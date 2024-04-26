Удар по вокзалу в Балаклії, загибель залізничників в Удачному: хронологія 792 дня війни

26 квітня 2024, 00:13
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Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Партнери України надають нам підтримку у вигляді зброї та гуманітарної допомоги. Разом з тим, ворог продовжує активно обстрілювати Україну.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, які зміни запроваджують щодо українців призовного віку за кордоном – читайте в тексті 24 Каналу

Дивіться також Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні: хронологія 791 дня війни

23:46, 25 квітня

Столтенберг назвав умову, за якої Україна може виграти війну

Наша держава все ще може здобути перемогу у війні проти окупантів. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на заході у Берліні. За його словами, Україна ще може вибороти перемогу, оскільки допомога від союзників перебуває у процесі передачі.

23:14, 25 квітня

Скабєєва звинуватила Трампа у бездіяльності під час голосування Конгресу за допомогу Україні

Ольга Скабєєва під час прямого ефіру пропагандистського шоу заявила, що Трамп нібито "перевзувся та здувся". Вона обурилася тим, що колишній президент Сполучених Штатів не зробив жодної спроби тиску на республіканців, у той момент, коли вирішувалася подальша доля пакета підтримки.

23:06, 25 квітня

Росія жорстоко вдарила по Балаклії фугасним "Іскандером"

За попередніми даними, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі. Вказані дії збройних сил Росії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми,
– наголосили в прокуратурі.

22:41, 25 квітня

Пентагон назвав цілі, для ураження яких Україна може використовувати ATACMS, – NYT

Журналісти The New York Times зазначили, що ракети типу ATACMS можуть проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході.

22:36, 25 квітня

Росія погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі

Росія вкотре вдалася до погроз через буцімто загрозу з боку Північноатлантичного альянсу. Обурення російської влади спричинили останні обговорення щодо розміщення ядерних об'єктів НАТО на території Польщі. Однак пропагандистам вочевидь ця ідея не надто сподобалась.

Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані,
– заявив російський дипломат Рябков.

22:04, 25 квітня

Кількість постраждалих внаслідок удару по Балаклії зросла до 11.

21:45, 25 квітня

"Можемо ухвалити будь-яке рішення": ОП про обмеження консульських послуг за кордоном

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк різко відгукнувся щодо протестних акцій українських чоловіків. Він зауважив, що ці люди, певно, мали право це зробити – законно і незаконно – через страх. Україна сьогодні переживає війну на своїй території, захищає себе й абсолютно має право використовувати будь-які механізми, щоб збільшити свої шанси на виживання.

21:15, 25 квітня

Україні потрібно серйозно вивчити ситуацію, – Держдеп про повернення чоловіків з-за кордону

У Державному департаменті США висловилися щодо спроби України повернути військовозобов'язаних чоловіків додому для захисту Батьківщини. Представники департаменту зазначили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо цього питання.

20:55, 25 квітня

У Києві поставили крапку щодо демонтажу арки "Дружби народів"

У департаменті культури Київської міської державної адміністрації повідомили, шо колишню Арку Дружби народів не демонтуватимуть. Попри це, простір біля неї буде мати дещо нову концепцію.

20:30, 25 квітня

Можуть показати те саме на нашій території, – Зеленський про позицію союзників щодо Ізраїлю

Західні союзники об'єдналися задля захисту громадян Ізраїлю під час атаки Ірану. За словами Зеленського, світ здатний так само закрити небо над Україною.

Якщо Україна та держави Заходу хочуть бути справжніми союзниками, то наша територія потребує такого самого захисту, який отримав Ізраїль.

20:21, 25 квітня

З'явилися деталі російської атаки по вокзалу у Балаклії

Кількість поранених внаслідок удару по Балаклії зросла до 10.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти завдали удару по вокзалу одразу, коли там зупинився пасажирський електропотяг "Харків – Ізюм".

20:12, 25 квітня

Росія офіційно відмовилась від саміту миру у Швейцарії

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала план зриву Глобального саміту миру. Тепер країна-агресорка заявила, що не буде присутньою на зустрічі, попри те, що навіть не отримувала запрошення.

20:00, 25 квітня

Не менше 10 влучань: ЗСУ масово ліквідували російських офіцерів у Маріупольському районі

Вночі 24 квітня у Маріупольському районі чули щонайменше 12 вибухів. Тоді не пощастило офіцерам, які базувалися на колишньому полігоні полку "Азов". Внаслідок атак чимало з них було поранено та ліквідовано.

З урахуванням всієї інформації, ми можемо сказати, що було ураження одного з колишніх пансіонатів комбінату Ілліча. Тепер там базуються не лише військові, а й офіцерський склад Росії. Точно знаємо про 7 загиблих офіцерів та 20 поранених. Який їхній стан – достеменно невідомо, бо їх вивезли на лікування в Бердянський район,
– розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

19:33, 25 квітня

Росіяни вдарили по селищу Удачне: загинули троє залізничників

В обід 25 квітня росіяни завдали удару по селищу Удачне в Донецькій області. Загинули 3 працівників залізниці:

  • Богдан Ковальов, 26 років.
  • Сергій Кузнецов, 37 років.
  • Михайло Бандрівський, 26 років.

Ще четверо зазнали поранень, вони перебувають у лікарні.

19:15, 25 квітня

Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

  • За добу станом на 18:00 зафіксовано 93 бойових зіткнення.
  • Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 
  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.
  • Найбільше атак ворог провів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
  • Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.
18:55, 25 квітня

Розміщення ядерної зброї в Польщі: Дуда зустрінеться з Туском для переговорів

Президент Польщі Анджей Дуда анонсував зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Вона відбудеться уже 1 травня у президентському палаці.

Я сподіваюся обговорити з прем'єр-міністром питання Nuclear Sharing, яке він раніше вже хотів зі мною розглянути. Хоча, чесно кажучи, я не вперше про це говорив, тому він повинен знати нашу позицію з цього приводу,
– заявив Дуда.

Прем'єр Дональд Туск різко прокоментував заяву Дуди і зазначив, що з нетерпінням чекає запланованої зустрічі, тому що "це питання стосується безпосередньо та дуже однозначно польської безпеки

Довідка. Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам, що не мають власної ядерної зброї. 
18:14, 25 квітня

Зеленський провів Ставку

У четвер 25 квітня президент Володимир Зеленський провів Ставку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів доповідь щодо прикриття життєво необхідних для країни об'єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв'язку тощо. Тобто по всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ.

Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації,
– сказав Зеленський.

Також глава держави повідомив, що отримав нове зведення з фронту. Учасники наради обговорили важливі напрямки, дії України та ймовірні дії ворога. Крім цього, підіймалось питання забезпечення війська всім необхідним.

Третя тема, про яку говорили учасники Ставки – оборонні контракти. Україна планує підсилювати власних виробників. 

17:58, 25 квітня

Рятувальники Херсонщини потрапили під цинічний повторний обстріл росіян

Росіяни атакували передмістя Херсона. Під час обстрілу загорівся один з житлових будинків.

Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили там у пастку. Російські дрони повторно атакували місце події та пошкодили техніку ДСНС.

На жаль, постраждав один із рятувальників, також поранення руки отримала господарка сусіднього будинку. Покинути місце події їм вдалося автомобілем швидкої допомоги.

17:48, 25 квітня

Ворог вдарив біля залізничного вокзалу у Балаклії: багато постраждалих

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вдень, 25 квітня, російські загарбники знову атакували Харківську область. Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району.

Відомо, що внаслідок атаки є влучання біля залізничного вокзалу. Постраждали щонайменше 7 людей.

Станом на зараз деталі стосовно ворожого удару з'ясовують, усі необхідні служби працюють на місці.

17:04, 25 квітня

У Німеччині відповіли, чи зможуть українці з недійсним паспортом залишатися в країні

За словами представника берлінського сенату, надання або продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає обов'язкової наявності в них дійсного паспорта.

16:42, 25 квітня

У Держдепі пояснили, чому США тримали в таємниці передачу ATACMS Україні

Заступник речника Держдепу США Ведант Пател під час брифінгу слідом за Білим домом підтвердив факт передачі Україні ATACMS, уточнивши, що ці ракети вже прибули в Україну.

За його словами, країна не оголошувала про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS на прохання української сторони.

Тим часом радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що публікації в медіа на кшталт "Україна таємно отримала ATACMS" є спекулятивними.

16:42, 25 квітня

На Херсонщині на російській вибухівці підірвався аграрій. 

Подія трапилася у полі, що між селами Костирка та Нововознесенське. Під час обробки землі тракторист наїхав на міну. 

Внаслідок детонації трактор загорівся. Лише дивом чоловік, котрий був за кермом, не отримав травм. 

В ОВА нагадали, що майже 280 тисяч гектарів херсонських земель – потенційно заміновані. Там небезпечно працювати, допоки їх не обстежать сапери.

15:29, 25 квітня

Європарламент закликав не вважати легітимними "вибори" Путіна і обмежити з ним комунікацію

Європейський парламент у четвер, 25 квітня, ухвалив резолюцію про президентські вибори в Росії. Ці вибори назвали недемократичними, а проведення на окупованих територіях – нелегітимним.

У резолюції політики закликають запровадити санкції проти причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.

У резолюції також закликали обмежити відносини з Путіним питаннями, потрібними для регіонального миру, а також гуманітарних і правозахисних цілей.

Резолюцію підтримали 493 депутати, 11 виступили проти, а ще 18 — утрималися.

14:44, 25 квітня

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – Міноборони

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Спочатку там хочуть подивитись, як буде проходити ця процедура у Польщі.

За словами очільника Міноборони Литви, ніхто не буде відвозити чоловіків в Україну, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.

14:32, 25 квітня

Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: є поранені

Росіяни вчергове обстріляли з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. В ОВА повідомили, що є двоє постраждалих.

74-річна жінка у важкому стані. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік у стані середньої тяжкості. Обох поранених госпіталізували до лікарні.

Через ворожий артобстріл є й руйнування. Понівечені кафе, ринок і авто.

14:26, 25 квітня

Росіяни вдарили по Сумах авіабомбою

В обід у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В ОВА повідомили, що росіяни вдарили по інфраструктурі міста Суми керованою авіабомбою. На місці працюють усі потрібні служби. Наслідки атаки ще уточнюються.

13:15, 25 квітня

Чи вручатимуть за кордоном повістки

Міністерство оборони України пояснило, що працівники ТЦК за кордоном не будуть вручати повістки чоловікам призовного віку.

ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном – 24 Канал) виглядає доволі нереальним,
– сказав речник Міноборони.

За словами Дмитра Лазуткіна,  чоловікам призовного віку з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані. Це можна зробити за кордоном через електронний кабінет або в консульських установах. 

12:17, 25 квітня

У російському Омську потужна пожежа

В Омську спалахнули склади з нафтопродуктами. Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів. Згодом площа загоряння досягла майже 1000 квадратних метрів.

12:05, 25 квітня

У Миколаєві через вибухи загинули 2 військових

У Миколаєві 24 квітня внаслідок вибуху на стоянці загинуло двоє військових. 

За попередньою інформацією, детонація сталася під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого.

Там постраждали 5 рятувальників. 

11:39, 25 квітня

Чим ворог вдарив по Черкащині

Ворог атакував місто Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К". Окупанти вразили цивільну інфраструктуру, пошкодили залізничне сполучення, адміністративні будівлі, авто та цивільне майно.

До лікарів звернулося 6 людей. На щастя, загиблих немає.

11:05, 25 квітня

Прикордонники вступили в бій із російською ДРГ на Сумщині

Держприкордонслужба повідомила, що виявила ворожу ДРГ у Сумській області. Наші військові вступили в стрілецький бій.  Для посилення залучили резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, а також артилерійський і мінометний розрахунки.

У результаті зіткнення ворог відійшов,
– пояснили прикордонники.  
 

10:57, 25 квітня

В ISW проаналізували арешт заступника Шойгу

Аналітики ISW проаналізували арешт заступника Шойгу Іванова та його бізнес-партнера за підозрою у хабарництві.

Фахівці американського Інституту вивчення війни пояснили, що це може бути фіктивна причина для затримання. Вони пояснили, що не помітили переважання російських тверджень про те, що арешт Іванова пов'язаний із конкретною фракційною суперечкою.

Російські джерела назвали цей арешт першим із багатьох очікуваних кадрових змін, особливо серед заступників міністра оборони Росії, а також початком "чистки" у російських військових відомствах. Але ми не помітили ознак того, що російські військові розпочали великомасштабні звільнення чи затримання військовослужбовців,
– підсумували аналітики.

09:52, 25 квітня

В ISW проаналізували, як ракети ATACMS допоможуть послабити росіян

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що надходження великої кількості ракет ATACMS допоможе Україні погіршити матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Також далекобійна зброя загрожує російським аеродромам у глибоких тилах. В ISW сказали, що:

  • озброєні касетними боєприпасами версії ракет ATACMS дозволяють українським силам наносити більш ефективні удари по аеродромах та знищувати більше російських літаків та інших засобів, ніж окремі ракетні удари по окремих літаках;
  • прибуття ракет великої дальності ATACMS також може становити суттєву загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і може змусити російське командування вибирати між укріпленням чинних складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій території України.
09:48, 25 квітня

Пісторіус: Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади

Міністр оборони Німеччини розповів, що росіяни виробляють більше зброї, ніж потрібно на війні в Україні. 

Борис  Пісторіус сказав, що зі збільшенням витрат на озброєння та порядком військової економіки велика частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади.

Тепер ви можете бути наївними й сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що в нього є плани або можуть бути,
– попередив міністр оборони Німеччини. 

09:47, 25 квітня

Наші бійці знищили ворожий комплекс "Бук-М1"

Наші Сили спеціальних операцій знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". 

Вдалося знищити "Бук-М1": дивіться відео

08:42, 25 квітня

Який вигляд мають Кринки на Херсонщині

Фотографи Констянтин та Влада Ліберови з висоти пташиного польоту показали, який вигляд має село Кринки на Херсонщині. Там залишилися тільки руїни. 

Кринки, які цілодобово обстрілює ворог: дивіться відео

08:12, 25 квітня

Втрати ворога

Тільки за останню добу Росія втратила в Україні 1040 солдатів, з 24 лютого 2024 року – 462 980. 

Втрати ворога в техніці:

  • танків – 7255 (+13),
  • бойових броньованих машин – 13 942 (+14),
  • артилерійських систем – 11 836 (+28),
  • РСЗВ – 1049 (+1),
  • засобів ППО – 772 (+1),
  • літаків – 348 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),
  • крилатих ракет – 2118 (+1),
  • кораблів / катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 949 (+57),
  • спеціальної техніки – 1946 (+2).
08:05, 25 квітня

Росія вранці вдарила по Черкащині

Вранці 25 квітня Кремль атакував Черкаську область. Вороги пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.

На щастя, люди не загинули, шестеро людей звернулись до медиків. 

07:53, 25 квітня

Могли атакувати Джанкой і Бердянськ, – ISW про ATACMS

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що після таємного передання в березні ракет ATACMS ЗСУ могли уразити ними російську базу в тимчасово окупованому Джанкої та вдарити по цілі в Бердянську.

03:17, 25 квітня

Чи могли замаскувати надання американських ATACMS

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп заявив, що США могли замаскувати постачання ATACMS, наприклад під боєприпаси для HIMARS.

Принаймні на рівні обговорення це знакове постачання. Обговорення довкола ATACMS тривали ледь не роками,
– наголосив Шарп.

01:13, 25 квітня

У США визнали, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що через неспроможність Конгресу схвалити додаткове фінансування Росія змогла захопити частину територій на Сході.

Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки,
– заявив Салліван. 

Автор: Анастасія Кушпіт, Діана Квасневська