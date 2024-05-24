У Криму уразили пункт зв'язку окупантів: хронологія 821 дня війни
Росія продовжує вести злочинну повномасштабну війну проти України. Водночас наші військові дають ворогу відсіч на всіх напрямах фронту.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 821 день. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Українські військові 24 травня знищили у Донецькій області черговий російський Су-25. Про це повідомили військові зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. В анексованому Криму в ніч з 23 на 24 травня лунали потужні вибухи у багатьох містах. У місцевих пабліках писали про прильоти в Алушті. Агенти руху "Атеш" повідомили, що станом на 24 травня 00:03 в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму. Варто зазначити, що це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами. Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті. Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін звинуватив міністра оборони Британії Гранта Шеппса у тому, що той "роздмухує вогонь проти України". Окрім того, китайський представник зазначив, що з заявами Шеппса нібито не погодилися й США. Представник МЗС Китаю також зазначив, що як і Пекін, міжнародна спільнота наполегливо намагається "охолодити ситуацію", а британська сторона "знову зробила безвідповідальні зауваження, що викликає тривогу". Владімір Путін пізно ввечері 23 травня прибув з офіційним візитом у білоруську столицю Мінськ. Там російський диктатор мав зустрітися з самопроголошеним лідером Білорусі Алєксандром Лукашенком. За даними російських пропагандистів, російський диктатор і Лукашенко почали свої перемовини прямо у літаку. Білоруссю Путін пересуватиметься автомобілем російської марки Aurus. За даними російських ЗМІ, Лукашенко та Путін у Мінську обговорять навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Білорусь також приєднається до навчань. Крім того, серед тем, як повідомили пропагандисти: "український конфлікт" та "поведінка Польщі та країн Балтії на кордоні з Білоруссю".
В Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів, – "Атеш"
У Китаї відреагували на заяву про передачу зброї Росії
Путін прибув до Мінська на переговори з Лукашенком
Українські військові 24 травня знищили у Донецькій області черговий російський Су-25. Про це повідомили військові зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
В анексованому Криму в ніч з 23 на 24 травня лунали потужні вибухи у багатьох містах. У місцевих пабліках писали про прильоти в Алушті.
Агенти руху "Атеш" повідомили, що станом на 24 травня 00:03 в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.
Варто зазначити, що це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами.
Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті.
Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті.
Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін звинуватив міністра оборони Британії Гранта Шеппса у тому, що той "роздмухує вогонь проти України". Окрім того, китайський представник зазначив, що з заявами Шеппса нібито не погодилися й США.
Представник МЗС Китаю також зазначив, що як і Пекін, міжнародна спільнота наполегливо намагається "охолодити ситуацію", а британська сторона "знову зробила безвідповідальні зауваження, що викликає тривогу".
Владімір Путін пізно ввечері 23 травня прибув з офіційним візитом у білоруську столицю Мінськ. Там російський диктатор мав зустрітися з самопроголошеним лідером Білорусі Алєксандром Лукашенком.
За даними російських пропагандистів, російський диктатор і Лукашенко почали свої перемовини прямо у літаку. Білоруссю Путін пересуватиметься автомобілем російської марки Aurus.
За даними російських ЗМІ, Лукашенко та Путін у Мінську обговорять навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Білорусь також приєднається до навчань.
Крім того, серед тем, як повідомили пропагандисти: "український конфлікт" та "поведінка Польщі та країн Балтії на кордоні з Білоруссю".