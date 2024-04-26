Удар по вокзалу в Балаклії, загибель залізничників в Удачному: хронологія 792 дня війни
Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Партнери України надають нам підтримку у вигляді зброї та гуманітарної допомоги. Разом з тим, ворог продовжує активно обстрілювати Україну.
Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, які зміни запроваджують щодо українців призовного віку за кордоном – читайте в тексті 24 Каналу.
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Наша держава все ще може здобути перемогу у війні проти окупантів. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на заході у Берліні. За його словами, Україна ще може вибороти перемогу, оскільки допомога від союзників перебуває у процесі передачі. Ольга Скабєєва під час прямого ефіру пропагандистського шоу заявила, що Трамп нібито "перевзувся та здувся". Вона обурилася тим, що колишній президент Сполучених Штатів не зробив жодної спроби тиску на республіканців, у той момент, коли вирішувалася подальша доля пакета підтримки. За попередніми даними, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі. Вказані дії збройних сил Росії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми, Журналісти The New York Times зазначили, що ракети типу ATACMS можуть проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході. Росія вкотре вдалася до погроз через буцімто загрозу з боку Північноатлантичного альянсу. Обурення російської влади спричинили останні обговорення щодо розміщення ядерних об'єктів НАТО на території Польщі. Однак пропагандистам вочевидь ця ідея не надто сподобалась. Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані, Кількість постраждалих внаслідок удару по Балаклії зросла до 11. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк різко відгукнувся щодо протестних акцій українських чоловіків. Він зауважив, що ці люди, певно, мали право це зробити – законно і незаконно – через страх. Україна сьогодні переживає війну на своїй території, захищає себе й абсолютно має право використовувати будь-які механізми, щоб збільшити свої шанси на виживання. У Державному департаменті США висловилися щодо спроби України повернути військовозобов'язаних чоловіків додому для захисту Батьківщини. Представники департаменту зазначили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо цього питання. У департаменті культури Київської міської державної адміністрації повідомили, шо колишню Арку Дружби народів не демонтуватимуть. Попри це, простір біля неї буде мати дещо нову концепцію. Західні союзники об'єдналися задля захисту громадян Ізраїлю під час атаки Ірану. За словами Зеленського, світ здатний так само закрити небо над Україною. Якщо Україна та держави Заходу хочуть бути справжніми союзниками, то наша територія потребує такого самого захисту, який отримав Ізраїль. Кількість поранених внаслідок удару по Балаклії зросла до 10. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти завдали удару по вокзалу одразу, коли там зупинився пасажирський електропотяг "Харків – Ізюм". Раніше повідомлялося, що Росія підготувала план зриву Глобального саміту миру. Тепер країна-агресорка заявила, що не буде присутньою на зустрічі, попри те, що навіть не отримувала запрошення. Вночі 24 квітня у Маріупольському районі чули щонайменше 12 вибухів. Тоді не пощастило офіцерам, які базувалися на колишньому полігоні полку "Азов". Внаслідок атак чимало з них було поранено та ліквідовано. З урахуванням всієї інформації, ми можемо сказати, що було ураження одного з колишніх пансіонатів комбінату Ілліча. Тепер там базуються не лише військові, а й офіцерський склад Росії. Точно знаємо про 7 загиблих офіцерів та 20 поранених. Який їхній стан – достеменно невідомо, бо їх вивезли на лікування в Бердянський район, В обід 25 квітня росіяни завдали удару по селищу Удачне в Донецькій області. Загинули 3 працівників залізниці: Ще четверо зазнали поранень, вони перебувають у лікарні. Президент Польщі Анджей Дуда анонсував зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Вона відбудеться уже 1 травня у президентському палаці. Я сподіваюся обговорити з прем'єр-міністром питання Nuclear Sharing, яке він раніше вже хотів зі мною розглянути. Хоча, чесно кажучи, я не вперше про це говорив, тому він повинен знати нашу позицію з цього приводу, Прем'єр Дональд Туск різко прокоментував заяву Дуди і зазначив, що з нетерпінням чекає запланованої зустрічі, тому що "це питання стосується безпосередньо та дуже однозначно польської безпеки У четвер 25 квітня президент Володимир Зеленський провів Ставку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів доповідь щодо прикриття життєво необхідних для країни об'єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв'язку тощо. Тобто по всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації, Також глава держави повідомив, що отримав нове зведення з фронту. Учасники наради обговорили важливі напрямки, дії України та ймовірні дії ворога. Крім цього, підіймалось питання забезпечення війська всім необхідним. Третя тема, про яку говорили учасники Ставки – оборонні контракти. Україна планує підсилювати власних виробників. Росіяни атакували передмістя Херсона. Під час обстрілу загорівся один з житлових будинків. Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили там у пастку. Російські дрони повторно атакували місце події та пошкодили техніку ДСНС. На жаль, постраждав один із рятувальників, також поранення руки отримала господарка сусіднього будинку. Покинути місце події їм вдалося автомобілем швидкої допомоги. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вдень, 25 квітня, російські загарбники знову атакували Харківську область. Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Відомо, що внаслідок атаки є влучання біля залізничного вокзалу. Постраждали щонайменше 7 людей. Станом на зараз деталі стосовно ворожого удару з'ясовують, усі необхідні служби працюють на місці. За словами представника берлінського сенату, надання або продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає обов'язкової наявності в них дійсного паспорта. Заступник речника Держдепу США Ведант Пател під час брифінгу слідом за Білим домом підтвердив факт передачі Україні ATACMS, уточнивши, що ці ракети вже прибули в Україну. За його словами, країна не оголошувала про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS на прохання української сторони. Тим часом радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що публікації в медіа на кшталт "Україна таємно отримала ATACMS" є спекулятивними. Подія трапилася у полі, що між селами Костирка та Нововознесенське. Під час обробки землі тракторист наїхав на міну. Внаслідок детонації трактор загорівся. Лише дивом чоловік, котрий був за кермом, не отримав травм. В ОВА нагадали, що майже 280 тисяч гектарів херсонських земель – потенційно заміновані. Там небезпечно працювати, допоки їх не обстежать сапери. Європейський парламент у четвер, 25 квітня, ухвалив резолюцію про президентські вибори в Росії. Ці вибори назвали недемократичними, а проведення на окупованих територіях – нелегітимним. У резолюції політики закликають запровадити санкції проти причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. У резолюції також закликали обмежити відносини з Путіним питаннями, потрібними для регіонального миру, а також гуманітарних і правозахисних цілей. Резолюцію підтримали 493 депутати, 11 виступили проти, а ще 18 — утрималися. Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Спочатку там хочуть подивитись, як буде проходити ця процедура у Польщі. За словами очільника Міноборони Литви, ніхто не буде відвозити чоловіків в Україну, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Росіяни вчергове обстріляли з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. В ОВА повідомили, що є двоє постраждалих. 74-річна жінка у важкому стані. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік у стані середньої тяжкості. Обох поранених госпіталізували до лікарні. Через ворожий артобстріл є й руйнування. Понівечені кафе, ринок і авто. В обід у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В ОВА повідомили, що росіяни вдарили по інфраструктурі міста Суми керованою авіабомбою. На місці працюють усі потрібні служби. Наслідки атаки ще уточнюються. Міністерство оборони України пояснило, що працівники ТЦК за кордоном не будуть вручати повістки чоловікам призовного віку. ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном – 24 Канал) виглядає доволі нереальним, За словами Дмитра Лазуткіна, чоловікам призовного віку з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані. Це можна зробити за кордоном через електронний кабінет або в консульських установах. В Омську спалахнули склади з нафтопродуктами. Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів. Згодом площа загоряння досягла майже 1000 квадратних метрів. У Миколаєві 24 квітня внаслідок вибуху на стоянці загинуло двоє військових. За попередньою інформацією, детонація сталася під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого. Там постраждали 5 рятувальників. Ворог атакував місто Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К". Окупанти вразили цивільну інфраструктуру, пошкодили залізничне сполучення, адміністративні будівлі, авто та цивільне майно. До лікарів звернулося 6 людей. На щастя, загиблих немає. Держприкордонслужба повідомила, що виявила ворожу ДРГ у Сумській області. Наші військові вступили в стрілецький бій. Для посилення залучили резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, а також артилерійський і мінометний розрахунки. У результаті зіткнення ворог відійшов, Аналітики ISW проаналізували арешт заступника Шойгу Іванова та його бізнес-партнера за підозрою у хабарництві. Фахівці американського Інституту вивчення війни пояснили, що це може бути фіктивна причина для затримання. Вони пояснили, що не помітили переважання російських тверджень про те, що арешт Іванова пов'язаний із конкретною фракційною суперечкою. Російські джерела назвали цей арешт першим із багатьох очікуваних кадрових змін, особливо серед заступників міністра оборони Росії, а також початком "чистки" у російських військових відомствах. Але ми не помітили ознак того, що російські військові розпочали великомасштабні звільнення чи затримання військовослужбовців, Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що надходження великої кількості ракет ATACMS допоможе Україні погіршити матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Також далекобійна зброя загрожує російським аеродромам у глибоких тилах. В ISW сказали, що: Міністр оборони Німеччини розповів, що росіяни виробляють більше зброї, ніж потрібно на війні в Україні. Борис Пісторіус сказав, що зі збільшенням витрат на озброєння та порядком військової економіки велика частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади. Тепер ви можете бути наївними й сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що в нього є плани або можуть бути, Наші Сили спеціальних операцій знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Вдалося знищити "Бук-М1": дивіться відео Фотографи Констянтин та Влада Ліберови з висоти пташиного польоту показали, який вигляд має село Кринки на Херсонщині. Там залишилися тільки руїни. Кринки, які цілодобово обстрілює ворог: дивіться відео Тільки за останню добу Росія втратила в Україні 1040 солдатів, з 24 лютого 2024 року – 462 980. Втрати ворога в техніці: Вранці 25 квітня Кремль атакував Черкаську область. Вороги пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. На щастя, люди не загинули, шестеро людей звернулись до медиків. Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що після таємного передання в березні ракет ATACMS ЗСУ могли уразити ними російську базу в тимчасово окупованому Джанкої та вдарити по цілі в Бердянську. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп заявив, що США могли замаскувати постачання ATACMS, наприклад під боєприпаси для HIMARS. Принаймні на рівні обговорення це знакове постачання. Обговорення довкола ATACMS тривали ледь не роками, Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що через неспроможність Конгресу схвалити додаткове фінансування Росія змогла захопити частину територій на Сході. Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки,
Столтенберг назвав умову, за якої Україна може виграти війну
Скабєєва звинуватила Трампа у бездіяльності під час голосування Конгресу за допомогу Україні
Росія жорстоко вдарила по Балаклії фугасним "Іскандером"
– наголосили в прокуратурі.
Пентагон назвав цілі, для ураження яких Україна може використовувати ATACMS, – NYT
Росія погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі
– заявив російський дипломат Рябков.
"Можемо ухвалити будь-яке рішення": ОП про обмеження консульських послуг за кордоном
Україні потрібно серйозно вивчити ситуацію, – Держдеп про повернення чоловіків з-за кордону
У Києві поставили крапку щодо демонтажу арки "Дружби народів"
Можуть показати те саме на нашій території, – Зеленський про позицію союзників щодо Ізраїлю
З'явилися деталі російської атаки по вокзалу у Балаклії
Росія офіційно відмовилась від саміту миру у Швейцарії
Не менше 10 влучань: ЗСУ масово ліквідували російських офіцерів у Маріупольському районі
– розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Росіяни вдарили по селищу Удачне: загинули троє залізничників
Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
Розміщення ядерної зброї в Польщі: Дуда зустрінеться з Туском для переговорів
– заявив Дуда.
Зеленський провів Ставку
– сказав Зеленський.
Рятувальники Херсонщини потрапили під цинічний повторний обстріл росіян
Ворог вдарив біля залізничного вокзалу у Балаклії: багато постраждалих
У Німеччині відповіли, чи зможуть українці з недійсним паспортом залишатися в країні
У Держдепі пояснили, чому США тримали в таємниці передачу ATACMS Україні
На Херсонщині на російській вибухівці підірвався аграрій.
Європарламент закликав не вважати легітимними "вибори" Путіна і обмежити з ним комунікацію
Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – Міноборони
Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: є поранені
Росіяни вдарили по Сумах авіабомбою
Чи вручатимуть за кордоном повістки
– сказав речник Міноборони.
У російському Омську потужна пожежа
У Миколаєві через вибухи загинули 2 військових
Чим ворог вдарив по Черкащині
Прикордонники вступили в бій із російською ДРГ на Сумщині
– пояснили прикордонники.
В ISW проаналізували арешт заступника Шойгу
– підсумували аналітики.
В ISW проаналізували, як ракети ATACMS допоможуть послабити росіян
Пісторіус: Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади
– попередив міністр оборони Німеччини.
Наші бійці знищили ворожий комплекс "Бук-М1"
Який вигляд мають Кринки на Херсонщині
Втрати ворога
Росія вранці вдарила по Черкащині
Могли атакувати Джанкой і Бердянськ, – ISW про ATACMS
Чи могли замаскувати надання американських ATACMS
– наголосив Шарп.
У США визнали, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку
– заявив Салліван.
Наша держава все ще може здобути перемогу у війні проти окупантів. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на заході у Берліні. За його словами, Україна ще може вибороти перемогу, оскільки допомога від союзників перебуває у процесі передачі.
Ольга Скабєєва під час прямого ефіру пропагандистського шоу заявила, що Трамп нібито "перевзувся та здувся". Вона обурилася тим, що колишній президент Сполучених Штатів не зробив жодної спроби тиску на республіканців, у той момент, коли вирішувалася подальша доля пакета підтримки.
За попередніми даними, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі. Вказані дії збройних сил Росії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми,
Журналісти The New York Times зазначили, що ракети типу ATACMS можуть проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході.
Росія вкотре вдалася до погроз через буцімто загрозу з боку Північноатлантичного альянсу. Обурення російської влади спричинили останні обговорення щодо розміщення ядерних об'єктів НАТО на території Польщі. Однак пропагандистам вочевидь ця ідея не надто сподобалась.
Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані,
Кількість постраждалих внаслідок удару по Балаклії зросла до 11.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк різко відгукнувся щодо протестних акцій українських чоловіків. Він зауважив, що ці люди, певно, мали право це зробити – законно і незаконно – через страх. Україна сьогодні переживає війну на своїй території, захищає себе й абсолютно має право використовувати будь-які механізми, щоб збільшити свої шанси на виживання.
У Державному департаменті США висловилися щодо спроби України повернути військовозобов'язаних чоловіків додому для захисту Батьківщини. Представники департаменту зазначили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо цього питання.
У департаменті культури Київської міської державної адміністрації повідомили, шо колишню Арку Дружби народів не демонтуватимуть. Попри це, простір біля неї буде мати дещо нову концепцію.
Західні союзники об'єдналися задля захисту громадян Ізраїлю під час атаки Ірану. За словами Зеленського, світ здатний так само закрити небо над Україною.
Якщо Україна та держави Заходу хочуть бути справжніми союзниками, то наша територія потребує такого самого захисту, який отримав Ізраїль.
Кількість поранених внаслідок удару по Балаклії зросла до 10.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти завдали удару по вокзалу одразу, коли там зупинився пасажирський електропотяг "Харків – Ізюм".
Раніше повідомлялося, що Росія підготувала план зриву Глобального саміту миру. Тепер країна-агресорка заявила, що не буде присутньою на зустрічі, попри те, що навіть не отримувала запрошення.
Вночі 24 квітня у Маріупольському районі чули щонайменше 12 вибухів. Тоді не пощастило офіцерам, які базувалися на колишньому полігоні полку "Азов". Внаслідок атак чимало з них було поранено та ліквідовано.
З урахуванням всієї інформації, ми можемо сказати, що було ураження одного з колишніх пансіонатів комбінату Ілліча. Тепер там базуються не лише військові, а й офіцерський склад Росії. Точно знаємо про 7 загиблих офіцерів та 20 поранених. Який їхній стан – достеменно невідомо, бо їх вивезли на лікування в Бердянський район,
В обід 25 квітня росіяни завдали удару по селищу Удачне в Донецькій області. Загинули 3 працівників залізниці:
Ще четверо зазнали поранень, вони перебувають у лікарні.
Президент Польщі Анджей Дуда анонсував зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Вона відбудеться уже 1 травня у президентському палаці.
Я сподіваюся обговорити з прем'єр-міністром питання Nuclear Sharing, яке він раніше вже хотів зі мною розглянути. Хоча, чесно кажучи, я не вперше про це говорив, тому він повинен знати нашу позицію з цього приводу,
Прем'єр Дональд Туск різко прокоментував заяву Дуди і зазначив, що з нетерпінням чекає запланованої зустрічі, тому що "це питання стосується безпосередньо та дуже однозначно польської безпекиДовідка. Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам, що не мають власної ядерної зброї.
У четвер 25 квітня президент Володимир Зеленський провів Ставку.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів доповідь щодо прикриття життєво необхідних для країни об'єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв'язку тощо. Тобто по всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ.
Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації,
Також глава держави повідомив, що отримав нове зведення з фронту. Учасники наради обговорили важливі напрямки, дії України та ймовірні дії ворога. Крім цього, підіймалось питання забезпечення війська всім необхідним.
Третя тема, про яку говорили учасники Ставки – оборонні контракти. Україна планує підсилювати власних виробників.
Росіяни атакували передмістя Херсона. Під час обстрілу загорівся один з житлових будинків.
Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили там у пастку. Російські дрони повторно атакували місце події та пошкодили техніку ДСНС.
На жаль, постраждав один із рятувальників, також поранення руки отримала господарка сусіднього будинку. Покинути місце події їм вдалося автомобілем швидкої допомоги.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вдень, 25 квітня, російські загарбники знову атакували Харківську область. Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району.
Відомо, що внаслідок атаки є влучання біля залізничного вокзалу. Постраждали щонайменше 7 людей.
Станом на зараз деталі стосовно ворожого удару з'ясовують, усі необхідні служби працюють на місці.
За словами представника берлінського сенату, надання або продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає обов'язкової наявності в них дійсного паспорта.
Заступник речника Держдепу США Ведант Пател під час брифінгу слідом за Білим домом підтвердив факт передачі Україні ATACMS, уточнивши, що ці ракети вже прибули в Україну.
За його словами, країна не оголошувала про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS на прохання української сторони.
Тим часом радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що публікації в медіа на кшталт "Україна таємно отримала ATACMS" є спекулятивними.
Подія трапилася у полі, що між селами Костирка та Нововознесенське. Під час обробки землі тракторист наїхав на міну.
Внаслідок детонації трактор загорівся. Лише дивом чоловік, котрий був за кермом, не отримав травм.
В ОВА нагадали, що майже 280 тисяч гектарів херсонських земель – потенційно заміновані. Там небезпечно працювати, допоки їх не обстежать сапери.
Європейський парламент у четвер, 25 квітня, ухвалив резолюцію про президентські вибори в Росії. Ці вибори назвали недемократичними, а проведення на окупованих територіях – нелегітимним.
У резолюції політики закликають запровадити санкції проти причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.
У резолюції також закликали обмежити відносини з Путіним питаннями, потрібними для регіонального миру, а також гуманітарних і правозахисних цілей.
Резолюцію підтримали 493 депутати, 11 виступили проти, а ще 18 — утрималися.
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Спочатку там хочуть подивитись, як буде проходити ця процедура у Польщі.
За словами очільника Міноборони Литви, ніхто не буде відвозити чоловіків в Україну, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.
Росіяни вчергове обстріляли з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. В ОВА повідомили, що є двоє постраждалих.
74-річна жінка у важкому стані. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік у стані середньої тяжкості. Обох поранених госпіталізували до лікарні.
Через ворожий артобстріл є й руйнування. Понівечені кафе, ринок і авто.
В обід у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В ОВА повідомили, що росіяни вдарили по інфраструктурі міста Суми керованою авіабомбою. На місці працюють усі потрібні служби. Наслідки атаки ще уточнюються.
Міністерство оборони України пояснило, що працівники ТЦК за кордоном не будуть вручати повістки чоловікам призовного віку.
ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном – 24 Канал) виглядає доволі нереальним,
За словами Дмитра Лазуткіна, чоловікам призовного віку з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані. Це можна зробити за кордоном через електронний кабінет або в консульських установах.
В Омську спалахнули склади з нафтопродуктами. Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів. Згодом площа загоряння досягла майже 1000 квадратних метрів.
У Миколаєві 24 квітня внаслідок вибуху на стоянці загинуло двоє військових.
За попередньою інформацією, детонація сталася під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого.
Там постраждали 5 рятувальників.
Ворог атакував місто Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К". Окупанти вразили цивільну інфраструктуру, пошкодили залізничне сполучення, адміністративні будівлі, авто та цивільне майно.
До лікарів звернулося 6 людей. На щастя, загиблих немає.
Держприкордонслужба повідомила, що виявила ворожу ДРГ у Сумській області. Наші військові вступили в стрілецький бій. Для посилення залучили резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, а також артилерійський і мінометний розрахунки.
У результаті зіткнення ворог відійшов,
Аналітики ISW проаналізували арешт заступника Шойгу Іванова та його бізнес-партнера за підозрою у хабарництві.
Фахівці американського Інституту вивчення війни пояснили, що це може бути фіктивна причина для затримання. Вони пояснили, що не помітили переважання російських тверджень про те, що арешт Іванова пов'язаний із конкретною фракційною суперечкою.
Російські джерела назвали цей арешт першим із багатьох очікуваних кадрових змін, особливо серед заступників міністра оборони Росії, а також початком "чистки" у російських військових відомствах. Але ми не помітили ознак того, що російські військові розпочали великомасштабні звільнення чи затримання військовослужбовців,
Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що надходження великої кількості ракет ATACMS допоможе Україні погіршити матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Також далекобійна зброя загрожує російським аеродромам у глибоких тилах. В ISW сказали, що:
Міністр оборони Німеччини розповів, що росіяни виробляють більше зброї, ніж потрібно на війні в Україні.
Борис Пісторіус сказав, що зі збільшенням витрат на озброєння та порядком військової економіки велика частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади.
Тепер ви можете бути наївними й сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що в нього є плани або можуть бути,
Наші Сили спеціальних операцій знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1".
Вдалося знищити "Бук-М1": дивіться відео
Фотографи Констянтин та Влада Ліберови з висоти пташиного польоту показали, який вигляд має село Кринки на Херсонщині. Там залишилися тільки руїни.
Кринки, які цілодобово обстрілює ворог: дивіться відео
Тільки за останню добу Росія втратила в Україні 1040 солдатів, з 24 лютого 2024 року – 462 980.
Втрати ворога в техніці:
Вранці 25 квітня Кремль атакував Черкаську область. Вороги пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.
На щастя, люди не загинули, шестеро людей звернулись до медиків.
Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що після таємного передання в березні ракет ATACMS ЗСУ могли уразити ними російську базу в тимчасово окупованому Джанкої та вдарити по цілі в Бердянську.
Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп заявив, що США могли замаскувати постачання ATACMS, наприклад під боєприпаси для HIMARS.
Принаймні на рівні обговорення це знакове постачання. Обговорення довкола ATACMS тривали ледь не роками,
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що через неспроможність Конгресу схвалити додаткове фінансування Росія змогла захопити частину територій на Сході.
Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки,