Росія запускала "Шахеди" та продовжує наступ на Харківщині: хронологія 817 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 817 днів. Про те, що відбулось на фронті протягом цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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