є перебої з електрикою в Харківській області – понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. На Півдні сили ППО відпрацювали досить результативно. Про це в етері телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему, все те, що може живити Україну і підтримувати її працездатність, Зранку у Івано-Франківській області пролунали вибухи. Наразі деталі невідомі. О 05:54 голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про те, що ракети у повітряному просторі міста. Вже о 05:57 надійшла інформація про роботу ППО, а через п'ять хвилин у Повітряних силах повідомили про те, що у напрямку Львова летить "Кинджал". О 06:01 кореспонденти 24 Каналу повідомили, що чули вибухи у місті. Згодом Козицький також повідомив, що ракети летять на Стрий та Стрийщину. Повітряні сили поінформували про зліт 3 бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ворог здійнив пуски "Кинджалів". Росія також використовує їх для того, аби масовано атакувати Україну. Пізніше написали про зліт ще одного МіГ-31К. Моніторингові канали уточнили про 8 бортів та відповідно 8 "Кинджалів". Щонайменше 10 вибухів пролунали у Харкові зранку 11 квітня. Під ударом ворога критична інфраструктура міста. У Київській ОВА попередили, що область атакують "Шахеди", працює протиповітряна оборона. Через це жителі регіону можуть чути вибухи. Вже о 3:49 з'явилася інформація про ймовірні пуски крилатих ракет. Російські військові підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, мовиться про орієнтовно 7 бортів, які можуть здійснити пуски ракет.
Зеленський відреагував на масовий удар
В Одеській області сталася пожежа на енергооб'єкті
Оновлена статистика втрат ворога
Росія запустила 40 "Шахедів"
Ворог вдарив по енергетиці
Влучання на Півдні
– зауважила вона.
На Івано-Франківщині прогриміли вибухи
У Львові та області пролунали вибухи
Злетіли МіГи
Щонайменше 10 ударів по Харкову
На Київщині працювала ППО по "Шахедах"
Були пуски ракет
Росія підняла Ту-95
Він подякував усім службам, які нині ліквідовують наслідки масованих обстрілів, а також силам ППО, які майже всю ніч відбивали російську атаку. Президент наголосив, що збити вдалося лише частину ракет, тому закликав партнерів посилити підтримку.
Зеленський уточнив, що загалом росіяни запустили понад 40 ракет та ще близько 40 дронів-камікадзе. На жаль, збити вдалося лише частину ворожих засобів повітряного нападу, тому глава держави звернувся до партнерів.
Відомо, що є пошкодження критичної інфраструктури у кількох областях. Спалахнула пожежа на енергооб'єкті й в Одеській області.
Так, в Одеській області уламки "Шахедів" спричинили пожежу на енергетичному об'єкті. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.
Скільки окупантів ліквідовано
Ворог запустив по Україні 40 "Шахедів". Оборонці неба відпрацювали майже відмінно.
За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено.Водночас інформацію щодо збитих ракет уточнюють.
Міністр енергетики розповів, що під ударом ворога опинились об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. На Київщині, за попередньою інформацією, є перебої з електропостачанням.
Наразі вже є перебої з електрикою в Харківській області – понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання.
На Півдні сили ППО відпрацювали досить результативно. Про це в етері телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему, все те, що може живити Україну і підтримувати її працездатність,
Зранку у Івано-Франківській області пролунали вибухи. Наразі деталі невідомі.
О 05:54 голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про те, що ракети у повітряному просторі міста.
Вже о 05:57 надійшла інформація про роботу ППО, а через п'ять хвилин у Повітряних силах повідомили про те, що у напрямку Львова летить "Кинджал".
О 06:01 кореспонденти 24 Каналу повідомили, що чули вибухи у місті. Згодом Козицький також повідомив, що ракети летять на Стрий та Стрийщину.
Повітряні сили поінформували про зліт 3 бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ворог здійнив пуски "Кинджалів". Росія також використовує їх для того, аби масовано атакувати Україну.
Пізніше написали про зліт ще одного МіГ-31К. Моніторингові канали уточнили про 8 бортів та відповідно 8 "Кинджалів".
Щонайменше 10 вибухів пролунали у Харкові зранку 11 квітня. Під ударом ворога критична інфраструктура міста.
У Київській ОВА попередили, що область атакують "Шахеди", працює протиповітряна оборона. Через це жителі регіону можуть чути вибухи.
Вже о 3:49 з'явилася інформація про ймовірні пуски крилатих ракет.
Російські військові підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, мовиться про орієнтовно 7 бортів, які можуть здійснити пуски ракет.