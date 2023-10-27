На Півдні збили ворожі ракети, окупанти не полишають спроб наступати: хронологія 611 дня війни

Українські військові продовжують утримувати позиції на фронті та завдавати ворогу значних втрат. Крім цього, наші захисники ведуть наступальні дії на кількох напрямках.

Росія вже 611 днів веде злочинну повномасштабну війну проти України. Про головні події цього дня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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