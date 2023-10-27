На Півдні збили ворожі ракети, окупанти не полишають спроб наступати: хронологія 611 дня війни
Українські військові продовжують утримувати позиції на фронті та завдавати ворогу значних втрат. Крім цього, наші захисники ведуть наступальні дії на кількох напрямках.
Росія вже 611 днів веде злочинну повномасштабну війну проти України. Про головні події цього дня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії
Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумщини. Зафіксовані 70 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Великописарівська, Середино-Будська, Миропільська та Зноб-Новгородська громади. Цього дня Херсон знову перебував під обстрілом російської армії. З 9:45 до 18:30 поранень зазнали вісім мирних жителів. Наймолодшому з них 36 років. Він отримав травми зранку під час обстрілу Дніпровського району міста. Найстаршій з постраждалих за сьогодні – 83. Вона разом з іще шістьма херсонцями була поранена після удару ворога по середмістю. Усі постраждалі отримали необхідну меддопомогу. У ГУР МО попередили, що у Росії підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Зокрема, пропагандисти збираються поширювати тези, що нібито Умєров "використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю". Також у Росії підготували методичку з тезами типу "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС", "Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю", "Відкриття Ліваном ринку для української сільськогосподарської продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю" тощо. Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів, У ГУР МО закликають українців довіряти лише офіційним джерелам та ретельно перевіряти інформацію, яку поширюватимуть анонімні джерела. Увечері російські військові завдали удару по середмістю Херсона. Вибухи було чути у різних районах міста. Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, унаслідок обстрілу повністю зруйновано 2 будинки, 3 – частково зруйновані. Близько 10 будинків пошкоджено. Крім того, поранення отримали 7 осіб. Поранених семеро мирних жителів різного віку. Трьох із них ушпиталено, чотирьом на місці надана медична допомога, Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відео Джерела 24 Каналу підтвердили, що напад на зрадника Олега Царьова – спецоперація СБУ. Джерела також наголосили, що колаборант є абсолютно законною ціллю і має відповісти за скоєні злочини. Це не просто фанатик "руського міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ, Харківська ОВА ухвалила рішення провести примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янського району. Мовиться про населені пункти Кіндрашівка, Тищенківка, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка, Колісниківка, Курилівка, Новоосинове, Подоли. За даними ОВА, у цих населених пунктах наразі проживає 275 дітей. Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що Росія вигадала нову тактику для просування "мирних переговорів". Для цього Кремль використовує лояльних до себе громадян України, які в минулому працювали в його інтересах. Зараз є такий вираз "переговори другого треку", у яких громадяни України зустрічаються з росіянами нібито від імені нашої держави. Серед них є люди, які свого часу займалися Будапештським меморандумом, займалися Харківськими угодами та працювали на Януковича, очолюючи інститути певних досліджень, Речник ВМС Дмитро Плетенчук наразі не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про підрив ворожого катера "Владімір Козицький". Разом з тим, в ОК "Південь" припускають, що російський катер міг підірватися на власній міні. Можемо сказати лише наступне – перебування біля берегів нашого Криму погано позначається на технічному стані російських військових кораблів, У Херсоні пролунали потужні вибухи. Начальник МВА Роман Мрочко повідомив, що російські військові масовано атакують центральну частину та Дніпровський район міста. Наразі інформація про постраждалих і руйнування не надходила. У Повітряних силах повідомили, що протягом доби 27 жовтня сили ППО знищили: Володимир Зеленський провів телефону розмову з шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Він подякував ОАЕ за участь у зустрічі щодо Формули миру, а також за гуманітарну медичну й енергетичну допомогу Україні. Також Президент України проінформував щодо гуманітарної програми "Зерно з України". Обговорили ситуацію на Близькому Сході. Я підкреслив важливість захисту цивільного населення та забезпечення безперервної роботи гуманітарних коридорів, У Генштабі ЗСУ повідомили оперативну інформацію про ситуацію на лінії фронту. Так, протягом доби відбулося 47 бойових зіткнень, зокрема, на Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак. Також окупанти не полишають спроб наступу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби ЗСУ відбили на цих ділянках фронту 32 атаки ворога. Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом доби українські захисники завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділи ракетних військ уразили: Колишнього голову Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на блокпості в Києві військовослужбовця, залишили під вартою. Він перебуватиме у СІЗО до 25 грудня. Володимир Зеленський посмертно вручив ордени "Золота Зірка" сім'ям 21 Героя. Він наголосив, що їхніми подвигами пишається кожен громадянин країни. Сім'ї 21 Героя отримали державні нагороди: дивіться відео Від початку року на потреби ЗСУ задонатили близько 12,5 мільярда гривень. Згідно з даними Опендатабот, найбільше українці робили внески до: Суд продовжив арешт Ігоря Коломойського на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 3,8 мільярда гривень застави. Уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли: Після оголошення повітряної тривоги у Миколаївській та Кіровоградській областях пролунали вибухи. Ймовірно, ворог здійснив пуски ракет типу Х-59 або "Іскандер". Через декілька хвилин вибухи пролунали також у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється. У Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни готують штурмові загони з "відказників" для подальших наступальних дій на Сході. Як повідомляють місцеві жителі, у Курській області на полігоні "Постоялі двори" створили табір, де базуються "відказники". Штурмові загони, за інформацією Центру нацспротиву, Росія планує перекинути на Авдіївський напрямок. Табір оточений воєнною поліцією та спецпідрозділами Росгвардії та поліції, аби не допустити бунту. Адвокатів та членів сімей до військовослужбовців не допускають, Підрозділ ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" протягом 3 тижнів знищив 72 одиниці російської техніки. Серед них: В СБУ показали, як нищили ворожу техніку: дивіться відео Російські військові з артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що унаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 13 – потрощені. Понівечені 20 сонячних панелей, авто, лінії електропередач. Також двоє людей отримали поранення – 5-річний хлопчик та 58-річна жінка. За фактом порушення законів та звичаї війни в Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження. У боях за Україну загинув доброволець із Білорусі Павло Горбач. Як повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", доброволець з позивним "Борт" став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він давав відсіч російським окупантам в Київській області. "Борт" брав участь у боях за Ірпінь, де у березні 2022 року отримав смертельне поранення. Окупанти обстріляли село Кіндрашівка в Куп'янському районі. ЯК повідомили у Харківській ОВА, унаслідок ворожого удару було травмовано 67-річну жінку. Її госпіталізували з осколковим пораненням стегна. Наразі постраждала отримує усю необхідну допомогу від лікарів. На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки. ЯК повідомили у поліції Харківщини, за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Україна повернула тіла 50 загиблих українських військових. Репатріацію полеглих оборонців здійснював Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тіла будуть передані представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам з метою організації та проведення слідчих дій і судових експертиз. В тимчасово окупованому Криму російські військові намалювали графіті винищувачів МіГ-31. На нових супутникових знімках помітили 4 таких "винищувача". На думку OSINT-розслідувача MT Anderson, окупанти вдаються до таких кроків, аби захистити власну авіацію, яку можуть ховати чи маскувати в ангарах. Нещодавно, 25 жовтня, у США нарешті обрали нового спікера Палати представників Конгресу. Майк Джонсон заявив, що його країна не може допустити перемогу Росії. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все зупиниться, Він зазначив, що Конгрес "не збирається залишати" Україну. Водночас додав, що США повинні підтримувати важливого союзника на Близькому Сході, а це Ізраїль. Усе частіше аналітики припускають, що війна Росії проти України буде тривалою. Водночас завдання українців залишається незмінним – перемога та вихід на кордони 1991 року. За словами Олексія Данілова, головне, що "у нас є дух і бажання, в решті решт, зробити незалежну державу". Речник Повітряних Сил ЗСУ, відповідаючи на питання, чому росіяни почали використовувати меншу кількість "Шахедів", сказав, що мета може бути різною. Спікер зауважив, що "Шахед" може маневрувати під час польоту та визначати вразливі місця протиповітряної оборони. За його словами, зібрана інформація дозволяє ворогу робити певні висновки щодо сил та засобів, які є в тому чи іншому регіоні. Відповідно окупанти використовують ці дані при плануванні наступних атак. Це одна з найдовших пауз від початку повномасштабної війни. Про це заявили у британській розвідці. Російські загарбники використовують для своїх атак інші можливості та засоби. Також у розвідці зауважили, що окупантам, скоріш за все, необхідно зменшити частоту ударів, аби поповнити запаси крилатих ракет Х-101. Російські ЗМІ повідомили, що у зрадника Царьова стріляли. Він в реанімації. Його стан "дуже важкий". В окупованому Криму, ймовірно, щось сталося зі зрадником України Олегом Царьовим. До помешкання Царьова вночі нібито приїжджали швидка та поліція. Повідомляється, що після того, як до будинку прибули швидка та поліція, територію оточили. Водночас люди, які схожі на російських силовиків, агресивно реагували на появу сторонніх. Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Також поранення отримав 36-річний чоловік. Його госпіталізували. У 2024 році Владімір Путін спробує зберегти крісло президента Росії, правити якою він теоретично може аж до 2036 року. Однак постійні чутки про хвороби кидають тінь на шанси Путіна зберегти владу упродовж десятиріччя. У червні він зіткнувся із серйозною загрозою для своєї влади, коли його колишній союзник Євгеній Пригожин очолив заколот і закликав свої війська йти на Москву, щоб змістити військове командування Росії. На відміну від інших диктаторів в історії, сім'я Путіна не претендує на його місце, а про їхні стосунки з президентом відомо дуже мало. У разі смерті або раптової відставки Путіна у Ради Федерації РФ є 14 днів для призначення дострокових президентських виборів. У разі бездіяльності Ради їх призначить Центральна виборча комісія, а тимчасовим виконувачем обов'язків президента стане прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін. Однак це далеко не всі можливі сценарії. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 297 680 бійців так званої "другої армії світу". Однак остаточні втрати ще уточнюють, оскільки бої тривають. Також знищено: Росія завдала чергового удару по Харківщині. Внаслідок удару постраждала пожежна частина та її працівники. Через російський обстріл постраждало 8 рятувальників. Крім цього, також пошкоджень зазнало 13 одиниць техніки. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, цієї ночі ворог випробував знову нас дроновими атаками. Це було підшукування нової тактики. Таким чином, загарбники прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним. Так, ворог двічі атакував південні регіони, по 3 дрони були спрямовані. Їхня загальна кількість – 6, з них 5 були знищені. Поза межами міста Вознесенськ Миколаївської області було зафіксовано удари ворожими БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. На щастя, обійшлось без постраждалих. У Румунії запрацювала система боротьби з дронами на кордоні з Україною. Однак її ще продовжують удосконалювати. Росіяни зазнають значних втрат під час спроб оточити та захопити Авдіївку. Зокрема, речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що з 10 жовтня російські війська зазнали 5000 вбитих і поранених і 400 одиниць бронетехніки. Такі втрати буде важко компенсувати. Керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова заявила, що вона втрапила у неприємний інцидент. Так, її попросили "сховатися" у кутку на одному з заходів, через військову форму. Зокрема, Толкачовій сказали, що форма військовослужбовців нашої армії буцімто лякає бізнесменів, які були присутні на заході. До цього керівниць патронатної служби "Янголи Азову" запросили на цей захід, як гостей. Російська армія активувала свої штурмові дії на Сході України. Зокрема, наразі запеклі бої тривають за Авдіївку. Водночас для Сполучених Штатів такі події на фронті були передбачувані й прогнозовані. Про це під час брифінгу заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він також відзначив успіхи української армії в обороні під Авдіївкою. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам’ятати, що Росія досі зберігає певний наступальний потенціал. Щоб досягти результатів в Авдіївці та інших місцях на полі бою Росія продовжує нехтувати життям солдатів, Грузинські прикордонники впустили 7 українців, які понад пів місяця провели на контрольно-пропускному пункті. Цих людей росіяни силою вивезли з Херсона під час окупації міста. Наразі вони оформляють документи. Ввечері 26 жовтня Росія вчергове пустила свої безпілотники типу "Шахед" по території нашої держави. Через це на Півдні України лунали сигнали повітряної тривоги. Крім цього, у Ізюмі Харківської області чули вибухи. Моніторингові телеграм-канали також повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Зрештою вже 27 жовтня о 00:40 пролунали відбої повітряної тривоги. Вночі у Ізюмі чули вибухи, проте інформації про влучання у об’єкти інфраструктури немає.
Росія планує інформатаку проти Умєрова
– наголосили у розвідці.
Унаслідок обстрілу Херсона постраждало 7 осіб
– повідомив Мрочко.
– наголосили джерела.
На Харківщині проведуть примусову евакуацію
Росія вигадала нову тактику "мирних переговорів"
– попередив Данілов.
– заявив Плетенчук.
На Півдні знищили ракети й безпілотники
– повідомив Зеленський.
Німеччина повідомила про новий пакет допомоги
– повідомили у Центрі нацспротиву.
Спецпідрозділ СБУ знищив 72 одиниці російської техніки
Унаслідок обстрілу Нікополя постраждала дитина
Російські військові обстріляли Нікополь / Фото Дніпропетровська ОВА
На війні загинув доброволець із Білорусі
Доброволець із Білорусі, який загинув у бою з окупантами / Фото "Радіо Свобода"
Російська армія обстріляла Куп'янський район
Україна повернула тіла 50 загиблих Героїв
Новий спікер Палати представників США зробив заяву
– підкреслив Майк Джонсон.
Чи готова Україна до тривалої війни з Росією
Ігнат розповів, чому Росія стала запускати менше "Шахедів"
Росія понад місяць не атакує ракетами Х-101
У Царьова стріляли
До будинку зрадника Царьова в Криму приїжджали швидкі та поліція
На Херсонщині загинула людина
Що чекає Росію, коли Путін помре
Статистика втрат ворога
Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині в Ізюмі
На Півдні є влучання в об''єкти інфраструктури
У Румунії встановили систему боротьби з дронами на кордоні з Україною
Втрати під Авдіївкою вплинуть на можливість Росії наступати – ISW
Голову патронатної служби "Азову" вивели з заходу
Росія зберігає певний наступальний потенціал під Авдіївкою, – Кірбі
– сказав Кірбі.
Грузія майже два тижні не впускала українців, яких силоміць вивезли росіяни з Херсона
Росія знову атакувала Україну
Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумщини. Зафіксовані 70 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Великописарівська, Середино-Будська, Миропільська та Зноб-Новгородська громади.
Цього дня Херсон знову перебував під обстрілом російської армії. З 9:45 до 18:30 поранень зазнали вісім мирних жителів.
Наймолодшому з них 36 років. Він отримав травми зранку під час обстрілу Дніпровського району міста. Найстаршій з постраждалих за сьогодні – 83. Вона разом з іще шістьма херсонцями була поранена після удару ворога по середмістю. Усі постраждалі отримали необхідну меддопомогу.
У ГУР МО попередили, що у Росії підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Зокрема, пропагандисти збираються поширювати тези, що нібито Умєров "використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю".
Також у Росії підготували методичку з тезами типу "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС", "Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю", "Відкриття Ліваном ринку для української сільськогосподарської продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю" тощо.
Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів,
У ГУР МО закликають українців довіряти лише офіційним джерелам та ретельно перевіряти інформацію, яку поширюватимуть анонімні джерела.
Увечері російські військові завдали удару по середмістю Херсона. Вибухи було чути у різних районах міста. Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, унаслідок обстрілу повністю зруйновано 2 будинки, 3 – частково зруйновані. Близько 10 будинків пошкоджено.
Крім того, поранення отримали 7 осіб.
Поранених семеро мирних жителів різного віку. Трьох із них ушпиталено, чотирьом на місці надана медична допомога,
Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відео
Джерела 24 Каналу підтвердили, що напад на зрадника Олега Царьова – спецоперація СБУ. Джерела також наголосили, що колаборант є абсолютно законною ціллю і має відповісти за скоєні злочини.
Це не просто фанатик "руського міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ,
Харківська ОВА ухвалила рішення провести примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янського району. Мовиться про населені пункти Кіндрашівка, Тищенківка, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка, Колісниківка, Курилівка, Новоосинове, Подоли.
За даними ОВА, у цих населених пунктах наразі проживає 275 дітей.
Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що Росія вигадала нову тактику для просування "мирних переговорів". Для цього Кремль використовує лояльних до себе громадян України, які в минулому працювали в його інтересах.
Зараз є такий вираз "переговори другого треку", у яких громадяни України зустрічаються з росіянами нібито від імені нашої держави. Серед них є люди, які свого часу займалися Будапештським меморандумом, займалися Харківськими угодами та працювали на Януковича, очолюючи інститути певних досліджень,
Речник ВМС Дмитро Плетенчук наразі не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про підрив ворожого катера "Владімір Козицький". Разом з тим, в ОК "Південь" припускають, що російський катер міг підірватися на власній міні.
Можемо сказати лише наступне – перебування біля берегів нашого Криму погано позначається на технічному стані російських військових кораблів,
У Херсоні пролунали потужні вибухи. Начальник МВА Роман Мрочко повідомив, що російські військові масовано атакують центральну частину та Дніпровський район міста.
Наразі інформація про постраждалих і руйнування не надходила.
У Повітряних силах повідомили, що протягом доби 27 жовтня сили ППО знищили:
Володимир Зеленський провів телефону розмову з шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Він подякував ОАЕ за участь у зустрічі щодо Формули миру, а також за гуманітарну медичну й енергетичну допомогу Україні. Також Президент України проінформував щодо гуманітарної програми "Зерно з України".
Обговорили ситуацію на Близькому Сході. Я підкреслив важливість захисту цивільного населення та забезпечення безперервної роботи гуманітарних коридорів,
У Генштабі ЗСУ повідомили оперативну інформацію про ситуацію на лінії фронту. Так, протягом доби відбулося 47 бойових зіткнень, зокрема, на Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак.
Також окупанти не полишають спроб наступу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби ЗСУ відбили на цих ділянках фронту 32 атаки ворога.
Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
Протягом доби українські захисники завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділи ракетних військ уразили:
Колишнього голову Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на блокпості в Києві військовослужбовця, залишили під вартою. Він перебуватиме у СІЗО до 25 грудня.
Володимир Зеленський посмертно вручив ордени "Золота Зірка" сім'ям 21 Героя. Він наголосив, що їхніми подвигами пишається кожен громадянин країни.
Сім'ї 21 Героя отримали державні нагороди: дивіться відео
Від початку року на потреби ЗСУ задонатили близько 12,5 мільярда гривень. Згідно з даними Опендатабот, найбільше українці робили внески до:
Суд продовжив арешт Ігоря Коломойського на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 3,8 мільярда гривень застави.
Уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли:
Після оголошення повітряної тривоги у Миколаївській та Кіровоградській областях пролунали вибухи. Ймовірно, ворог здійснив пуски ракет типу Х-59 або "Іскандер".
Через декілька хвилин вибухи пролунали також у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
У Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни готують штурмові загони з "відказників" для подальших наступальних дій на Сході. Як повідомляють місцеві жителі, у Курській області на полігоні "Постоялі двори" створили табір, де базуються "відказники".
Штурмові загони, за інформацією Центру нацспротиву, Росія планує перекинути на Авдіївський напрямок.
Табір оточений воєнною поліцією та спецпідрозділами Росгвардії та поліції, аби не допустити бунту. Адвокатів та членів сімей до військовослужбовців не допускають,
Підрозділ ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" протягом 3 тижнів знищив 72 одиниці російської техніки. Серед них:
В СБУ показали, як нищили ворожу техніку: дивіться відео
Російські військові з артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що унаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 13 – потрощені. Понівечені 20 сонячних панелей, авто, лінії електропередач.
Також двоє людей отримали поранення – 5-річний хлопчик та 58-річна жінка.
За фактом порушення законів та звичаї війни в Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження.
У боях за Україну загинув доброволець із Білорусі Павло Горбач. Як повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", доброволець з позивним "Борт" став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення.
Він давав відсіч російським окупантам в Київській області. "Борт" брав участь у боях за Ірпінь, де у березні 2022 року отримав смертельне поранення.
Окупанти обстріляли село Кіндрашівка в Куп'янському районі. ЯК повідомили у Харківській ОВА, унаслідок ворожого удару було травмовано 67-річну жінку. Її госпіталізували з осколковим пораненням стегна. Наразі постраждала отримує усю необхідну допомогу від лікарів.
На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки. ЯК повідомили у поліції Харківщини, за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Україна повернула тіла 50 загиблих українських військових. Репатріацію полеглих оборонців здійснював Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Тіла будуть передані представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам з метою організації та проведення слідчих дій і судових експертиз.
В тимчасово окупованому Криму російські військові намалювали графіті винищувачів МіГ-31. На нових супутникових знімках помітили 4 таких "винищувача".
На думку OSINT-розслідувача MT Anderson, окупанти вдаються до таких кроків, аби захистити власну авіацію, яку можуть ховати чи маскувати в ангарах.
Нещодавно, 25 жовтня, у США нарешті обрали нового спікера Палати представників Конгресу. Майк Джонсон заявив, що його країна не може допустити перемогу Росії.
Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все зупиниться,
Він зазначив, що Конгрес "не збирається залишати" Україну. Водночас додав, що США повинні підтримувати важливого союзника на Близькому Сході, а це Ізраїль.
Усе частіше аналітики припускають, що війна Росії проти України буде тривалою. Водночас завдання українців залишається незмінним – перемога та вихід на кордони 1991 року.
За словами Олексія Данілова, головне, що "у нас є дух і бажання, в решті решт, зробити незалежну державу".
Речник Повітряних Сил ЗСУ, відповідаючи на питання, чому росіяни почали використовувати меншу кількість "Шахедів", сказав, що мета може бути різною.
Спікер зауважив, що "Шахед" може маневрувати під час польоту та визначати вразливі місця протиповітряної оборони.
За його словами, зібрана інформація дозволяє ворогу робити певні висновки щодо сил та засобів, які є в тому чи іншому регіоні. Відповідно окупанти використовують ці дані при плануванні наступних атак.
Це одна з найдовших пауз від початку повномасштабної війни. Про це заявили у британській розвідці. Російські загарбники використовують для своїх атак інші можливості та засоби.
Також у розвідці зауважили, що окупантам, скоріш за все, необхідно зменшити частоту ударів, аби поповнити запаси крилатих ракет Х-101.
Російські ЗМІ повідомили, що у зрадника Царьова стріляли. Він в реанімації. Його стан "дуже важкий".
В окупованому Криму, ймовірно, щось сталося зі зрадником України Олегом Царьовим. До помешкання Царьова вночі нібито приїжджали швидка та поліція.
Повідомляється, що після того, як до будинку прибули швидка та поліція, територію оточили. Водночас люди, які схожі на російських силовиків, агресивно реагували на появу сторонніх.
Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів.
Під завалами знайшли тіло чоловіка.
Також поранення отримав 36-річний чоловік. Його госпіталізували.
У 2024 році Владімір Путін спробує зберегти крісло президента Росії, правити якою він теоретично може аж до 2036 року. Однак постійні чутки про хвороби кидають тінь на шанси Путіна зберегти владу упродовж десятиріччя.
У червні він зіткнувся із серйозною загрозою для своєї влади, коли його колишній союзник Євгеній Пригожин очолив заколот і закликав свої війська йти на Москву, щоб змістити військове командування Росії.
На відміну від інших диктаторів в історії, сім'я Путіна не претендує на його місце, а про їхні стосунки з президентом відомо дуже мало.
У разі смерті або раптової відставки Путіна у Ради Федерації РФ є 14 днів для призначення дострокових президентських виборів. У разі бездіяльності Ради їх призначить Центральна виборча комісія, а тимчасовим виконувачем обов'язків президента стане прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін.
Однак це далеко не всі можливі сценарії.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 297 680 бійців так званої "другої армії світу". Однак остаточні втрати ще уточнюють, оскільки бої тривають.
Також знищено:
Росія завдала чергового удару по Харківщині. Внаслідок удару постраждала пожежна частина та її працівники.
Через російський обстріл постраждало 8 рятувальників. Крім цього, також пошкоджень зазнало 13 одиниць техніки.
За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, цієї ночі ворог випробував знову нас дроновими атаками. Це було підшукування нової тактики. Таким чином, загарбники прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним.
Так, ворог двічі атакував південні регіони, по 3 дрони були спрямовані. Їхня загальна кількість – 6, з них 5 були знищені.
Поза межами міста Вознесенськ Миколаївської області було зафіксовано удари ворожими БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. На щастя, обійшлось без постраждалих.
У Румунії запрацювала система боротьби з дронами на кордоні з Україною. Однак її ще продовжують удосконалювати.
Росіяни зазнають значних втрат під час спроб оточити та захопити Авдіївку. Зокрема, речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що з 10 жовтня російські війська зазнали 5000 вбитих і поранених і 400 одиниць бронетехніки.
Такі втрати буде важко компенсувати.
Керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова заявила, що вона втрапила у неприємний інцидент. Так, її попросили "сховатися" у кутку на одному з заходів, через військову форму.
Зокрема, Толкачовій сказали, що форма військовослужбовців нашої армії буцімто лякає бізнесменів, які були присутні на заході. До цього керівниць патронатної служби "Янголи Азову" запросили на цей захід, як гостей.
Російська армія активувала свої штурмові дії на Сході України. Зокрема, наразі запеклі бої тривають за Авдіївку. Водночас для Сполучених Штатів такі події на фронті були передбачувані й прогнозовані.
Про це під час брифінгу заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він також відзначив успіхи української армії в обороні під Авдіївкою.
Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам’ятати, що Росія досі зберігає певний наступальний потенціал. Щоб досягти результатів в Авдіївці та інших місцях на полі бою Росія продовжує нехтувати життям солдатів,
Грузинські прикордонники впустили 7 українців, які понад пів місяця провели на контрольно-пропускному пункті. Цих людей росіяни силою вивезли з Херсона під час окупації міста.
Наразі вони оформляють документи.
Ввечері 26 жовтня Росія вчергове пустила свої безпілотники типу "Шахед" по території нашої держави. Через це на Півдні України лунали сигнали повітряної тривоги. Крім цього, у Ізюмі Харківської області чули вибухи.
Моніторингові телеграм-канали також повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Зрештою вже 27 жовтня о 00:40 пролунали відбої повітряної тривоги.
Вночі у Ізюмі чули вибухи, проте інформації про влучання у об’єкти інфраструктури немає.