Чергова атака на Київ, ЗСУ відновили положення у Дружбі: хронологія 985 дня війни
Росія продовжує атакувати Україну, проте ЗСУ стримують навалу росіян на фронті та відбивають атаки по мирних містах. Наша країна, попри все, протистоїть окупантам.
Яка ситуація на фронті, де просунувся ворог та наші військові, що відбувається у світі та як це вплине на Україну – читайте в тексті 24 Каналу.
Дивіться також Ворог атакував "Шахедами", пошкоджено Інститут журналістики КНУ: хронологія 984 дня війни
Аналітики DeepState розповіли, що Сили оборони відновили положення у Дружбі Донецької області. За їхніми словами, на жаль, російські загарбники просунулись: В Київській міській військовій адміністрації заявили, що ворог не досяг мети, адже Сили оборони доклали максимум зусиль, щоб збити всі дрони противника. Внаслідок атаки уламки впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій території з локальними пожежами. Зокрема, горіла трава та підстилка. Внаслідок чергової російської атаки дронами у Києві впали уламки. Віталій Кличко заявив, що уламки впали в Оболонському та Деснянському районах. Попередньо – на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце,
У DeepState розповіли про зміни на Донеччині
Які наслідки атаки ворога по Києву
У Києві впали уламки дронів
– сказав мер.
Аналітики DeepState розповіли, що Сили оборони відновили положення у Дружбі Донецької області.
За їхніми словами, на жаль, російські загарбники просунулись:
В Київській міській військовій адміністрації заявили, що ворог не досяг мети, адже Сили оборони доклали максимум зусиль, щоб збити всі дрони противника.
Внаслідок атаки уламки впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій території з локальними пожежами. Зокрема, горіла трава та підстилка.
Внаслідок чергової російської атаки дронами у Києві впали уламки. Віталій Кличко заявив, що уламки впали в Оболонському та Деснянському районах.
Попередньо – на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце,