Росія запускала "Шахеди", під атакою були енергооб'єкти: хронологія 884 дня війни

В Україні 884 доба повномасштабної війни. Загарбники продовжують намагатися захопити українські території. Водночас Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

Вночі 26 липня ворог атакував "Шахедами", а також вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М". Про головні події дня станом на цю добу, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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