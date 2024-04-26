Удар по вокзалу в Балаклії, загибель залізничників в Удачному: хронологія 792 дня війни

Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Партнери України надають нам підтримку у вигляді зброї та гуманітарної допомоги. Разом з тим, ворог продовжує активно обстрілювати Україну.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, які зміни запроваджують щодо українців призовного віку за кордоном – читайте в тексті 24 Каналу.

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