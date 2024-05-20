Росія запускала "Шахеди" та продовжує наступ на Харківщині: хронологія 817 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 817 днів. Про те, що відбулось на фронті протягом цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Ніч на 20 травня в росіян була гучною. Окупанти скаржилися на атаку безпілотників. Близько 3 ночі окупанти заявили про нібито "небезпеку БпЛА" в Курській області. Загарбники знову марили про буцімто "успішну" роботу "Пе-Ве-О". Зокрема, заявили, що в Обоянському районі начебто "збили" два дрони. Російські військові 10 травня почали наступ на півночі Харківської області. Нині лінія фронту проходить за 50 кілометрів від Харкова, однак містяни не збираються тікати з рідного міста й пристосовуються до життя в таких умовах. До прикладу, бізнесмен Юрій Сапронов вважає, що своїми діями окупанти намагаються розтягти лінію фронту, а також прагне відвернути увагу українських військ від боїв у Часовому Яру на Донеччині. Водночас харків'янин переконаний, що ворогу не вдасться просунутися вглиб, щоб атакувати Харків з артилерії. Бізнесмен запевнив журналістів, що на Харківщину перекинули підготовлені бригади, тому він не бачить ризиків для рідного міста. Водночас Сапронов наголошує, що росіяни вдаються до "повсякденного геноциду", адже Харків перебуває під постійними обстрілами із ЗРК С-300 та зазнає авіаударів керованими авіабомбами. 15-річний учень Академії ФК "Металіст" Матвій Колотай, попри постійні обстріли, продовжує жити у Харкові, хоча його батьки нині мешкають у Кременчуці. Юнак зізнається, що для нього найголовніше те, що він грає у футбол. А тренер Михайло Галушко додав, що його сім'я нині проживає у Харкові й нікуди не збирається переїжджати. У коментарі CNN мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що місто продовжує жити, незважаючи ні на що. Й хоча у Харкові діють постійні відключення світла, метро ходить кожні 20 хвилин, хоча до війни інтервали між поїздами становили дві – три хвилини, однак харків'яни не кидають рідного міста. У ніч з 19 на 20 травня окупанти знову запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Тривогу спочатку оголосили на Півдні, й далі вона почала ширитися областями України.
Вночі у Курську прогриміли вибухи
Як живе Харків на тлі наступу ворога
Росія запускала "Шахеди"
Ніч на 20 травня в росіян була гучною. Окупанти скаржилися на атаку безпілотників. Близько 3 ночі окупанти заявили про нібито "небезпеку БпЛА" в Курській області. Загарбники знову марили про буцімто "успішну" роботу "Пе-Ве-О". Зокрема, заявили, що в Обоянському районі начебто "збили" два дрони.
Російські військові 10 травня почали наступ на півночі Харківської області. Нині лінія фронту проходить за 50 кілометрів від Харкова, однак містяни не збираються тікати з рідного міста й пристосовуються до життя в таких умовах.
До прикладу, бізнесмен Юрій Сапронов вважає, що своїми діями окупанти намагаються розтягти лінію фронту, а також прагне відвернути увагу українських військ від боїв у Часовому Яру на Донеччині. Водночас харків'янин переконаний, що ворогу не вдасться просунутися вглиб, щоб атакувати Харків з артилерії. Бізнесмен запевнив журналістів, що на Харківщину перекинули підготовлені бригади, тому він не бачить ризиків для рідного міста.
Водночас Сапронов наголошує, що росіяни вдаються до "повсякденного геноциду", адже Харків перебуває під постійними обстрілами із ЗРК С-300 та зазнає авіаударів керованими авіабомбами.
15-річний учень Академії ФК "Металіст" Матвій Колотай, попри постійні обстріли, продовжує жити у Харкові, хоча його батьки нині мешкають у Кременчуці. Юнак зізнається, що для нього найголовніше те, що він грає у футбол. А тренер Михайло Галушко додав, що його сім'я нині проживає у Харкові й нікуди не збирається переїжджати.
У коментарі CNN мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що місто продовжує жити, незважаючи ні на що. Й хоча у Харкові діють постійні відключення світла, метро ходить кожні 20 хвилин, хоча до війни інтервали між поїздами становили дві – три хвилини, однак харків'яни не кидають рідного міста.
У ніч з 19 на 20 травня окупанти знову запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Тривогу спочатку оголосили на Півдні, й далі вона почала ширитися областями України.