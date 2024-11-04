Чергова атака на Київ, ЗСУ відновили положення у Дружбі: хронологія 985 дня війни

4 листопада 2024, 07:38
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Автор: Діана Квасневська

Росія продовжує атакувати Україну, проте ЗСУ стримують навалу росіян на фронті та відбивають атаки по мирних містах. Наша країна, попри все, протистоїть окупантам.

Яка ситуація на фронті, де просунувся ворог та наші військові, що відбувається у світі та як це вплине на Україну – читайте в тексті 24 Каналу

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06:25, 04 листопада

У DeepState розповіли про зміни на Донеччині

Аналітики DeepState розповіли, що Сили оборони відновили положення у Дружбі Донецької області. 

За їхніми словами, на жаль, російські загарбники просунулись:

  • біля Максимівки Вугледарської громади на Донеччині;
  • Ясної Поляни Вугледарської громади;
  • неподалік Богоявленки;
  • у Кремінній Балці Покровського району Донецької області.
05:22, 04 листопада

Які наслідки атаки ворога по Києву

В Київській міській військовій адміністрації заявили, що ворог не досяг мети, адже Сили оборони доклали максимум зусиль, щоб збити всі дрони противника.

Внаслідок атаки уламки впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій території з локальними пожежами. Зокрема, горіла трава та підстилка. 

02:20, 04 листопада

У Києві впали уламки дронів

Внаслідок чергової російської атаки дронами у Києві  впали уламки. Віталій Кличко заявив, що уламки впали в Оболонському та Деснянському районах.

Попередньо – на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце,
– сказав мер.  