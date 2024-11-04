Чергова атака на Київ, ЗСУ відновили положення у Дружбі: хронологія 985 дня війни

Росія продовжує атакувати Україну, проте ЗСУ стримують навалу росіян на фронті та відбивають атаки по мирних містах. Наша країна, попри все, протистоїть окупантам.

Яка ситуація на фронті, де просунувся ворог та наші військові, що відбувається у світі та як це вплине на Україну – читайте в тексті 24 Каналу.

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