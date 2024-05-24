У Криму уразили пункт зв'язку окупантів: хронологія 821 дня війни

Росія продовжує вести злочинну повномасштабну війну проти України. Водночас наші військові дають ворогу відсіч на всіх напрямах фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 821 день. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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